فورمولا إي: لين ينطلق أوّلًا في سباق لندن الأوّل

بالرغم من أنّ المسار بقي رطبًا في جزئه الخارجي، إلّا أنّ الأزمنة كانت أفضل بالمقارنة مع التجارب الحرّة الثانية هذا الصباح.

ومثلما كان متوقّعًا فإنّ الأزمنة تحسّنت سريعًا وتقدّم جميع سائقي المجموعة الثانية تقريبًا على سائقي المجموعة الأولى.

وبعد أن تصدّر الحصّة الصباحيّة هذا اليوم، احتكّ ماكسيميليان غونتر المشارك في المجموعة الثالثة بالجدار وكسر نظام تعليقه الأماميّ الأيسر وكذلك إطاره الخلفي وهو ما دفع إدارة السباق لرفع العلم الأحمر.

وسُمح لسائقي المجموعة الثالثة بالعودة لإكمال لفّاتهم ونجح ثلاثة منهم بالفعل في حجز المراكز الثلاثة الأولى.

كما نجح ثلاثة سائقين آخرين من المجموعة الرابعة الأخيرة في التواجد ضمن الستّة الأوائل العابرين إلى قسم "سوبر بول" مستفيدين من جفاف الحلبة أكثر.

وكان أولئك السائقون: أندريه لوتيرر، ولين، وجايك دينيس، وسيباستيان بويمي، وسيرجيو سيتي كامارا ونورمان ناتو على التوالي.

ومثلما تفرض القوانين فإنّ ترتيب دخولهم إلى المسار يكون عكس ترتيبهم في مرحلة المجموعات.

وبعد أن سجّل ناتو زمنه أوّلًا، تقدّم عليه سيتي كامارا، قبل أن يُقدّم بويمي وتيرة قويّة في المقطع الثالث وينتزع الصدارة.

أمّا السائق التالي دينيس، وبعد أن كان متقدّمًا بأربعة أعشارٍ على بويمي في أوّل مقطعين، خسر البريطاني ثلاثة أعشارٍ في آخر المقاطع، لكنّه ضمن قطب الانطلاق الأوّل المؤقّت في جميع الأحوال وبقي بانتظار لين ولوتيرر.

وبالفعل كان لين عند الموعد ونجح في التفوّق على دينيس بقرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية.

واتّجهت الأنظار حينها إلى لوتيرر سائق بورشه آخر المتوجّهين إلى المسار. لكنّ الألماني قدّم لفّة ضعيفة للغاية واقتصر على المركز الخامس.

نتيجة لذلك ضمن لين قطب الانطلاق الأوّل لصالح ماهيندرا وتقدّم على دينيس الذي سيُشاركه الصفّ الأوّل.

وسينطلق بويمي من المركز الثالث أمام سيتي كامارا، بينما سيجمع الصفّ الثالث كلًا من لوتيرر وناتو.

أمّا لوكاس دي غراسي فسيبدأ سباقه من الخانة السابعة أمام أليكسندر سيمز ونيك دي فريز، في حين أكمل جويل إريكسون ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل واجه متصدّر البطولة سام بيرد ووصيفه أنطونيو فيليكس دا كوستا حصّة تصفيات كارثيّة ليقتصرا على المركزين الـ 18 والـ 17 على التوالي.

نتيجة السوبر بول:

نتيجة قسم المجموعات: