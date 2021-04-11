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فورمولا إي / جائزة روما / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: كاسيدي يسجّل قطب الانطلاق الأول له من بوابة تصفيات سباق روما الثاني

نجح نيك كاسيدي ناشيء الفورمولا إي في تسجيل قطب الانطلاق الأول له في البطولة الكهربائية على نحوٍ بارع متقدمًا على الوافد الجديد كذلك نورمان ناتو ضمن تصفيات ماطرة قُبيل السباق الثاني لجولة روما.

فورمولا إي: كاسيدي يسجّل قطب الانطلاق الأول له من بوابة تصفيات سباق روما الثاني

استفاد كاسيدي من تواجده في مجموعة التصفيات الرابعة للتغلب على الظروف الزلقة على المسار، حيث تقدم بطل "سوبر جي تي" و"سوبر فورمولا" - والذي سجل الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة كذلك - ضمن معركة السوبر بول السداسية مسجلًا دقيقة و52.011 ثانية، محققًا قطب الانطلاق الأول له والثاني لفريقه "إنفجن فيرجن ريسينغ" خلال ثلاثة سباقات متفوقًا على ناتو بفارق 0.332 ثانية.

في المقابل كان ذلك الظهور الأول على الإطلاق لناتو ضمن مجموعة السوبربول مع فريقه "فينتوري ريسينغ"، حيث تمكن من تسجيل الزمن الأسرع في المقطع الثاني ليحجز مكانه على صف الانطلاق الأوّل.

وقد جاء ذلك على حساب باسكال فيرلاين سائق بورشه، حيث كان في طريقه لصدارة الحصة عندما سجل الزمن الأسرع المؤقت أمام ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس، لكن تحسّن المسار ناسب كاسيدي وناتو على نحوٍ أفضل.

وقد اكتفى فاندورن بالمركز الرابع أمام ماكسيميليان غونتر سائق "بي ام دبليو أندريتي".

آخر مراكز السوبر بول كان من نصيب أليكسندر سيمز سائق "ماهيندرا"، حيث كان متأخرًا بفارق 3.6 ثانية عن كاسيدي.

فيما كان إدواردو مورتارا أول سائق يخفق في التواجد ضمن مجموعة السوبربول، وذلك بفارق أربعة أعشار من الثانية لينطلق من المركز السابع أمام أوليفر رولاند ونيكو مولر.

وقد أكمل سيباستيان بويمي سائق نيسان ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام سام بيرد وميتش إيفانز.

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