فورمولا إي: ماهيندرا تضمّ داروفالا الفائز في الفورمولا 2 كسائق احتياطي للموسم المُقبل

يأتي ذلك الإعلان قُبيل زيارة قطار الفورمولا إي الأولى إلى الهند، حيث من المقرر أن تستضيف حيدرآباد السباق الرابع في الموسم على حلبة الشوارع الجديدة حول بحيرة حسين ساغار في 11 فبراير/شباط.

وضمن ذلك الدور الجديد، من المتوقّع أن يحضر الهندي داروفالا عدة سباقات من الموسم المتألف من 17 جولة، بما فيها السباق الأول في حيدرآباد، من أجل اكتساب المعرفة في كيفية العمل داخل الفريق خلال عطلة نهاية أسبوع الفورمولا إي.

كما سيعمل كذلك على جهاز المحاكاة في مقر ماهيندرا في بانبري وسيوفر الدعم لسائقي الفريق لوكاس دي غراسي وأوليفر رولاند.

وتعقيبًا منه على تلك الفرصة قال داروفالا: "أن أكون جزءًا من فريق رياضة السيارات الهندي لهو حلم يتحقق الآن. الفورمولا إي رياضة تنافسية للغاية وأنا متحمس جدًا لذلك الفصل الجديد في مسيرتي".

وأضاف: "يعد الموسم التاسع من البطولة بأن يكون تنافسيًا للغاية ومثيرًا مع سيارات الجيل الثالث الجديدة بالكامل، إذ أتطلع للتعلّم والمساهمة مع الفريق، ولا سيما في تطوير السيارة. أنا ممتن جدًا لتلك الفرصة".