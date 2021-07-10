فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

عرفت منافسات المجموعة الثانية رفع العلم الأحمر بعد الحادث الذي جمع أوليفر رولاند بسام بيرد، حيث اصطدم الأوّل بالقسم الخلفي لسيارة الأخير عند المنعطف المزدوج وأعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة.

كما أعلنت إدارة السباق بأنّ أيّ سيارة قادرة على العودة بوسعها الاصطفاف في آخر خطّ الحظائر من أجل العودة لتسجيل زمن.

وبعد تصدّره التجارب الحرّة الثانية، نجح بويمي في تصدّر مرحلة المجموعات ويعبر إلى منافسات السوبر بول رفقة جون-إريك فيرن، وباسكال فيرلاين، ونيك كاسيدي، وماكسيميليان غونتر وأليكس لين.

وكان الأخير أوّل المتوجّهين إلى الحلبة لتسجيل لفّته السريعة الحاسمة، وكانت جميع الأنظار متّجهة صوب الغيوم التي غطّت سماء الحلبة مع تهاطل بعض الزخّات الخفيفة.

وقدّم سائق ماهيندرا زمنًا جيّدًا للغاية بلغ 1:09.538 دقيقة، وتلاه غونتر إثر ذلك، لكنّه أضاع بعض الوقت في المقطع الثالث الأخير وهو ما وضعه خلف سائق ماهيندرا.

لكنّ كاسيدي سائق فيرجن قدّم أداءً جيّدًا خلال لفّته السريعة لينتزع الصدارة المؤقّتة بفارق أكثر من عُشرين من الثانية.

أمّا فييرلاين فقد قدّم لفّة ضعيفة واحتكّ بالحواجز الجانبيّة ما تسبّب في اكتفائه بالمركز الرابع في تلك المرحلة.

وبالرغم من أنّه كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الثاني، إلّا أنّ فيرن أضاع بعض الوقت وانتهى به المطاف ثانيًا خلف كاسيدي بفارق 0.16 ثانية.

واتّجهت جميع الأنظار حينها إلى بويمي آخر المتوجّهين إلى الحلبة وقدرته على زعزعة زمن كاسيدي.

إلّا أنّ بويمي قدّم لفّة مخيّبة للآمال واقتصر على المركز الخامس.

بذلك سينطلق كاسيدي أوّلًا أمام فيرن على الصفّ الأوّل، بينما سيبدأ لين سباقه ثالثًا أمام غونتر وبويمي وفيرلاين.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب لوكاس دي غراسي الذي سينطلق أمام رولاند.

وسيبدأ أليكسندر سيمز سباقه من المركز التاسع أمام أندريه لوتيرر.

وواجه متصدّر البطولة إدواردو مورتارا تصفيات كارثيّة وسينطلق من المركز الـ 24 الأخير.

نتيجة التصفيات: