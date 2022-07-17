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فورمولا إي / جائزة نيويورك 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دا كوستا يرث قطب الانطلاق الأول لسباق نيويورك الثاني بعد عقوبة كاسيدي

سجّل نيك كاسيدي قطب الانطلاق الثاني على التوالي في جولة نيويورك المزدوجة في الفورمولا إي، متقدمًا بـ 0.167 ثانية على أنطونيو فيلكس دا كوستا، لكن تم تجريده من المركز الأول إثر العقوبة التي تلقاها عقب الحصة للإصلاحات على سيارته.

فورمولا إي: دا كوستا يرث قطب الانطلاق الأول لسباق نيويورك الثاني بعد عقوبة كاسيدي

مع استخدامه سيارة جديدة بالكامل بعد تدمير سيارته خلال حادثته في سباق الأمس، شق كاسيدي طريقه نحو نهائي التصفيات من جديد ليقارع دا كوستا.

وتقدم كاسيدي في المنعطفات الأولى ليتقدم بأفضلية 0.09 ثانية مع نهاية المقطع الأول، قبل أن يواصل توسيع أفضليته ويسجل اللفة الأسرع في الحصة مع دقيقة و08.584 ثانية.

لكن عقب الحصة، تراجع كاسيدس إلى آخر الترتيب مع عقوبة التراجع 30 مركزًا إثر تغيير بطاريته وأنظمة التبريد خلال الإصلاحات على سيارته بعد حادثة الأمس.

وعليه يتقدم كل سائق في الترتيب التالي مركزًا إلى الأمام على شبكة انطلاق سباق اليوم.

وكان كاسيدي قد تفوق على أندريه لوتيرر ليبلغ النهائي بفارق 1.6 ثانية لصالح سائق إنفيجن ريسينغ.

بينما كانت المعركة أقرب من ذلك بين دا كوستا وأليكسندر سيمز في نصف النهائي، حيث تفوق فيها الأول بفارق 0.15 ثانية حصدها سائق دي اس تيتشتاه في المقطع الأخير.

وعليه سينطلق سيمز في سباق اليوم من المركز الثالث أمام لوتيرر مع تفوّق الأول بزمن بلغ دقيقة و08.830 ثانية.

في المقابل، وبعد صدارته لمجموعته، دخل سيرجيو سيتي كامارا في معركة مع لوتيرر في ربع النهائي، حيث كانت الغلبة لسائق بورشه.

فيما تغلب كاسيدي على ستوفيل فاندورن في نصف النهائي بعد الأفضلية المبكرة للويلزي وصعود البلجيكي المتكرر على الحفف الجانبية ما كلفه الوقت.

في نصف النهائي تفوق دا كوستا كذلك على نيك دي فريز، لكن المفاجأة الأكبر في ربع النهائي كانت تفوّق سيمز على ميتش إيفانز ضمن معهركتهما سويًا، حيث فصل بينهما 0.006 ثانية فقط.

سيتي كامارا كان الأفضل بين من تم إقصاؤهم، لينطلق من المركز الخامس في السباق أمام كل من فاندورن، إيفانز، دي فريز، أوليفر أسكيو وجاك دينيس.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق
1 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه
3 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
4 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
5 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ
6 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
7 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
8 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
9 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت
10 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
11 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ
13 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه
14 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس
15 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
16 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس
17 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ
18 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو
19 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
20 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري
21 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
22 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو

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فورمولا إي: دا كوستا يرث قطب الانطلاق الأول لسباق نيويورك الثاني بعد عقوبة كاسيدي

سجّل نيك كاسيدي قطب الانطلاق الثاني على التوالي في جولة نيويورك المزدوجة في الفورمولا إي، متقدمًا بـ 0.167 ثانية على أنطونيو فيلكس دا كوستا، لكن تم تجريده من المركز الأول إثر العقوبة التي تلقاها عقب الحصة للإصلاحات على سيارته.

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