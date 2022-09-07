فورمولا إي: لوتيرر باقٍ في البطولة مع أندريتي بديلاً عن أسكيو

بعد تسميته كأحد سائقي بورشه في مشروعها لفئة "ال ام دي اتش" ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بدا أن لوتيرر يتجه لترك الفورمولا إي.

خاصة بعد توقيع بورشه مع أنطونيو فيليكس دا كوستا كبديل عنه لبداية حقبة الجيل الثالث من السيارات، وبقاء باسكال فيرلاين لموسم ثالث مع المصنع الألماني.

لكن لوتيرر عبر عن رغبته بالبقاء في الفورمولا إي، حيث صرح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق أنه يستمتع بمنافسات هذه البطولة.

ووقعت أندريتي صفقة مع بورشه كي تستعين بوحدات طاقتها، ما يؤمن لـ لوتيرر مكاناً على حساب أسكيو. حيث أعلن الفريق الأمريكي الإبقاء على زميله جايك دينيس بعقد لعدة سنوات.

حيث قال لوتيرر: "تملؤني الحماسة للانضمام إلى أفالانش أندريتي للموسم التاسع تزامناً مع بداية حقبة سيارات الجيل الثالث".

وأكمل: "العمل معاً إلى جانب جايك سيشكل مزيجاً رائعاً لمواصلة دفع الفريق إلى صدارة منافسات الفورمولا إي".

أندريه لوتيرر، بورشه تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، قال مايكل أندريتي مدير الفريق: "التشكيلة تنافسية ومثيرة إلى جانب دينيس، ويأمل الفريق مواصلة التقدم للأمام بخطوات ثابتة".

وأضاف: "لطالما نجحنا في التقدم والمنافسة على الصدارة ضمن جميع السلاسل والبطولات التي شاركنا بها".

وأردف: "سيجلب أندريه خبرة ثمينة إلى أفالانش أندريتي ما يعني خطوة إضافية لتشكيل فريق قادر على تحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب".

بالمقابل، يبدو أن أسكيو سيخرج من الفورمولا إي بعد خسارة مقعده مع أندريتي، حيث عانى الأمريكي لتقديم أداء ملفت للأنظار.