فورمولا إي: "لولا كارز" تلتزم بالمشاركة في حقبة سيارات الجيل الرابع
أكدت "لولا كارز" التزامها بالمشاركة في حقبة سيارات الجيل الرابع المقبلة للفورمولا إي، بالتالي ستبقى ضمن البطولة الكهربائية حتى 2030، لكن مستقبل ياماها شريكتها في تزويد وحدات الطاقة ما زال غير مؤكد.
الصورة من قبل: لولا
أعلنت العلامة البريطانية العريقة في مارس أنها ستعود إلى عالم سباقات السيارات لأول مرة منذ أكثر من عقد كمزود محركات للبطولة الكهربائية بدءاً من موسم 2024-2025.
حينها، كانت لولا كارز أكدت مشاركتها في الفورمولا إي حتى نهاية حقبة الجيل الثالث نهاية موسم 2025-2026، لكنها أعلنت أنها تودّ مواصلة المشاركة لأربع سنوات إضافية.
وستكون عودتها إلى رياضة السيارات بالشراكة مع ياماها، حيث أعلنت العلامة اليابانية أنها ستعود إلى عالم سباقات السيارات للمرة الأولى منذ 1997.
لكن ياماها لم تؤكد رسمياً إن كانت ستلتزم بحقبة الجيل الرابع من السيارات، حيث لم تعلن عن التزام مماثل لما قامت به لولا كارز.
وستبدأ لولا كارز وياماها اختبار سيارات الجيل الثالث هذا الشهر حيث تستعدان لتزويد وحدات الطاقة لفريق آبت.
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