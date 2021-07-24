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فورمولا إي / جائزة لندن تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: لين ينطلق أوّلًا في سباق لندن الأوّل

نجح أليكس لين سائق ماهيندرا في تحقيق قطب الانطلاق الأوّل للسباق الأوّل ضمن جائزة لندن للفورمولا إي متفوّقًا على جايك دينيس سائق بي ام دبليو أندريتي.

فورمولا إي: لين ينطلق أوّلًا في سباق لندن الأوّل

بالرغم من أنّ المسار بقي رطبًا في جزئه الخارجي، إلّا أنّ الأزمنة كانت أفضل بالمقارنة مع التجارب الحرّة الثانية هذا الصباح.

ومثلما كان متوقّعًا فإنّ الأزمنة تحسّنت سريعًا وتقدّم جميع سائقي المجموعة الثانية تقريبًا على سائقي المجموعة الأولى.

وبعد أن تصدّر الحصّة الصباحيّة هذا اليوم، احتكّ ماكسيميليان غونتر المشارك في المجموعة الثالثة بالجدار وكسر نظام تعليقه الأماميّ الأيسر وكذلك إطاره الخلفي وهو ما دفع إدارة السباق لرفع العلم الأحمر.

وسُمح لسائقي المجموعة الثالثة بالعودة لإكمال لفّاتهم ونجح ثلاثة منهم بالفعل في حجز المراكز الثلاثة الأولى.

كما نجح ثلاثة سائقين آخرين من المجموعة الرابعة الأخيرة في التواجد ضمن الستّة الأوائل العابرين إلى قسم "سوبر بول" مستفيدين من جفاف الحلبة أكثر.

وكان أولئك السائقون: أندريه لوتيرر، ولين، وجايك دينيس، وسيباستيان بويمي، وسيرجيو سيتي كامارا ونورمان ناتو على التوالي.

ومثلما تفرض القوانين فإنّ ترتيب دخولهم إلى المسار يكون عكس ترتيبهم في مرحلة المجموعات.

وبعد أن سجّل ناتو زمنه أوّلًا، تقدّم عليه سيتي كامارا، قبل أن يُقدّم بويمي وتيرة قويّة في المقطع الثالث وينتزع الصدارة.

أمّا السائق التالي دينيس، وبعد أن كان متقدّمًا بأربعة أعشارٍ على بويمي في أوّل مقطعين، خسر البريطاني ثلاثة أعشارٍ في آخر المقاطع، لكنّه ضمن قطب الانطلاق الأوّل المؤقّت في جميع الأحوال وبقي بانتظار لين ولوتيرر.

وبالفعل كان لين عند الموعد ونجح في التفوّق على دينيس بقرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية.

واتّجهت الأنظار حينها إلى لوتيرر سائق بورشه آخر المتوجّهين إلى المسار. لكنّ الألماني قدّم لفّة ضعيفة للغاية واقتصر على المركز الخامس.

نتيجة لذلك ضمن لين قطب الانطلاق الأوّل لصالح ماهيندرا وتقدّم على دينيس الذي سيُشاركه الصفّ الأوّل.

وسينطلق بويمي من المركز الثالث أمام سيتي كامارا، بينما سيجمع الصفّ الثالث كلًا من لوتيرر وناتو.

أمّا لوكاس دي غراسي فسيبدأ سباقه من الخانة السابعة أمام أليكسندر سيمز ونيك دي فريز، في حين أكمل جويل إريكسون ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل واجه متصدّر البطولة سام بيرد ووصيفه أنطونيو فيليكس دا كوستا حصّة تصفيات كارثيّة ليقتصرا على المركزين الـ 18 والـ 17 على التوالي.

نتيجة السوبر بول:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 3 1:23.245     97.389
2 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 3 1:23.544 0.299 0.299 97.041
3 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 3 1:23.627 0.382 0.083 96.944
4 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 3 1:23.758 0.513 0.131 96.793
5 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 2 1:23.863 0.618 0.105 96.671
6 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 3 1:23.912 0.667 0.049

96.615

نتيجة قسم المجموعات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 3 1:23.900     96.629
2 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 3 1:23.921 0.021 0.021 96.605
3 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 3 1:24.032 0.132 0.111 96.477
4 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 3 1:24.124 0.224 0.092 96.372
5 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 3 1:24.199 0.299 0.075 96.286
6 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 3 1:24.329 0.429 0.130 96.137
7 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 3 1:24.564 0.664 0.235 95.870
8 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 3 1:24.584 0.684 0.020 95.847
9 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 3 1:24.644 0.744 0.060 95.779
10 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 3 1:24.695 0.795 0.051 95.722
11 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 3 1:24.820 0.920 0.125 95.581
12 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 3 1:24.847 0.947 0.027 95.550
13 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 3 1:24.913 1.013 0.066 95.476
14 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 3 1:25.101 1.201 0.188 95.265
15 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 3 1:25.104 1.204 0.003 95.262
16 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 3 1:25.198 1.298 0.094 95.157
17 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 3 1:25.279 1.379 0.081 95.066
18 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 3 1:25.366 1.466 0.087 94.969
19 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 3 1:25.398 1.498 0.032 94.934
20 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 3 1:25.911 2.011 0.513 94.367
21 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 3 1:25.932 2.032 0.021 94.344
22 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 3 1:26.009 2.109 0.077 94.259
23 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 3 1:26.168 2.268 0.159 94.085
24 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 2        
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فورمولا إي: غونتر يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في التجارب الحرّة الثانية في لندن

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