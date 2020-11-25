فورمولا إي: ماهيندرا تُبقي على لين ضمن تشكيلتها لموسم 2020/2021

أعلن الفريق عن إبقائه على خدمات لين خلال عرض تقديمي عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، عندما كشفت ماهيندرا كذلك عن مقاتلتها "ام7 إلكترو" التي ستخوض بها غمار الموسم السابع من البطولة الكهربائية.

وكان لين سائق "دي اس فيرجن" السابق قد انضمّ إلى صفوف ماهيندرا للسباقات الستة الأخيرة من موسم 2019/2020 في برلين، وذلك بعدما استغنى الفريق الهندي عن خدمات باسكال فيرلاين الذي سيقود لصالح بورشه.

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وقد تواجد السائق البريطاني ضمن مراكز النقاط في ثلاث مناسبات خلال هذه الفترة، وكان المركز الخامس أفضل نتائجه، حيث أكمل الموسم بفارق ثلاث نقاط فقط خلف السائق الأساسي الذي خاص كامل الموسم مع الفريق جيروم دامبروسيو.

وتعقيبًا منه على ذلك الإعلان قال لين: "أنا متحمّس للغاية للعودة ضمن الموسم السابع من بطولة الفورمولا إي وأن أكون جزءًا من عائلة ماهيندار ريسينغ".

وأضاف: "حظيت بفرصة قيادة سيارة ام7 إلكترو ضمن عدد من أيام التجارب ونحن جميعًا فخورون للغاية بهذه المقاتلة. لكننا لن نعلم مدى تنافسيتنا بشكل كامل حتى انطلاق الموسم في سانتياغو. من جهتي، أنا متحمّس جدًا ومركّز على تقديم النتائج التي يستحقها ذلك الفريق المجتهد".

من جانبه، علّق ديلباغ غيل مدير الفريق في ذلك الصّدد قائلًا: "ذلك وقت مثير للغاية بالنسبة لماهيندرا ريسينغ، حيث نتوجّه إلى العام السابع للبطولة ولنا ضمن منافساتها، وأوّل عام لها كبطولة عالم".

وأكمل: "الفورمولا إي تتطوّر على نحوٍ قوي كل عام ونحن فخورون جدًا بكوننا جزءًا من تلك الرحلة. عمل الفريق بجد مذهل من أجل تطوير السيارة الجديدة ومع الثنائي القوي أليكسندر سيمز وأليكس لين، أثق في أنّنا سنعود للصعود بانتظام على منصات التتويج".