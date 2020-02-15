فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك

مع انتصاف مرحلة المجموعات، كان إيفانز في الصدارة بتوقيت وقدره دقيقة واحدة و8.174 ثانية.

لكن في المقابل عانى متصدّر البطولة ستوفيل فاندورن لتقديم لفّة جيّدة ولم يتمكّن من التواجد ضمن الخمسة الأوائل في تلك المرحلة ما كان يعني انطلاقه من خانة سيّئة.

بالرغم من ذلك نجح زميله نيك دي فريز المشارك في المجموعة الثالثة في التواجد في المركز الثاني على بُعد عُشر من الثانية من إيفانز في ظلّ عدم قدرة أيّ أحدٍ على زعزعة صدارة النيوزيلندي.

كما فشل حامل لقب الموسم الماضي جون إريك فيرن في التواجد ضمن الستّة الأوائل قبل دخول سائقي المجموعة الرابعة الأخيرة إلى الحلبة.

وكاد العلم الأحمر أن يُرفع في المجموعة الرابعة بسبب توقّف سيارة أوليفر تورفي عند المنعطف ما قبل الأخير، لكنّ سيارته تحرّكت بعد ذلك.

وكان سام بيرد قاب قوسين أو أدنى من أن يجد نفسه خارج منافسات سوبر بول، إذ بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين من الحلبة، انزلق القسم الخلفيّ لسيارة السويسري عند المنعطف الأخير ما أدّى إلى اكتفائه بالمركز الخامس.

وأسفرت مرحلة المجموعات عن عبور كلٍ من إيفانز، ودي فريز، وأندريه لوتيرر، وباسكال فيرلاين، وبويمي وبيرد إلى مرحلة السوبر بول.

لم يُقدّم بيرد لفّة أسرع من مرحلة المجموعات، لكنّ بويمي بعده نجح في التقدّم عليه لكن بفارق 0.080 ثانية فقط.

لكنّ فرحة السويسري لم تدم طويلًا، إذ سرعان ما أزاحه فيرلاين عن الصدارة.

وتواصلت التحسينات، خاصة في ظلّ توفير العبور النظيف للمنعطف الأخير للكثير من المكاسب، وهو ما سمح للوتيرر بكسر حاجز الـ 68 ثانية مُسجّلًا دقيقة و7.922 ثانية ليخطف الصدارة.

لكنّ ذلك المنحى لم ينطبق على دي فريز الذي اكتفى بالمركز الثالث على بُعد قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، وتوجّهت الأنظار إثر ذلك إلى آخر المتوجّهين إلى الحلبة إيفانز سائق جاغوار.

لكنّ النيوزلندي خسر قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.063 ثانية، ليضمن بذلك لوتيير قطب الانطلاق الأوّل لصالح بورشه ضمن سباقها الرابع فقط في البطولة.

وسينطلق إيفانز من المركز الثاني، بينما سيفقد فيرلاين مركزه الثالث بسبب العقوبة، ليرث بذلك دي فريز المركز الثالث أمام بويمي وبيرد.

ترتيب شبكة الانطلاق: