فورمولا إي: ماهيندرا تضمّ داروفالا الفائز في الفورمولا 2 كسائق احتياطي للموسم المُقبل
سينضم جيهان داروفالا الفائز في الفورمولا 2 إلى صفوف فريق ماهيندرا في الفورمولا إي كسائق احتياطي لموسم 2022/2023.
يأتي ذلك الإعلان قُبيل زيارة قطار الفورمولا إي الأولى إلى الهند، حيث من المقرر أن تستضيف حيدرآباد السباق الرابع في الموسم على حلبة الشوارع الجديدة حول بحيرة حسين ساغار في 11 فبراير/شباط.
وضمن ذلك الدور الجديد، من المتوقّع أن يحضر الهندي داروفالا عدة سباقات من الموسم المتألف من 17 جولة، بما فيها السباق الأول في حيدرآباد، من أجل اكتساب المعرفة في كيفية العمل داخل الفريق خلال عطلة نهاية أسبوع الفورمولا إي.
كما سيعمل كذلك على جهاز المحاكاة في مقر ماهيندرا في بانبري وسيوفر الدعم لسائقي الفريق لوكاس دي غراسي وأوليفر رولاند.
وتعقيبًا منه على تلك الفرصة قال داروفالا: "أن أكون جزءًا من فريق رياضة السيارات الهندي لهو حلم يتحقق الآن. الفورمولا إي رياضة تنافسية للغاية وأنا متحمس جدًا لذلك الفصل الجديد في مسيرتي".
وأضاف: "يعد الموسم التاسع من البطولة بأن يكون تنافسيًا للغاية ومثيرًا مع سيارات الجيل الثالث الجديدة بالكامل، إذ أتطلع للتعلّم والمساهمة مع الفريق، ولا سيما في تطوير السيارة. أنا ممتن جدًا لتلك الفرصة".
فورمولا إي: مكلارين توقع مع هيوز للمشاركة في موسم 2022-2023
فورمولا إي: فريق نيسان يكشف عن كسوة ملفتة للنظر لسيارته لموسم 2022/2023
أحدث الأخبار
فورمولا إي: إيفانز واثق بقدرة جاغوار على استهلال حقبة الجيل الثالث بشكل قوي
أبدى ميتش إيفانز وصيف الموسم الماضي في الفورمولا إي ثقته بأن فريقه جاغوار سيستهل حقبة سيارات الجيل الثالث "بشكل قوي"، حيث تشجّع من برنامج التجارب للفريق.
لا قلق لدى "فيا" من تأخر توقيع المصنعين على قوانين محركات الفورمولا واحد لموسم 2026
قلّل محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من تأثيرات تأخير توقيع المصنعين للالتزام بقوانين 2026 الجديدة لمحركات الفورمولا واحد.
شتاينر مدير فريق هاس بصدد إطلاق كتاب بعنوان "النجاة من أجل القيادة" في أبريل المُقبل
سيُطلق غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد كتابه الأول بعنوان "النجاة من أجل القيادة" في أبريل/نيسان المُقبل، حيث سيأخذ القراء نحو ما دار داخل فريقه في موسم 2022.
فورمولا إي: فريق نيسان يكشف عن كسوة ملفتة للنظر لسيارته لموسم 2022/2023
كشف فريق نيسان - الذي تخلى عن "إي.دامس" في اسم الفريق - في الفورمولا إي عن كسوة جديدة بلون الكرز لسيارته التي سيخوض بها موسم 2022/2023.