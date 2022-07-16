فورمولا إي: كاسيدي يحقق الفوز رغم حادثته في السباق الفوضوي في نيويورك
تم الإعلان عن نيك كاسيدي سائق إنفيجن ريسينغ كفائز بالسباق الأول الفوضوي ضمن جولة نيويورك المزدوجة في الفورمولا إي، وذلك بعد تعرض معظم سائقي المقدمة لحوادث بسبب الأمطار - بما فيهم النيوزلندي.
سيطر كاسيدي على السباق منطلقًا من المركز الأول، لكن مع ازدياد حدّة هطول الأمطار انزلقت سيارته واصطدم بالحواجز.
هذا ولحق به عند حاجز المنعطف السادس كل من لوكاس دي غراسي سائق فينتوري وستوفيل فاندورن سائق مرسيدس، حيث ارتطم الأخير بسيارة كاسيدي.
ومن بين المتصدرين، كان روبن فرينز زميل كاسيدي الوحيد الذي تمكن من تفادي ذلك المنعطف، فيما تعرض سيباستيان بويمي سائق نيسان لحادثة كبيرة خلفهم عندما اصطدم بالقسم الخلفي لسيارة أخرى كانت قد أبطأت.
وتم رفع العلم الأحمر مع بقاء 7 دقائق و30 ثانية على نهاية السباق، في ظل وقوع حادثة أخرى مع عدة سيارات في قسم آخر من الحلبة، وبسبب قدر التنظيف المطلوب للحلبة، تم الإعلان عن نهاية السباق وتحديد نتيجته بالتصنيف الأخير من نهاية اللفة 29 وعليه فوز كاسيدي أمام دي غراسي وفرينز.
وكان كاسيدي قد قدم انطلاقة رائعة من المركز الأول أمام فاندورن الذي تعثّر وخسر مركزين لصالح دي غراسي وبويمي.
وبالرُغم من محاولة دي غراسي الاقتراب من كاسيدي، لكنه عانى من أجل كسر حاجز النصف الثانية الذي حافظ عليه النيوزلندي في الصدارة.
كما نجح كاسيدي في تفادي أي هجوم من دي غراسي ضمن مرحلة وضع الهجوم، وكذلك ضمن مرحلة الفان بووست في اللفة 24.
ومع إخفاق دي غراسي في الاستفادة من الفان بووست، نجح فاندورن في التقدم عليه مع دفعة الطاقة بخمس ثوانٍ لديه.
لكن ومع بداية اللفة 28 استعاد البرازيلي مركزه، قبل أن يتمكن فرينز كذلك من تجاوز فاندورن إلى المركز الثالث مع بدء هطول الأمطار بغزارة وكذلك سلسلة الحوادث التي أنهت السباق مبكرًا.
فاندورن اكتفى بالمركز الرابع أمام إدواردو مورتارا الذي حافظ بذلك على صدارته للترتيب.
المركز السادس كان من نصيب بويمي أمام باسكال فيرلاين، وقد أكمل جاك دينيس، سام بيرد ونيك دي فريز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|29
|35:04.095
|2
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|29
|35:05.218
|1.123
|3
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|29
|35:05.766
|1.671
|4
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|29
|35:07.788
|3.693
|5
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|29
|35:08.829
|4.734
|6
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|29
|35:09.665
|5.570
|7
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|29
|35:09.878
|5.783
|8
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|29
|35:10.690
|6.595
|9
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|29
|35:11.302
|7.207
|10
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|29
|35:11.598
|7.503
|11
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|29
|35:12.700
|8.605
|12
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|29
|35:17.858
|13.763
|13
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|29
|35:18.479
|14.384
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