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فورمولا إي: ماهيندرا تتجه لخوض موسم 2021 مع أحد "أكبر التحديثات على الإطلاق"

تستهدف ماهيندرا العودة إلى سكة الانتصارات لموسم 2021 المقبل في الفورمولا إي، وذلك مع وحدة طاقتها التي شهدت "أحد أكبر التحديثات على الإطلاق".

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فورمولا إي: ماهيندرا تتجه لخوض موسم 2021 مع أحد "أكبر التحديثات على الإطلاق"

تراجع فريق ماهيندرا إلى المركز التاسع ضمن بطولة الفرق العام الماضي بعد أن فشل في الوصول إلى منصة التتويج طوال الموسم، ولعل السبب الأساسي في ذلك يتمحور حول تغيير مزود علبة التروس منتصف الموسم.

إلا أن المصنع الهنديّ عمل بشكل جاد على وحدة طاقة جديدة تماماً بشراكة  مع "زد.أ"ف" منذ بداية الموسم السادس، حيث يبدو واثقاً من قدرته على العودة إلى صفوف الصدارة في 2021.

حيث أوضح ديلباغ غيل أن البيانات التي جمعها  الفريق خلال التجارب تشير إلى أنه لم يعوض فقط خسارة الأداء للموسم الماضي، بل حقق كسباً إضافياً بالمقارنة مع المنافسين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها خطوة هامة للغاية بالنسبة لنا لناحية وحدة الطاقة. بالنظر إلى مسيرتنا فإنني أعتقد أن هذا أحد أكبر التحديثات التي قمنا بها على الإطلاق".

وأكمل: "ما بين الموسمين الثاني والثالث، قدمنا تحديثاً كبيراً وهذا مماثل له. نحن مسرورون للغاية من الأرقام وسنرى كيف سيكون الأداء على المسار".

وتابع: "بدأنا العمل مبكراً، منذ الموسم السادس، على وحدة الطاقة الجديدة".

واستطرد: "وجدنا كسباً جيداً في الأداء مقارنة بالموسم الماضي. هذه خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا لمحاولة اللحاق بالمنافسين".

واستكمل: "أعتقد أننا من ناحية قوة وحدة الطاقة، بتنا ضمن نفس مستوى فرق الصدارة".

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وكان فريق ماهيندرا منافساً دورياً على منصات التتويج ما بين الموسمين الثاني والخامس، وقدم أفضل موسم له في 2016-2017، مع نتائج قوية لكلا سائقيه فيليكس روزنكفيست ونيك هايدفيلد، ليحرز المركز الثالث في البطولة.

ويرى غيل أنّ وحدة الطاقة الجديدة قد عززت من معنويات الفريق ورفعت مستويات الثقة.

فقال: "عندما نتجه إلى سباق بتوقعاتٍ بالمنافسة على الفوز، فإن هذا يرفع من ثقة الفريق ككل، وهذا ما سيكون عليه الحال هذا الموسم، لدينا فرصة للفوز".

واختتم: "لن يكون الحال مثل الموسم السادس، حين كنا ندخل السباقات ونحن نعلم أننا لا نمتلك فرصة المنافسة. أعتقد أن ثقتنا الآن أعلى بكثير".

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