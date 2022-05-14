فورمولا إي: لوتيرر يتفوق على مورتارا ويضع بورشه في صدارة التجارب الحرة في برلين

تفوق لوتيرر على إدواردو مورتارو بلفة صاروخية في اللحظات الأخيرة من الحصة الثانية للتجارب الحرة ليضع فريقه بورشه في الصدارة ضمن حدث موطنه وموطن الفريق.

وسجّل ثنائي مرسيدس ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز الأزمنة السريعة الأولى في التجارب الثانية، لكن سرعان ما بدأت الأزمنة بالتهاوي، حيث كان أليكسندر سيمز (ماهيندرا) أول من كسر حاجز الدقيقة و07 ثوان، قبل أن يتبعه أنطونيو فيلكس دا كوستا سائق "دي اس تيتشيتاه".

وكان مورتارا السائق التالي الذي يتقدم للصدارة مع دقيقة و06.274 ثانية، الزمن الأبطأ بـ 0.004 ثانية فقط من زمن أوليفر رولاند سائق ماهيندرا الأسرع في الحصة الأولى.

فيما كان الصدارة من نصيب روبن فرينز بعد ذلك لصالح إنفيجن، حيث سجل دقيقة و06.104 ثانية.

ولم تقف الصدارة عند فرينز كذلك، حيث جاء دور باسكال فيرلاين ليتواجد على قمة الأزمنة أمام رولاند ثانيًا مع دقيقة و06.073 ثانية.

ومع نهاية الحصة، ظن مورتارا أنه أحكم قبضته على الصدارة بعد كسره حاجز الدقيقة و06 ثوان وتسجيله دقيقة و05.993 ثانية، لكن لوتيرر تمكن من تجاوزه في اللحظات الأخيرة والتقدم عليه بفارق 0.026 ثانية.

سيباستيان بويمي حلّ ثالثًا أمام فيرلاين، بينما أكمل فرينز وميتش إيفانز الستة الأوائل.

المركز السابع كان من نصيب جاك دينيس سائق أندريتي متقدمًا على دا كوستا، في حين أكمل رولاند وفاندورن المراكز العشرة الأولى في التجارب الحرة الثانية.

وكان رولاند في صدارة التجارب الحرة الأولى المحتدمة، حيث تقدم فيها على لوكاس دي غراسي بفارق 0.053 ثانية والذي بدوره تواجد أمام فاندورن، مورتارا، دينيس وفيرلاين.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

نتيجة التجارب الحرة الأولى: