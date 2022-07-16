فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فاندورن بـ 0.008 ثانية لينطلق أولًا في نيويورك
تفوّق نيك كاسيدي على ستوفيل فاندورن بـ 0.008 ثانية لينطلق أولًا في سباق جائزة نيويورك في الفورمولا إي، مُحرزًا قطب الانطلاق الأول لفريقه إنفيجين في موسم 2021/2022.
تمتع النيوزلندي بأفضلية بلغت 0.152 ثانية أمام فاندورن على المقطع الأول خلال النهائي، لكن البلجيكي عاد في المقطع الثاني من اللفة ليتقدم بـ 0.04 ثانية.
إلّا أن كاسيدي أبى أن يستسلم وواصل الضغط خلال المنعطف الأخير لتعلو كلمته أمام غريمه، ويخسر فاندورن قطب الانطلاق الأول بأقل من جزء بالمئة من الثانية.
بخلاف ذلك، فقد خاض فاندورن تصفيات إيجابية خلال مرحلة المجموعات، والتي تأثرت في المجموعة الثانية تحديدًا بالأمطار التي تسببت بخروج كل من ميتش إيفانز وجان-إريك فيرن.
وتمكن كاسيدي من التفوق على باسكال فيرلاين وحجز مكان في النهائي، حيث عبر خط النهاية بفارق ناهز عشرين من الثانية.
فيما كان أمام فاندورن مواجهة ضد لوكاس دي غراسي في نصف النهائي، حيث جمعتهما معركة محتدمة للغاية انتهت بتقدم البلجيكي بفارق 0.044 ثانية.
وفي ظل أن لفة دي غراسي في نصف النهائي كانت أبطأ من فيرلاين، فإنه سينطلق من المركز الرابع في السباق خلف سائق بورشه.
سام بيرد ارتكب خطأ في بداية معركته مع كاسيدي، ليتأخر بثانية ونصف بحلول المنعطفات الأولى، ما سمح لكاسيدس بحجز مكان سهل في نصف النهائي بفارق 1.35 ثانية.
هذا واستمتع فاندورن بمعركة مثيرة مع أليكسندر سيمز كانت الكلمة العليا فيها من نصيب الأول.
دي غراسي تفوّق على سيباستيان بويمي بفارق أكثر من عشر من الثانية ليتقدم إلى الأربعة الأوائل، ومع تحسّن حالة المسار في منافسات ربع النهائي، حصد بويمي المركز الخامس، حيث سينطلق على الصف الثالث بحوار سيمز، بينما سينطلق كل من فرينز وبيرد من المركزين السابع والثامن.
إدواردو مورتارا متصدر الترتيب سينطلق من المركز التاسع أمام دا كوستا، بينما يتعين على إيفانز وفيرن العمل للعودة من الخلف من المركزين الـ 14 و الـ 16 تواليًا.
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