فورمولا إي: من سيفرض إيقاعه على شوارع موناكو في 2022؟

يستعد 11 فريقاً مع 22 سائقاً لجولة موناكو المقبلة، حيث ستشتعل المنافسات على أرض الحلبة الأيقونية ومنعطفاتها.

آخر الفائزين بهذا السباق كان أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق "دي.اس تيتشيتا" الذي خطف المركز الأول الموسم الماضي خلال أحد أكثر السباقات حماسة في تاريخ الفورمولا إي، حيث اقتنص الصدارة في تجاوز جريء للغاية ضمن مخرج النفق في اللفة الأخيرة.

وشهد السباق 28 تجاوزاً ما بين السائقين الستة الأوائل، مع تغير الصدارة ستّ مرات.

وشهدت نسخة 2021 اعتماد منعطف معدّل في "هاربورفرونت"، لكنه لن يكون متواجداً هذا العام لصالح منعطف "نوفيل" الاعتيادي.

وستنطلق مجريات الجولة مع التجارب الحرة الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا، بينما ستبدأ التصفيات الساعة 10:45 أما السباق فسينطلق الساعة 15:00.

جون إيريك فيرن، تيشيتاه تصوير: صور موتورسبورت

ومع الوصول إلى موناكو، فإن جون-إيريك فيرن يتصدر ترتيب بطولة السائقين بعد أداء قوي في روما، حيث أنهى بالمركز الثاني وكذلك في جولة سيلفرستون.

الفرنسي الذي يعتبر السائق الوحيد الذي حقق لقبَين في الفورمولا إي، هو السائق الوحيد هذا الموسم الذي سجل النقاط في كل سباق حتى الآن.

وبالرغم من تصريحاته بأنه كان قادراً على تحقيق نتيجة أفضل في جولة روما المزدوجة، لكنه مسرور من الطريقة التي بدأ فيها الموسم الثامن.

وأحرز فيرن الفوز في موناكو عام 2019، حيث يأمل بتكرار ذلك على شوارع الإمارة العريقة مع الاقتراب من النصف الثاني للموسم.

خلفه بفارق نقطتين فقط، يحتل روبن فرينز سائق إنفيجن المركز الثاني ضمن الترتيب العام. حيث يمتلك الهولندي ثلاث منصات تتويج في جعبته - أكثر من أي سائق آخر حالياً - كما قدم سرعةً واضحة في أولى جولات الموسم.

ستوفيل فاندورن بدوره خلف فرينز بنقطتين مع المركز الثالث ضمن الترتيب العام، تحت لواء فريق مرسيدس متصدر ترتيب بطولة العالم، وبالرغم من تصدر زميله نيك دي فريز حامل اللقب، ثنائية الفريق في الدرعية، لكن أفضل مراكزه كان السادس منذ ذلك الحين.

ميتش إيفانز، جاغوار ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

حظي فريق جاغوار بجولة ممتازة في روما مع فوز مزدوج بالسباقين لسائقه ميتش إيفانز الذي بات يحتل المركز الرابع قريباً من سائقي الصدارة. خسر في اللفة الأخيرة لصالح دا كوستا العام الماضي في موناكو، لكنه أثبت قدرته على مواصلة تقديم أداء قوي مع تحسن ثابت.

المركز الخامس يحتله إدواردو مورتارا مع فريق روكيت فانتوري الذي ينافس على أرضه، والذي أعلن مؤخراً شراكته مع مازيراتي بدءاً من الموسم المقبل.

لم تنجح بورشه في تكرار فوزها المكسيكي في روما، لكن أندريه لوتيرر وباسكال فيرلاين يحتلان المركزين السادس والسابع حيث تحتل بورشه المركز الثاني ضمن الترتيب العام خلف مرسيدس.

مع فوز ثلاثة سائقين مختلفين في موناكو خلال آخر أربعة سباقات ومع الفوارق الضئيلة التي تفصل المراكز الخمسة الأولى ضمن الترتيب العام، فإن الجولةَ السادسة تعدُ بمنافسات مثيرة للغاية ترقى لمستواها كجوهرة تاج البطولة.

الكشف عن سيارات الجيل الثالث

ستكشف البطولة عن سيارات الجيل الثالث الجديدة في موناكو اليوم 28 أبريل، قبيل انطلاق الجولة.

ومن المقرر أن يبدأ اعتماد السيارات الجديدة بدءاً من الموسم التاسع، حيث سيتم تقديمها للمصنعين، الفرق، السائقين والرعاة ومجموعة من الضيوف ضمن حدث مسائي خاص.

وسيتمكن المتابعون من مشاهدة العرض عبر القنوات الرقمية للبطولة.

كما ستستضيف البطولة مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حدثاً خاصاً يجمع أهم الشخصيات في قطّاع مصنّعي السيارات. حيث ستركّز هذه القمة على الإبداعات التقنية الممكنة وخطط العمل للجيل الرابع من السيارات بهدف تعزيز موقع الفورمولا إي كقمة رياضة السيارات الكهربائية في العالم.