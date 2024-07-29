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فورمولا إي

فورمولا إي: مازيراتي توقّع مع فاندورن وهيوز

أكد فريق مازيراتي في الفورمولا إي ضمّ ستوفيل فاندورن وجايك هيوز للموسم المقبل.

ستوفيل فاندورن، جايك هيوز، مازيراتي

سينافس فاندورن وهيوز تحت ألوان مازيراتي خلال موسم 2024-2025 المقبل في الفورمولا إي، وفق ما أكده الفريق الإيطالي.

وأعلنت مازيراتي يوم الجمعة الماضي أنها ستتخلى عن خدمات سائقيها ماكسيميليان غونتر وجيهان داروفالا، بينما تم تأكيد خروج فاندرون من فريقه بينسكي في نفس اليوم.

وكانت خطوة انتقال فاندورن بطل موسم 2021-2022 متوقعة، وتم بالفعل تأكيدها اليوم الاثنين.

وعانى البلجيكي لمجاراة وتيرة زميله بطل العالم مرتين، جان إريك فيرن، ضمن صفوف بينسكي، لينهي على منصة التتويج مرة واحدة فقط في موسمين.

حيث قال: "يسرني الانضمام إلى مازيراتي وأنا فخور بكوني جزءاً من هذه العلامة العريقة في رياضة السيارات".

وأكمل: "أعرف الفريق جيداً من خلال فترتي مع بينسكي، وكذلك من فترتي مع مرسيدس حيث كنا نتشارك وحدة الطاقة مع فانتوري".

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وسينضم هيوز إلى الفريق الإيطالي بعد أن أمضى موسمين مع مكلارين، نجح خلالهما بتحقيق قطب الانطلاق الأول أربع مرات، وجاءت أول منصة تتويج له في البطولة من بوابة شنغهاي.

حيث قال: "يسرني الانضمام إلى فريق مايزراتي. إنجازات الفريق كأحد المؤسسين للفورمولا إي، تتكلم عنه".

وأكمل: "شخصياً، عملتُ مع الفريق من قبل بالتالي أعرفهم جيداً وأنا أتطلع قدماً للعودة مجدداً".

واختتم: "تلك بداية مرحلة مثيرة من فصول مسيرتي المهنية، وأعلم أن المزيد من الأمور الجيدة قادم".

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