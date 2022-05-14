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فورمولا إي / جائزة برلين 1 تقرير التجارب

فورمولا إي: لوتيرر يتفوق على مورتارا ويضع بورشه في صدارة التجارب الحرة في برلين

سجّل أندريه لوتيرر الزمن الأسرع في التجارب الحرة لجائزة برلين في الفورمولا إي مع توقيت بلغ دقيقة و05.967 ثانية ليعتلي قمة جدول الأزمنة الصباحية قُبيل التصفيات.

فورمولا إي: لوتيرر يتفوق على مورتارا ويضع بورشه في صدارة التجارب الحرة في برلين

تفوق لوتيرر على إدواردو مورتارو بلفة صاروخية في اللحظات الأخيرة من الحصة الثانية للتجارب الحرة ليضع فريقه بورشه في الصدارة ضمن حدث موطنه وموطن الفريق.

وسجّل ثنائي مرسيدس ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز الأزمنة السريعة الأولى في التجارب الثانية، لكن سرعان ما بدأت الأزمنة بالتهاوي، حيث كان أليكسندر سيمز (ماهيندرا) أول من كسر حاجز الدقيقة و07 ثوان، قبل أن يتبعه أنطونيو فيلكس دا كوستا سائق "دي اس تيتشيتاه".

وكان مورتارا السائق التالي الذي يتقدم للصدارة مع دقيقة و06.274 ثانية، الزمن الأبطأ بـ 0.004 ثانية فقط من زمن أوليفر رولاند سائق ماهيندرا الأسرع في الحصة الأولى.

فيما كان الصدارة من نصيب روبن فرينز بعد ذلك لصالح إنفيجن، حيث سجل دقيقة و06.104 ثانية.

ولم تقف الصدارة عند فرينز كذلك، حيث جاء دور باسكال فيرلاين ليتواجد على قمة الأزمنة أمام رولاند ثانيًا مع دقيقة و06.073 ثانية.

ومع نهاية الحصة، ظن مورتارا أنه أحكم قبضته على الصدارة بعد كسره حاجز الدقيقة و06 ثوان وتسجيله دقيقة و05.993 ثانية، لكن لوتيرر تمكن من تجاوزه في اللحظات الأخيرة والتقدم عليه بفارق 0.026 ثانية.

سيباستيان بويمي حلّ ثالثًا أمام فيرلاين، بينما أكمل فرينز وميتش إيفانز الستة الأوائل.

المركز السابع كان من نصيب جاك دينيس سائق أندريتي متقدمًا على دا كوستا، في حين أكمل رولاند وفاندورن المراكز العشرة الأولى في التجارب الحرة الثانية.

وكان رولاند في صدارة التجارب الحرة الأولى المحتدمة، حيث تقدم فيها على لوكاس دي غراسي بفارق 0.053 ثانية والذي بدوره تواجد أمام فاندورن، مورتارا، دينيس وفيرلاين.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 20 1:05.967  
2 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 16 1:05.993 0.026
3 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 19 1:06.047 0.080
4 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 20 1:06.073 0.106
5 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 14 1:06.104 0.137
6 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 22 1:06.149 0.182
7 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:06.193 0.226
8 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 19 1:06.201 0.234
9 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 22 1:06.208 0.241
10 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 17 1:06.252 0.285
11 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 17 1:06.295 0.328
12 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 18 1:06.347 0.380
13 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 20 1:06.388 0.421
14 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 15 1:06.428 0.461
15 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 17 1:06.446 0.479

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 22 1:06.270  
2 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 20 1:06.323 0.053
3 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 20 1:06.358 0.088
4 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 22 1:06.359 0.089
5 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:06.362 0.092
6 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 21 1:06.368 0.098
7 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 20 1:06.373 0.103
8 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 20 1:06.376 0.106
9 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 18 1:06.403 0.133
10 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:06.489 0.219
11 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 20 1:06.506 0.236
12 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 21 1:06.618 0.348
13 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 23 1:06.644 0.374
14 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 18 1:06.669 0.399
15 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 23 1:06.730 0.460

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