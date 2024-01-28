فورمولا إي: كاسيدي يحرز أول فوز لصالح جاغوار في الدرعية ويتقدم لصدارة الترتيب العام
حقق نيك كاسيدي أول فوز له على متن جاغوار خلال سباق الدرعية الثاني في الفورمولا هذا الموسم، متقدماً لصدارة الترتيب العام.
سائق جاغوار، الذي حقق المركز الثالث خلال السباق الأول في المملكة العربية السعودية، انتزع الصدارة مبكراً في اللفة الخامسة، بعد انطلاقه ثالثاً.
وحافظ على موقعه بالرغم من تفعيل نمط الهجوم قبل إدارة ما تبقى من اللفات 36 أمام روبن فرينز سائق إنفيجن وأوليفر رولاند سائق نيسان.
وكان رولاند صاحب قطب الانطلاق الأول قد قدم انطلاقة جيدة لكنه تراجع للمركز الثاني سامحاً لـ فرينز الذي انطلق ثانياً من الاقتراب، وانتزاع الصدارة.
لكن سائق نيسان خسر مركزه لصالح كاسيدي في اللفة الرابعة مع استعمال أول نمط هجوم له، ومن ثم تراجع بالتدريج للخلف.
هذا ما سمح لـ فرينز بالسعي للتقدم للصدارة مفعلاً نمط الهجوم لكنه تراجع للمركز الثاني، بنيما بدأ كاسيدي بزيادة فارق الصدارة لبناء فارق جيد أمام الهولندي.
ونجح بالفعل ببناء أفضلية 1.6 ثانية أمام فرينز، ما كان كافياً له لتغطية أول تفعيل لوضع الهجوم، لكنه حافظ على نفس الفارق حين قام فرينز بتفعيل وضع الهجوم للمرة الثانية في نفس اللفة.
وحين استعمل كاسيدي نمط الهجوم في اللفة 13 نجح بالحفاظ على فارق الصدارة بفارق 2 ثانية تقريباً قبل أن يبدأ بإبطاء وتيرته ليعود فرينز للمطاردة من جديد.
ومن ثم بدأ السائقون خلفه كذلك بتفعيل وضع الهجوم، وفي طليعتهم رولاند، جايك هيوز سائق مكلارين، ستوفيل فاندورن سائق دي.أس بينسكي، وساشا فينيستراز سائق نيسان.
خلفهم، كان باسكال فيرلاين الفائز بجولة المكسيك الافتتاحية يحقق تقدماً جيداً بعد انطلاقه عاشراً، متجاوزاً سام بيرد سائق مكلارين الذي كان يحاول تجاوز جان-إريك فيرن.
بيرد عاد للمرآب بعد الارتطام بالحائط والإضرار بنظام التعليق، بينما تقدم فيرلاين للمركز السابع.
وفي الخلف، عانى جايك دينيس الفائز بسباق الدرعية الأول في تحقيق تقدم، خاصة بعد انطلاقه من المركز 14.
في المقدمة واصل كاسيدي توسيع فارق صدارته لأكثر من ثانية ونصف ورغم تأرجح الفارق لكنه لم يواجه خطراً حقيقياً من فرينز أو رولاند خلفه.
خلف ثلاثي منصة التتويج، بقي الترتيب على حاله مع هيوز، فاندورن، فينستراز، فيرلاين، فيرن وماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي.
دينيس أنهى السباق عاشراً وكذلك سجل اللفة الأسرع لكنه تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لتجاوز ميتش إيفانز أثناء العلم الأصفر.
ما أدى لتراجعه حتى المركز 12 بينما تلقى زميله نورمان ناتو وكذلك سيرجيو سيتي كامارا نفس العقوبة لنفس السبب.
سباق الدرعية الثاني:
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|الانسحاب
|1
|ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ
|37
|36
|
43:51.868
|25
|2
|ر. فرينز فيرجن ريسينغ
|4
|36
|
+1.192
43:53.060
|1.192
|18
|3
|أ. رولاند نيسان إي.دامس
|22
|36
|
+1.875
43:53.743
|0.683
|18
|4
|ج. هيوز مكلارين
|5
|36
|
+2.931
43:54.799
|1.056
|12
|5
|س. فاندورن دراغون ريسينغ
|2
|36
|
+3.397
43:55.265
|0.466
|10
|6
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|36
|
+4.598
43:56.466
|1.201
|8
|7
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|36
|
+4.816
43:56.684
|0.218
|6
|8
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|36
|
+5.195
43:57.063
|0.379
|4
|9
|م. غونتر مازيراتي ريسينغ
|7
|36
|
+5.709
43:57.577
|0.514
|2
|10
|ج. دينيس Andretti Formula E
|1
|36
|
+6.240
43:58.108
|0.531
|2
|11
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|36
|
+6.866
43:58.734
|0.626
|12
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|36
|
+10.116
44:01.984
|3.250
|13
|ن. مولر فريق أودي سبورت أبت
|51
|36
|
+14.462
44:06.330
|4.346
|14
|أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه
|13
|36
|
+17.960
44:09.828
|3.498
|15
|ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ
|21
|36
|
+19.295
44:11.163
|1.335
|16
|ن. ناتو Andretti Formula E
|17
|36
|
+20.235
44:12.103
|0.940
|17
|س. كامارا ERT Formula E Team
|3
|36
|
+21.564
44:13.432
|1.329
|18
|ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت
|11
|36
|
+25.639
44:17.507
|4.075
|dnf
|د. تيكتوم ERT Formula E Team
|33
|32
|
+4 Laps
41:33.940
|4 Laps
|الانسحاب
|dnf
|ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ
|18
|25
|
+11 Laps
30:55.484
|7 Laps
|الانسحاب
|dnf
|س. بيرد مكلارين
|8
|22
|
+14 Laps
27:34.329
|3 Laps
|الانسحاب
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