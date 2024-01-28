فورمولا إي: كاسيدي يحرز أول فوز لصالح جاغوار في الدرعية ويتقدم لصدارة الترتيب العام

سائق جاغوار، الذي حقق المركز الثالث خلال السباق الأول في المملكة العربية السعودية، انتزع الصدارة مبكراً في اللفة الخامسة، بعد انطلاقه ثالثاً.

وحافظ على موقعه بالرغم من تفعيل نمط الهجوم قبل إدارة ما تبقى من اللفات 36 أمام روبن فرينز سائق إنفيجن وأوليفر رولاند سائق نيسان.

وكان رولاند صاحب قطب الانطلاق الأول قد قدم انطلاقة جيدة لكنه تراجع للمركز الثاني سامحاً لـ فرينز الذي انطلق ثانياً من الاقتراب، وانتزاع الصدارة.

لكن سائق نيسان خسر مركزه لصالح كاسيدي في اللفة الرابعة مع استعمال أول نمط هجوم له، ومن ثم تراجع بالتدريج للخلف.

هذا ما سمح لـ فرينز بالسعي للتقدم للصدارة مفعلاً نمط الهجوم لكنه تراجع للمركز الثاني، بنيما بدأ كاسيدي بزيادة فارق الصدارة لبناء فارق جيد أمام الهولندي.

ونجح بالفعل ببناء أفضلية 1.6 ثانية أمام فرينز، ما كان كافياً له لتغطية أول تفعيل لوضع الهجوم، لكنه حافظ على نفس الفارق حين قام فرينز بتفعيل وضع الهجوم للمرة الثانية في نفس اللفة.

وحين استعمل كاسيدي نمط الهجوم في اللفة 13 نجح بالحفاظ على فارق الصدارة بفارق 2 ثانية تقريباً قبل أن يبدأ بإبطاء وتيرته ليعود فرينز للمطاردة من جديد.

ومن ثم بدأ السائقون خلفه كذلك بتفعيل وضع الهجوم، وفي طليعتهم رولاند، جايك هيوز سائق مكلارين، ستوفيل فاندورن سائق دي.أس بينسكي، وساشا فينيستراز سائق نيسان.

خلفهم، كان باسكال فيرلاين الفائز بجولة المكسيك الافتتاحية يحقق تقدماً جيداً بعد انطلاقه عاشراً، متجاوزاً سام بيرد سائق مكلارين الذي كان يحاول تجاوز جان-إريك فيرن.

بيرد عاد للمرآب بعد الارتطام بالحائط والإضرار بنظام التعليق، بينما تقدم فيرلاين للمركز السابع.

وفي الخلف، عانى جايك دينيس الفائز بسباق الدرعية الأول في تحقيق تقدم، خاصة بعد انطلاقه من المركز 14.

في المقدمة واصل كاسيدي توسيع فارق صدارته لأكثر من ثانية ونصف ورغم تأرجح الفارق لكنه لم يواجه خطراً حقيقياً من فرينز أو رولاند خلفه.

خلف ثلاثي منصة التتويج، بقي الترتيب على حاله مع هيوز، فاندورن، فينستراز، فيرلاين، فيرن وماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي.

دينيس أنهى السباق عاشراً وكذلك سجل اللفة الأسرع لكنه تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لتجاوز ميتش إيفانز أثناء العلم الأصفر.

ما أدى لتراجعه حتى المركز 12 بينما تلقى زميله نورمان ناتو وكذلك سيرجيو سيتي كامارا نفس العقوبة لنفس السبب.

سباق الدرعية الثاني: