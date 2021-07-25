فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

حافظ سُداسيّ الصدارة على مراكزهم عند الانطلاقة، لكنّ أليكسندر سيمز واجه بعض الفوضى في المنعطفات الأولى وتراجع إلى المركز الأخير.

وأقدم نيك دي فريز على تجاوز لين خلال اللفّة الثالثة منتزعًا منه المركز الثالث، حيث بدت مرسيدس متمتّعة بوتيرة قويّة في السباق بشكلٍ عام.

واضطرّ رينيه راست لإيقاف سيارته على المسار مع اقتراب السباق من دقيقته العاشرة وذلك بعد اصطدامات متعدّدة بينه وبين سيباستيان بويمي عند المنعطف العاشر. وتطلّب ذلك دخول سيارة الأمان من أجل تنظيف المسار.

وتلقّى بويمي عقوبة التوقّف في خطّ الحظائر لـ 10 ثوانٍ لقاء تلك الواقعة.

واستؤنف السباق بعد ذلك بوقتٍ قصير بعد تنظيف المسار سريعًا وبقي ترتيب المتصدّرين على حاله إلى أن تجاوز دي فريز رولاند ليتقدّم إلى المركز الثاني خلف زميله فاندورن.

وعادت سيارة الأمان للدخول مجدّدًا عندما جمع حادث بين أنطونيو فيليكس دا كوستا وأندريه لوتيير بالاقتراب من المنعطف الأوّل بعد أن أغلق الأخير المساحة أمام دا كوستا وحشره بينه وبين الجدار ما تسبّب في انكسار نظام تعليقه واصطدامه بالحاجز المقابل.

وبشكلٍ غريب فإنّ دي غراسي تقدّم إلى الصدارة عبر عبوره من خطّ الحظائر – الذي كانت فيه السرعة أعلى من البقاء خلف سيارة الأمان، لكنّ إدارة السباق أعلنت سريعًا أنّه تحت التحقيق.

وبعد استئناف السباق أخيرًا، اصطدم رولاند بفاندورن، وكسر نظام توجيهه من جهة وتسبّب في تراجع فاندورن إلى المركز الـ 16.

في الأثناء تجاوز دي فريز منافسه دي غراسي في نهاية تلك اللفّة منتزعًا الصدارة.

واستغلّ دي غراسي نظام "أتاك مود" لتجاوز دي غراسي نحو الصدارة بالاقتراب من المنعطف الأوّل مع بقاء 18 دقيقة على النهاية، وتبعه لين كذلك في اللفّة التالية عند ذات المنطقة مستغلًا النظام كذلك.

وأعلنت إدارة السباق توجيه عقوبة العبور من خطّ الحظائر لدي غراسي لخرقه قوانين سيارة الأمان.

وعادت الحوادث مجدّدًا مع بقاء دقيقتين على النهاية بعد أن جمع حادث بين بيرد وناتو، لكنّهما تمكّنا من المواصلة بأعجوبة وهو ما حال دون دخول سيارة الأمان.

واختار دي غراسي عدم تطبيق عقوبته في محاولة للجدال مع إدارة السباق لاحقًا، لكنّ العلم الأسود رُفع في وجهه في اللفّة الأخيرة.

نتيجة لذلك في حين عبر دي غراسي العلم الشطرنجي أوّلًا، إلّا أنّ لين كان هو الفائز بالسباق بعد صموده أمام ضغط دي فريز.

وانتزع دي فريز بناءً على هذه النتيجة صدارة الترتيب العام للبطولة.

وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى ميتش إيفانز سائق جاغوار بعد معركة كرٍ وفر جمعته بروبن فرينز سائق فيرجن.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب باسكال فيرلاين سائق بورشه الذي تقدّم على ماكسيميليان غونتر ونيك كاسيدي.

وصُنّف دي غراسي – الذي كان شديد الغضب لدى عودته إلى مرآب فريقه آودي – ثامنًا، بالرغم من أنّه من المرجّح أن يفقد ذلك كون العلم الأسود يعني شطب نتيجته.

وأكمل سيرجيو سيتي كامارا والفائز بسباق الأمس جايك دينيس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: