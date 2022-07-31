فورمولا إي: كاسيدي يخطف الصدارة في التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن
تصدر نيك كاسيدي أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن في الفورمولا إي متقدماً على أنطونيو فيليكس دا كوستا صباح اليوم الأحد.
كاسيدي الذي حقق المركز الثالث في سباق السبت بعد تلقي نيك دي فريز عقوبة متأخرة، سجل دقيقة و12.933 ثانية، ما منحه التفوق على دا كوستا.
أوليفر رولاند سائق ماهيندرا كان أول من كسر حاجز دقيقة و20 ثانية، لكن سرعان ما تتالت الأزمنة السريعة وتغيرت المراكز.
وتغيرت هوية المتصدر طوال الحصة مع نيك دي فريز ومن ثم جايك دينيس وإدواردو مورتارا.
لوكاس دي غراسي زميله في فريق فانتوري تقدم حتى المركز الثاني قبل عودة دينيس مجدداً للصدارة.
إدواردو مورتارا، فانتوري
تصوير: صور موتورسبورت
ومع بدء الدقائق العشرة الأخيرة، تقدم باسكال فيرلاين إلى المركز الثاني في إشارة على تحسن أداء بورشه، لكن سيرجيو سيتي كامارا هيمن على المركز الأول بفارق 0.062 أمام دينيس الذي سرعان ما تجاوزه روبن فرينز بـ 0.004 ثانية.
بعدها وضع كاسيدي سيارته في الصدارة أمام زميله قبل أن يفصل دا كوستا بين السيارتين وبفارق 0.04 ثانية فقط خلف كاسيدي.
وأكمل فرينز يومه ثالثاً، أمام سيتي كامارا.
دينيس حقق المركز الخامس متقدماً على فيرلاين وستوفيل فاندورن. وأكمل مورتارا، رولاند ودي غراسي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نيك كاسيدي، إنفيجن أودي، ماكسيميليان غونتر، نيسان، روبن فرينز، إنفيجن
تصوير: صور موتورسبورت
التجارب الحرة الثالثة:
|المركز
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|19
|1:12.933
|2
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|17
|1:12.972
|0.039
|0.039
|3
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|17
|1:13.026
|0.093
|0.054
|4
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|20
|1:13.030
|0.097
|0.004
|5
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|18
|1:13.092
|0.159
|0.062
|6
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|20
|1:13.121
|0.188
|0.029
|7
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|16
|1:13.126
|0.193
|0.005
|8
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|17
|1:13.140
|0.207
|0.014
|9
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|20
|1:13.151
|0.218
|0.011
|10
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|20
|1:13.171
|0.238
|0.020
|11
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|21
|1:13.195
|0.262
|0.024
|12
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|16
|1:13.202
|0.269
|0.007
|13
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|19
|1:13.202
|0.269
|0.000
|14
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|19
|1:13.284
|0.351
|0.082
|15
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|18
|1:13.334
|0.401
|0.050
|16
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|19
|1:13.419
|0.486
|0.085
|17
|أوليفر أسكيو
|أندريتي أوتوسبورت
|16
|1:13.420
|0.487
|0.001
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|20
|1:13.507
|0.574
|0.087
|19
|أوليفر تورفي
|نيو
|19
|1:13.692
|0.759
|0.185
|20
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|18
|1:13.884
|0.951
|0.192
|21
|سيباستيان بويمي
|دامس
|18
|1:13.939
|1.006
|0.055
|22
|دان تيكتوم
|نيو
|20
|1:14.011
|1.078
|0.072
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