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فورمولا إي / جائزة لندن 2 تقرير التجارب

فورمولا إي: كاسيدي يخطف الصدارة في التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن

تصدر نيك كاسيدي أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن في الفورمولا إي متقدماً على أنطونيو فيليكس دا كوستا صباح اليوم الأحد.

فورمولا إي: كاسيدي يخطف الصدارة في التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن

كاسيدي الذي حقق المركز الثالث في سباق السبت بعد تلقي نيك دي فريز عقوبة متأخرة، سجل دقيقة و12.933 ثانية، ما منحه التفوق على دا كوستا.

أوليفر رولاند سائق ماهيندرا كان أول من كسر حاجز دقيقة و20 ثانية، لكن سرعان ما تتالت الأزمنة السريعة وتغيرت المراكز.

وتغيرت هوية المتصدر طوال الحصة مع نيك دي فريز ومن ثم جايك دينيس وإدواردو مورتارا.

لوكاس دي غراسي زميله في فريق فانتوري تقدم حتى المركز الثاني قبل عودة دينيس مجدداً للصدارة.

إدواردو مورتارا، فانتوري

إدواردو مورتارا، فانتوري

تصوير: صور موتورسبورت

ومع بدء الدقائق العشرة الأخيرة، تقدم باسكال فيرلاين إلى المركز الثاني في إشارة على تحسن أداء بورشه، لكن سيرجيو سيتي كامارا هيمن على المركز الأول بفارق 0.062 أمام دينيس الذي سرعان ما تجاوزه روبن فرينز بـ 0.004 ثانية.

بعدها وضع كاسيدي سيارته في الصدارة أمام زميله قبل أن يفصل دا كوستا بين السيارتين وبفارق 0.04 ثانية فقط خلف كاسيدي.

وأكمل فرينز يومه ثالثاً، أمام سيتي كامارا.

دينيس حقق المركز الخامس متقدماً على فيرلاين وستوفيل فاندورن. وأكمل مورتارا، رولاند ودي غراسي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نيك كاسيدي، إنفيجن أودي، ماكسيميليان غونتر، نيسان، روبن فرينز، إنفيجن

نيك كاسيدي، إنفيجن أودي، ماكسيميليان غونتر، نيسان، روبن فرينز، إنفيجن

تصوير: صور موتورسبورت

التجارب الحرة الثالثة:

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 19 1:12.933    
2 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 17 1:12.972 0.039 0.039
3 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:13.026 0.093 0.054
4 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 20 1:13.030 0.097 0.004
5 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:13.092 0.159 0.062
6 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 20 1:13.121 0.188 0.029
7 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 16 1:13.126 0.193 0.005
8 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 17 1:13.140 0.207 0.014
9 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 20 1:13.151 0.218 0.011
10 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 20 1:13.171 0.238 0.020
11 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 21 1:13.195 0.262 0.024
12 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 16 1:13.202 0.269 0.007
13 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 19 1:13.202 0.269 0.000
14 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 19 1:13.284 0.351 0.082
15 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 18 1:13.334 0.401 0.050
16 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 19 1:13.419 0.486 0.085
17 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 16 1:13.420 0.487 0.001
18 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 20 1:13.507 0.574 0.087
19 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 19 1:13.692 0.759 0.185
20 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 18 1:13.884 0.951 0.192
21 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 18 1:13.939 1.006 0.055
22 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 20 1:14.011 1.078 0.072
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فورمولا إي: كاسيدي يخطف الصدارة في التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن

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