فورمولا إي: دا كوستا يرث قطب الانطلاق الأول لسباق نيويورك الثاني بعد عقوبة كاسيدي
سجّل نيك كاسيدي قطب الانطلاق الثاني على التوالي في جولة نيويورك المزدوجة في الفورمولا إي، متقدمًا بـ 0.167 ثانية على أنطونيو فيلكس دا كوستا، لكن تم تجريده من المركز الأول إثر العقوبة التي تلقاها عقب الحصة للإصلاحات على سيارته.
مع استخدامه سيارة جديدة بالكامل بعد تدمير سيارته خلال حادثته في سباق الأمس، شق كاسيدي طريقه نحو نهائي التصفيات من جديد ليقارع دا كوستا.
وتقدم كاسيدي في المنعطفات الأولى ليتقدم بأفضلية 0.09 ثانية مع نهاية المقطع الأول، قبل أن يواصل توسيع أفضليته ويسجل اللفة الأسرع في الحصة مع دقيقة و08.584 ثانية.
لكن عقب الحصة، تراجع كاسيدس إلى آخر الترتيب مع عقوبة التراجع 30 مركزًا إثر تغيير بطاريته وأنظمة التبريد خلال الإصلاحات على سيارته بعد حادثة الأمس.
وعليه يتقدم كل سائق في الترتيب التالي مركزًا إلى الأمام على شبكة انطلاق سباق اليوم.
وكان كاسيدي قد تفوق على أندريه لوتيرر ليبلغ النهائي بفارق 1.6 ثانية لصالح سائق إنفيجن ريسينغ.
بينما كانت المعركة أقرب من ذلك بين دا كوستا وأليكسندر سيمز في نصف النهائي، حيث تفوق فيها الأول بفارق 0.15 ثانية حصدها سائق دي اس تيتشتاه في المقطع الأخير.
وعليه سينطلق سيمز في سباق اليوم من المركز الثالث أمام لوتيرر مع تفوّق الأول بزمن بلغ دقيقة و08.830 ثانية.
في المقابل، وبعد صدارته لمجموعته، دخل سيرجيو سيتي كامارا في معركة مع لوتيرر في ربع النهائي، حيث كانت الغلبة لسائق بورشه.
فيما تغلب كاسيدي على ستوفيل فاندورن في نصف النهائي بعد الأفضلية المبكرة للويلزي وصعود البلجيكي المتكرر على الحفف الجانبية ما كلفه الوقت.
في نصف النهائي تفوق دا كوستا كذلك على نيك دي فريز، لكن المفاجأة الأكبر في ربع النهائي كانت تفوّق سيمز على ميتش إيفانز ضمن معهركتهما سويًا، حيث فصل بينهما 0.006 ثانية فقط.
سيتي كامارا كان الأفضل بين من تم إقصاؤهم، لينطلق من المركز الخامس في السباق أمام كل من فاندورن، إيفانز، دي فريز، أوليفر أسكيو وجاك دينيس.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|1
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|2
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|3
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|4
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|5
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|6
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|7
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|8
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|9
|28
|أوليفر أسكيو
|أندريتي أوتوسبورت
|10
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|11
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|12
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|13
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|14
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|15
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|16
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|17
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|18
|33
|دان تيكتوم
|نيو
|19
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|20
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|21
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|22
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
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