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فورمولا إي / جائزة لندن 2 تقرير السباق

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

استفاد أليكس لين من العقوبة التي نالها لوكاس دي غراسي إثر مجازفته بتحدّي قوانين سيارة الأمان ليُحقّق انتصاره الأوّل في الفورمولا إي ضمن السباق الثاني من جائزة لندن.

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

حافظ سُداسيّ الصدارة على مراكزهم عند الانطلاقة، لكنّ أليكسندر سيمز واجه بعض الفوضى في المنعطفات الأولى وتراجع إلى المركز الأخير.

وأقدم نيك دي فريز على تجاوز لين خلال اللفّة الثالثة منتزعًا منه المركز الثالث، حيث بدت مرسيدس متمتّعة بوتيرة قويّة في السباق بشكلٍ عام.

واضطرّ رينيه راست لإيقاف سيارته على المسار مع اقتراب السباق من دقيقته العاشرة وذلك بعد اصطدامات متعدّدة بينه وبين سيباستيان بويمي عند المنعطف العاشر. وتطلّب ذلك دخول سيارة الأمان من أجل تنظيف المسار.

وتلقّى بويمي عقوبة التوقّف في خطّ الحظائر لـ 10 ثوانٍ لقاء تلك الواقعة.

واستؤنف السباق بعد ذلك بوقتٍ قصير بعد تنظيف المسار سريعًا وبقي ترتيب المتصدّرين على حاله إلى أن تجاوز دي فريز رولاند ليتقدّم إلى المركز الثاني خلف زميله فاندورن.

وعادت سيارة الأمان للدخول مجدّدًا عندما جمع حادث بين أنطونيو فيليكس دا كوستا وأندريه لوتيير بالاقتراب من المنعطف الأوّل بعد أن أغلق الأخير المساحة أمام دا كوستا وحشره بينه وبين الجدار ما تسبّب في انكسار نظام تعليقه واصطدامه بالحاجز المقابل.

وبشكلٍ غريب فإنّ دي غراسي تقدّم إلى الصدارة عبر عبوره من خطّ الحظائر – الذي كانت فيه السرعة أعلى من البقاء خلف سيارة الأمان، لكنّ إدارة السباق أعلنت سريعًا أنّه تحت التحقيق.

وبعد استئناف السباق أخيرًا، اصطدم رولاند بفاندورن، وكسر نظام توجيهه من جهة وتسبّب في تراجع فاندورن إلى المركز الـ 16.

في الأثناء تجاوز دي فريز منافسه دي غراسي في نهاية تلك اللفّة منتزعًا الصدارة.

واستغلّ دي غراسي نظام "أتاك مود" لتجاوز دي غراسي نحو الصدارة بالاقتراب من المنعطف الأوّل مع بقاء 18 دقيقة على النهاية، وتبعه لين كذلك في اللفّة التالية عند ذات المنطقة مستغلًا النظام كذلك.

وأعلنت إدارة السباق توجيه عقوبة العبور من خطّ الحظائر لدي غراسي لخرقه قوانين سيارة الأمان.

وعادت الحوادث مجدّدًا مع بقاء دقيقتين على النهاية بعد أن جمع حادث بين بيرد وناتو، لكنّهما تمكّنا من المواصلة بأعجوبة وهو ما حال دون دخول سيارة الأمان.

واختار دي غراسي عدم تطبيق عقوبته في محاولة للجدال مع إدارة السباق لاحقًا، لكنّ العلم الأسود رُفع في وجهه في اللفّة الأخيرة.

نتيجة لذلك في حين عبر دي غراسي العلم الشطرنجي أوّلًا، إلّا أنّ لين كان هو الفائز بالسباق بعد صموده أمام ضغط دي فريز.

وانتزع دي فريز بناءً على هذه النتيجة صدارة الترتيب العام للبطولة.

وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى ميتش إيفانز سائق جاغوار بعد معركة كرٍ وفر جمعته بروبن فرينز سائق فيرجن.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب باسكال فيرلاين سائق بورشه الذي تقدّم على ماكسيميليان غونتر ونيك كاسيدي.

وصُنّف دي غراسي – الذي كان شديد الغضب لدى عودته إلى مرآب فريقه آودي – ثامنًا، بالرغم من أنّه من المرجّح أن يفقد ذلك كون العلم الأسود يعني شطب نتيجته.

وأكمل سيرجيو سيتي كامارا والفائز بسباق الأمس جايك دينيس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 30 46:29.532    
2   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 30 46:30.131 0.599 0.599
3   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 30 46:35.789 6.257 5.658
4   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 30 46:36.214 6.682 0.425
5   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 30 46:38.744 9.212 2.530
6   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 30 46:40.169 10.637 1.425
7   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 30 46:42.217 12.685 2.048
8   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 30 46:47.066 17.534 4.849
9   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 30 46:48.769 19.237 1.703
10   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 30 46:54.446 24.914 5.677
11   6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 30 46:57.452 27.920 3.006
12   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 30 46:58.155 28.623 0.703
13   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 30 46:58.615 29.083 0.460
14   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 30 46:59.447 29.915 0.832
15   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 30 46:59.823 30.291 0.376
16   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 30 47:00.896 31.364 1.073
17   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 30 47:03.868 34.336 2.972
18   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 30 47:04.736 35.204 0.868
19   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 30 47:11.801 42.269 7.065
20   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 29 47:14.484 1 لفّة 1 لفّة
  انسحب 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 27 42:33.891 3 لفّة 2 لفّة
  انسحب 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 27 42:34.316 3 لفّة 0.425
  انسحب 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 10 16:05.204 20 لفّة 17 لفّة
  انسحب 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 5 7:09.538 25 لفّة 5 لفّة
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