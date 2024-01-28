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فورمولا إي سباق الدرعية الثاني
تقرير السباق

فورمولا إي: كاسيدي يحرز أول فوز لصالح جاغوار في الدرعية ويتقدم لصدارة الترتيب العام

حقق نيك كاسيدي أول فوز له على متن جاغوار خلال سباق الدرعية الثاني في الفورمولا هذا الموسم، متقدماً لصدارة الترتيب العام.

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نيك كاسيدي، جاغوار

سائق جاغوار، الذي حقق المركز الثالث خلال السباق الأول في المملكة العربية السعودية، انتزع الصدارة مبكراً في اللفة الخامسة، بعد انطلاقه ثالثاً.

وحافظ على موقعه بالرغم من تفعيل نمط الهجوم قبل إدارة ما تبقى من اللفات 36 أمام روبن فرينز سائق إنفيجن وأوليفر رولاند سائق نيسان.

وكان رولاند صاحب قطب الانطلاق الأول قد قدم انطلاقة جيدة لكنه تراجع للمركز الثاني سامحاً لـ فرينز الذي انطلق ثانياً من الاقتراب، وانتزاع الصدارة.

لكن سائق نيسان خسر مركزه لصالح كاسيدي في اللفة الرابعة مع استعمال أول نمط هجوم له، ومن ثم تراجع بالتدريج للخلف.

هذا ما سمح لـ فرينز بالسعي للتقدم للصدارة مفعلاً نمط الهجوم لكنه تراجع للمركز الثاني، بنيما بدأ كاسيدي بزيادة فارق الصدارة لبناء فارق جيد أمام الهولندي.

ونجح بالفعل ببناء أفضلية 1.6 ثانية أمام فرينز، ما كان كافياً له لتغطية أول تفعيل لوضع الهجوم، لكنه حافظ على نفس الفارق حين قام فرينز بتفعيل وضع الهجوم للمرة الثانية في نفس اللفة.

وحين استعمل كاسيدي نمط الهجوم في اللفة 13 نجح بالحفاظ على فارق الصدارة بفارق 2 ثانية تقريباً قبل أن يبدأ بإبطاء وتيرته ليعود فرينز للمطاردة من جديد.

ومن ثم بدأ السائقون خلفه كذلك بتفعيل وضع الهجوم، وفي طليعتهم رولاند، جايك هيوز سائق مكلارين، ستوفيل فاندورن سائق دي.أس بينسكي، وساشا فينيستراز سائق نيسان.

خلفهم، كان باسكال فيرلاين الفائز بجولة المكسيك الافتتاحية يحقق تقدماً جيداً بعد انطلاقه عاشراً، متجاوزاً سام بيرد سائق مكلارين الذي كان يحاول تجاوز جان-إريك فيرن.

بيرد عاد للمرآب بعد الارتطام بالحائط والإضرار بنظام التعليق، بينما تقدم فيرلاين للمركز السابع.

وفي الخلف، عانى جايك دينيس الفائز بسباق الدرعية الأول في تحقيق تقدم، خاصة بعد انطلاقه من المركز 14.

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في المقدمة واصل كاسيدي توسيع فارق صدارته لأكثر من ثانية ونصف ورغم تأرجح الفارق لكنه لم يواجه خطراً حقيقياً من فرينز أو رولاند خلفه.

خلف ثلاثي منصة التتويج، بقي الترتيب على حاله مع هيوز، فاندورن، فينستراز، فيرلاين، فيرن وماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي.

دينيس أنهى السباق عاشراً وكذلك سجل اللفة الأسرع لكنه تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لتجاوز ميتش إيفانز أثناء العلم الأصفر.

ما أدى لتراجعه حتى المركز 12 بينما تلقى زميله نورمان ناتو وكذلك سيرجيو سيتي كامارا نفس العقوبة لنفس السبب.

سباق الدرعية الثاني:

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط الانسحاب
1 New Zealand ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ 37 36

43:51.868

     25  
2 Netherlands ر. فرينز فيرجن ريسينغ 4 36

+1.192

43:53.060

 1.192   18  
3 United Kingdom أ. رولاند نيسان إي.دامس 22 36

+1.875

43:53.743

 0.683   18  
4 United Kingdom ج. هيوز مكلارين 5 36

+2.931

43:54.799

 1.056   12  
5 Belgium س. فاندورن دراغون ريسينغ 2 36

+3.397

43:55.265

 0.466   10  
6 France س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23 36

+4.598

43:56.466

 1.201   8  
7 Germany ب. فيرلاين فريق بورشه 94 36

+4.816

43:56.684

 0.218   6  
8 France ج. فيرن دراغون ريسينغ 25 36

+5.195

43:57.063

 0.379   4  
9 Germany م. غونتر مازيراتي ريسينغ 7 36

+5.709

43:57.577

 0.514   2  
10 United Kingdom ج. دينيس Andretti Formula E 1 36

+6.240

43:58.108

 0.531   2  
11 New Zealand م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9 36

+6.866

43:58.734

 0.626      
12 Switzerland إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48 36

+10.116

44:01.984

 3.250      
13 Switzerland ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51 36

+14.462

44:06.330

 4.346      
14 Portugal أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه 13 36

+17.960

44:09.828

 3.498      
15 Netherlands ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21 36

+19.295

44:11.163

 1.335      
16 France ن. ناتو Andretti Formula E 17 36

+20.235

44:12.103

 0.940      
17 Brazil س. كامارا ERT Formula E Team 3 36

+21.564

44:13.432

 1.329      
18 Brazil ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11 36

+25.639

44:17.507

 4.075      
dnf United Kingdom د. تيكتوم ERT Formula E Team 33 32

+4 Laps

41:33.940

 4 Laps     الانسحاب
dnf India ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ 18 25

+11 Laps

30:55.484

 7 Laps     الانسحاب
dnf United Kingdom س. بيرد مكلارين 8 22

+14 Laps

27:34.329

 3 Laps     الانسحاب
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