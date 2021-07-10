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فورمولا إي / جائزة نيويورك 1 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

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تفوّق نيك كاسيدي على بطل العالم مرّتين جون-إريك فيرن لينطلق أوّلًا ضمن السباق الأوّل من جولة نيويورك المزدوجة من بطولة الفورمولا إي، في حين واجه متصدّر البطولة إدواردو مورتارا تصفيات كارثيّة وسينطلق من المركز الأخير.

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

عرفت منافسات المجموعة الثانية رفع العلم الأحمر بعد الحادث الذي جمع أوليفر رولاند بسام بيرد، حيث اصطدم الأوّل بالقسم الخلفي لسيارة الأخير عند المنعطف المزدوج وأعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة.

كما أعلنت إدارة السباق بأنّ أيّ سيارة قادرة على العودة بوسعها الاصطفاف في آخر خطّ الحظائر من أجل العودة لتسجيل زمن.

وبعد تصدّره التجارب الحرّة الثانية، نجح بويمي في تصدّر مرحلة المجموعات ويعبر إلى منافسات السوبر بول رفقة جون-إريك فيرن، وباسكال فيرلاين، ونيك كاسيدي، وماكسيميليان غونتر وأليكس لين.

وكان الأخير أوّل المتوجّهين إلى الحلبة لتسجيل لفّته السريعة الحاسمة، وكانت جميع الأنظار متّجهة صوب الغيوم التي غطّت سماء الحلبة مع تهاطل بعض الزخّات الخفيفة.

وقدّم سائق ماهيندرا زمنًا جيّدًا للغاية بلغ 1:09.538 دقيقة، وتلاه غونتر إثر ذلك، لكنّه أضاع بعض الوقت في المقطع الثالث الأخير وهو ما وضعه خلف سائق ماهيندرا.

لكنّ كاسيدي سائق فيرجن قدّم أداءً جيّدًا خلال لفّته السريعة لينتزع الصدارة المؤقّتة بفارق أكثر من عُشرين من الثانية.

أمّا فييرلاين فقد قدّم لفّة ضعيفة واحتكّ بالحواجز الجانبيّة ما تسبّب في اكتفائه بالمركز الرابع في تلك المرحلة.

وبالرغم من أنّه كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الثاني، إلّا أنّ فيرن أضاع بعض الوقت وانتهى به المطاف ثانيًا خلف كاسيدي بفارق 0.16 ثانية.

واتّجهت جميع الأنظار حينها إلى بويمي آخر المتوجّهين إلى الحلبة وقدرته على زعزعة زمن كاسيدي.

إلّا أنّ بويمي قدّم لفّة مخيّبة للآمال واقتصر على المركز الخامس.

بذلك سينطلق كاسيدي أوّلًا أمام فيرن على الصفّ الأوّل، بينما سيبدأ لين سباقه ثالثًا أمام غونتر وبويمي وفيرلاين.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب لوكاس دي غراسي الذي سينطلق أمام رولاند.

وسيبدأ أليكسندر سيمز سباقه من المركز التاسع أمام أندريه لوتيرر.

وواجه متصدّر البطولة إدواردو مورتارا تصفيات كارثيّة وسينطلق من المركز الـ 24 الأخير.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:09.338   120.453
2 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:09.499 0.161 120.174
3 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:09.538 0.200 120.106
4 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:09.614 0.276 119.975
5 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:09.713 0.375 119.805
6 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:09.752 0.414 119.738
7 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:09.759 0.421 119.726
8 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:09.891 0.553 119.500
9 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:09.892 0.554 119.498
10 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:10.028 0.690 119.266
11 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:10.063 0.725 119.206
12 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:10.147 0.809 119.064
13 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:10.156 0.818 119.048
14 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:10.181 0.843 119.006
15 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:10.239 0.901 118.908
16 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:10.526 1.188 118.424
17 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:10.530 1.192 118.417
18 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:10.581 1.243 118.332
19 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:10.658 1.320 118.203
20 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:10.934 1.596 117.743
21 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:10.952 1.614 117.713
22 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 1:11.036 1.698 117.574
23 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:11.271 1.933 117.186
24 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:11.690 2.352 116.501
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فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك

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