فورمولا إي: لمن ستكون الغلَبة ضمن أعلى الحلبات ارتفاعاً عن سطح البحر في العالم؟

للمقارنة فإن مدينة دنفر في الولايات المتحدة تقع على ارتفاع 1.610 متراً، كما أن مدينة التزلج الجبلية الفرنسية فال ديسير تقع على ارتفاع 1.850 متراً. وهي المدينة الأكبر في أمريكا الجنوبية بعدد سكانها البالغ 9 ملايين نسمة.

في 1992، وصفت الأمم المتحدة المدينة بأنها الأكثر تلوثاً في العالم، حيث تتجه مكسيكو سيتي لحظر محركات الديزل بحلول عام 2025.

وتعود الفورمولا إي إلى مكسيكو سيتي للجولة الثالثة من الموسم الثامن، حيث تستضيف حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز سباقات البطولة الكهربائية منذ الموسم الثاني، لكن جولة المكسيك للعام الماضي قد أقيمت في بويبلا بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويمتلك لوكاس دي غراسي العدد الأكبر من الانتصارات هنا.

وتمت تسمية الحلبة بهذا الاسم تيمناً بالأخوين ريكاردو وبيدرو رودريغيز اللذين شاركا ضمن منافسات سباقات الفورمولا واحد والسيارات الرياضية في ستينات القرن الماضي. شارك ريكاردو مع فيراري خلال جائزة إيطاليا الكبرى 1961 ليصبح أصغر سائقي فيراري على الإطلاق.

تعتبر حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز أكثر الحلبات ارتفاعاً عن مستوى سطح البحر في العالم. لهذا فإنها تحمل تحدياً واضحاً للسيارات والسائقين على حدّ سواء، وتمت إطالة الحلبة بـ 600 متراً بدءاً من الموسم السادس.

ميتش إيفانز، جاغوار ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

آخرُ من وقف على أعلى مراكز منصة التتويج كان ميتش إيفانز سائق جاغوار.

إذ لم يكن أحدٌ ليقدر على إيقاف النيوزيلنديّ طوال الـ 45 دقيقة ولفة (التي تشكل مسافة السباق).

وبعد المرور من المنعطف الأول، انطلق في الصدارة ولم ينظر إلى الخلف حتى العلم المرقط الذي قطعه بفارق أربع ثوانٍ أمام أقرب ملاحقيه.

وكذلك الأمر، يمكن القول أن لوكاس دي غراسي لطالما أحبّ حلبة المكسيك، كما أن لدى فريقه الجديد فانتوري ذكريات طيبة في هذه البلاد وضمن العاصمة بالتحديد.

ويعتبر البرازيلي أكثر السائقين نجاحاً في المكسيك، حيث أحرز الفوز أربع مراتٍ من أصل خمسٍ، ثلاثٌ منها كانت في مكسيكو سيتي وأخرى في بويبلا العام الماضي.

لكنّ سجله لن يحتوي إلا فوزين اثنين فقط في مكسيكو سيتي، لأن أحد انتصاراته قد شُطب بسبب عقوبة تلقاها بعد السباق.

آخر انتصارات دي غراسي يذكره جيداً عشاق الفورمولا إي، حيث منع باسكال فيرلاين من تحقيق فوزه الأول في البطولة الكهربائية.

الآن، ومع فريق فانتوري، يبدو دي غراسي مستعداً تماماً للمنافسة على الحلبة التي يحبها.

باسكال فيرلاين، بورشه تصوير: صور موتورسبورت

عالم السباقات قد يكون قاسياً، وإن كان هناك سائق يستحقُ التعويض في المكسيك، فهو باسكال فيرلاين سائق فريق بورشه. يبدو أن القدر يعاند الألماني هنا، فقد خسر في المراحل الأخيرة في الموسم الخامس، كما عانى من مشاكل بورشه في بويبلا الموسم الماضي، وتم انتزاع الفوز منه بسبب خرق تقني.

وقد أظهر مع زميله أنديه لوتيرر وتيرة سريعة للغاية على مدار اللفة الواحدة على هذه الحلبة، كما أنهما أحرزا قطب الانطلاق الأول في آخر جولتين هنا. لذا هل سيكون ليوم السبت رأي آخر؟ سنرى!

أنطونيو فيليكس دا كوستا، تيشيتاه تصوير: صور موتورسبورت

السائق الآخر الذي يدخل بآمال مرتفعة في المكسيك هو البطل السابق فيليكس دا كوستا مع دي.أس تيتشيتا. إذ يبدو موسم البرتغالي حتى الآن مماثلاً للغاية لبدايته مع السيارة السوداء والذهبية في الموسم السادس.

فقد عانى في الدرعية، وذلك بالضبط ما حصل له في الموسم الذي حقق فيه اللقب، ومن ثمّ تلتها عدة منصات تتويج أولها كان المركز الثاني في سانتياغو ومن ثم في المكسيك. قبل أن يوصل هيمنته لاحقاً.

بشكل عام، لدى دا كوستا منصتا تتويج في المكسيك، الأولى مع بي ام دبليو خلال الموسم الخامس ومن ثم مع تيتشيتا الموسم التالي. وبالتالي لا يمكن استبعاده من دائرة المنافسة حيث يسعى لتحقيق أولى انتصاراته هذا الموسم.

هناك الكثير من السائقين المرشحين للفوز وقد تميل الكفة بسهولة لصالح أيّ منهم..