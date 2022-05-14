فورمولا إي: لوتيرر يتفوق على مورتارا ويضع بورشه في صدارة التجارب الحرة في برلين
سجّل أندريه لوتيرر الزمن الأسرع في التجارب الحرة لجائزة برلين في الفورمولا إي مع توقيت بلغ دقيقة و05.967 ثانية ليعتلي قمة جدول الأزمنة الصباحية قُبيل التصفيات.
تفوق لوتيرر على إدواردو مورتارو بلفة صاروخية في اللحظات الأخيرة من الحصة الثانية للتجارب الحرة ليضع فريقه بورشه في الصدارة ضمن حدث موطنه وموطن الفريق.
وسجّل ثنائي مرسيدس ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز الأزمنة السريعة الأولى في التجارب الثانية، لكن سرعان ما بدأت الأزمنة بالتهاوي، حيث كان أليكسندر سيمز (ماهيندرا) أول من كسر حاجز الدقيقة و07 ثوان، قبل أن يتبعه أنطونيو فيلكس دا كوستا سائق "دي اس تيتشيتاه".
وكان مورتارا السائق التالي الذي يتقدم للصدارة مع دقيقة و06.274 ثانية، الزمن الأبطأ بـ 0.004 ثانية فقط من زمن أوليفر رولاند سائق ماهيندرا الأسرع في الحصة الأولى.
فيما كان الصدارة من نصيب روبن فرينز بعد ذلك لصالح إنفيجن، حيث سجل دقيقة و06.104 ثانية.
ولم تقف الصدارة عند فرينز كذلك، حيث جاء دور باسكال فيرلاين ليتواجد على قمة الأزمنة أمام رولاند ثانيًا مع دقيقة و06.073 ثانية.
ومع نهاية الحصة، ظن مورتارا أنه أحكم قبضته على الصدارة بعد كسره حاجز الدقيقة و06 ثوان وتسجيله دقيقة و05.993 ثانية، لكن لوتيرر تمكن من تجاوزه في اللحظات الأخيرة والتقدم عليه بفارق 0.026 ثانية.
سيباستيان بويمي حلّ ثالثًا أمام فيرلاين، بينما أكمل فرينز وميتش إيفانز الستة الأوائل.
المركز السابع كان من نصيب جاك دينيس سائق أندريتي متقدمًا على دا كوستا، في حين أكمل رولاند وفاندورن المراكز العشرة الأولى في التجارب الحرة الثانية.
وكان رولاند في صدارة التجارب الحرة الأولى المحتدمة، حيث تقدم فيها على لوكاس دي غراسي بفارق 0.053 ثانية والذي بدوره تواجد أمام فاندورن، مورتارا، دينيس وفيرلاين.
نتيجة التجارب الحرة الثانية:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|20
|1:05.967
|2
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|16
|1:05.993
|0.026
|3
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|19
|1:06.047
|0.080
|4
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|20
|1:06.073
|0.106
|5
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|14
|1:06.104
|0.137
|6
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|22
|1:06.149
|0.182
|7
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|18
|1:06.193
|0.226
|8
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|19
|1:06.201
|0.234
|9
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|22
|1:06.208
|0.241
|10
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|17
|1:06.252
|0.285
|11
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|17
|1:06.295
|0.328
|12
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|18
|1:06.347
|0.380
|13
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|20
|1:06.388
|0.421
|14
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|15
|1:06.428
|0.461
|15
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|17
|1:06.446
|0.479
نتيجة التجارب الحرة الأولى:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|22
|1:06.270
|2
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|20
|1:06.323
|0.053
|3
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|20
|1:06.358
|0.088
|4
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|22
|1:06.359
|0.089
|5
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|18
|1:06.362
|0.092
|6
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|21
|1:06.368
|0.098
|7
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|20
|1:06.373
|0.103
|8
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|20
|1:06.376
|0.106
|9
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|18
|1:06.403
|0.133
|10
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|17
|1:06.489
|0.219
|11
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|20
|1:06.506
|0.236
|12
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|21
|1:06.618
|0.348
|13
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|23
|1:06.644
|0.374
|14
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|18
|1:06.669
|0.399
|15
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|23
|1:06.730
|0.460
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