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فورمولا إي / جائزة مكسيكو سيتي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك

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فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك
من قبل:
15-02-2020

أحرز أندريه لوتيير قطب الانطلاق الأوّل لجائزة المكسيك للفورمولا إي بعد تغلّبه على ميتش إيفانز، مانحًا بورشه قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في تاريخها ضمن سباقها الرابع في البطولة.

مع انتصاف مرحلة المجموعات، كان إيفانز في الصدارة بتوقيت وقدره دقيقة واحدة و8.174 ثانية.

لكن في المقابل عانى متصدّر البطولة ستوفيل فاندورن لتقديم لفّة جيّدة ولم يتمكّن من التواجد ضمن الخمسة الأوائل في تلك المرحلة ما كان يعني انطلاقه من خانة سيّئة.

بالرغم من ذلك نجح زميله نيك دي فريز المشارك في المجموعة الثالثة في التواجد في المركز الثاني على بُعد عُشر من الثانية من إيفانز في ظلّ عدم قدرة أيّ أحدٍ على زعزعة صدارة النيوزيلندي.

كما فشل حامل لقب الموسم الماضي جون إريك فيرن في التواجد ضمن الستّة الأوائل قبل دخول سائقي المجموعة الرابعة الأخيرة إلى الحلبة.

وكاد العلم الأحمر أن يُرفع في المجموعة الرابعة بسبب توقّف سيارة أوليفر تورفي عند المنعطف ما قبل الأخير، لكنّ سيارته تحرّكت بعد ذلك.

وكان سام بيرد قاب قوسين أو أدنى من أن يجد نفسه خارج منافسات سوبر بول، إذ بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين من الحلبة، انزلق القسم الخلفيّ لسيارة السويسري عند المنعطف الأخير ما أدّى إلى اكتفائه بالمركز الخامس.

وأسفرت مرحلة المجموعات عن عبور كلٍ من إيفانز، ودي فريز، وأندريه لوتيرر، وباسكال فيرلاين، وبويمي وبيرد إلى مرحلة السوبر بول.

لم يُقدّم بيرد لفّة أسرع من مرحلة المجموعات، لكنّ بويمي بعده نجح في التقدّم عليه لكن بفارق 0.080 ثانية فقط.

لكنّ فرحة السويسري لم تدم طويلًا، إذ سرعان ما أزاحه فيرلاين عن الصدارة.

وتواصلت التحسينات، خاصة في ظلّ توفير العبور النظيف للمنعطف الأخير للكثير من المكاسب، وهو ما سمح للوتيرر بكسر حاجز الـ 68 ثانية مُسجّلًا دقيقة و7.922 ثانية ليخطف الصدارة.

لكنّ ذلك المنحى لم ينطبق على دي فريز الذي اكتفى بالمركز الثالث على بُعد قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، وتوجّهت الأنظار إثر ذلك إلى آخر المتوجّهين إلى الحلبة إيفانز سائق جاغوار.

لكنّ النيوزلندي خسر قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.063 ثانية، ليضمن بذلك لوتيير قطب الانطلاق الأوّل لصالح بورشه ضمن سباقها الرابع فقط في البطولة.

وسينطلق إيفانز من المركز الثاني، بينما سيفقد فيرلاين مركزه الثالث بسبب العقوبة، ليرث بذلك دي فريز المركز الثالث أمام بويمي وبيرد.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:07.922   110.880
2 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:07.985 0.063 110.777
3 94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 1:08.200 0.278 110.428
4 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:08.214 0.292 110.405
5 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:08.364 0.442 110.163
6 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:08.444 0.522 110.034
7 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:08.435 0.513 110.048
8 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:08.479 0.557 109.978
9 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:08.496 0.574 109.950
10 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:08.540 0.618 109.880
11 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:08.636 0.714 109.726
12 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:08.661 0.739 109.686
13 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:08.726 0.804 109.582
14 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 1:08.788 0.866 109.484
15 6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 1:08.878 0.956 109.341
16 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:08.880 0.958 109.337
17 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:08.998 1.076 109.150
18 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:09.098 1.176 108.993
19 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:09.331 1.409 108.626
20 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 1:09.376 1.454 108.556
21 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:09.450 1.528 108.440
22 33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 1:10.176 2.254 107.318
23 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 2:10.061 1:02.139 57.905
24 66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة مكسيكو سيتي
الكاتب مروان الوافي

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