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فورمولا إي: قوانين التصفيات الجديدة "العادلة" تضمن "موثوقية" النتائج

من قبل:
, محرر

يرى سائقو الفورمولا إي أن نظام التصفيات الإقصائي الجديد سيؤدي إلى المزيد من "الموثوقية" في النتائج، حيث أثنوا على الصيغة الجديدة "العادلة"، قبل تجربتها للمرة الأولى على حلبة الدرعية في المملكة العربية السعودية.

فورمولا إي: قوانين التصفيات الجديدة "العادلة" تضمن "موثوقية" النتائج

لم يكن نظام التصفيات السابق المعتمد على المجموعات، يمتلك شعبية كبيرة بين السائقين أو المتابعين، لأنه كان يمنح سائقي المجموعة الرابعة (المتأخرين ضمن ترتيب البطولة) بعض الأفضلية.

ومن أجل حل هذه المشكلة، تم تطبيق نظام جديد يعتمد على إقصاء السائقين بعد فرزهم لمجموعتين، لكن يتم السماح لهم بإكمال عدة لفات سريعة مع تبديل الإطارات كذلك ضمن فترة زمنية قدرها عشر دقائق.

أسرع أربعة سائقين من كل مجموعة سيدخلون مرحلة "المبارزة" أو المنافسة المباشرة، والتي تتضمن صيغة إقصائية تنتهي في نهاية المطاف بمعركة ختامية على قطب الانطلاق الأول.

ويرى جايمس براسلي مدير فريق جاغوار أن هذه التغييرات إثبات على عدم حاجة الفورمولا إي لأية قوانين "مصطنعة" لرفع الحماسة، لكن مع تأييده لإمكانية إدخال بعض التعديلات الصغيرة لاحقاً إن دعت الضرورة.

فقال: "أعتقد أننا سنرى المزيد من النتائج الموثوقة والعادلة بعد هذه القوانين".

وتابع: "أعتقد أننا لسنا بحاجة لأية تعديلات مصطنعة، لدينا رياضة مستقرة الآن بالنظر إلى جميع مكوناتها: السائقون، الفرق، التقنيات والمعدات".

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من جهته، يرى نيك دي فريز سائق مرسيدس وحامل اللقب، أن هذه التعديلات ستضيف المزيد من الثبات في النتائج وفقاً لأداء كل سائق. معبراً عن فضوله لمقارنة مقاربة مرسيدس بغيرها من الفرق.

فقال: "أنا بالتأكيد أعتقد أنها ستضفي المزيد من الثبات والاستمرارية للنتائج".

وتابع: "أنا معها بكل تأكيد، لكن في الوقت نفسه ما زال علينا رؤية تطبيقها العملي على أرض الواقع".

واسترسل: "من الواضح أن الجميع مستعد لها، يساورني الفضول لرؤية مقاربة كل فريق ومقارنتها معنا".

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

وبالرغم من أن هذه التصفيات الجديدة قد تسهل من المعوقات أمام فرق الصدارة إلا أن الفرق المتأخرة مثل نيو 333 ودراغون، تتوقع الخسارة في هذا النظام الجديد.

حيث يتفق أوليفر تورفي وسيرجيو سيتي كامارا سائقا نيو 333 مع هذه التعديلات، لكن تورفي يرى أنها ستؤثر على فرصه في المستقبل القريب، إلا أنها مفيدة للبطولة ككل.

فقال: "سنرى، لكنها ستصعب من مهمتنا".

وتابع: "ربما لن تغير شيئاً، وربما ستصعب من عملنا، لكنني لا أتوقع أن تساعدنا".

وأردف: "كنا الموسم الماضي نستفيد من نظام المجموعات وهذا ما لعب في صالحنا بضع مرات".

واسترسل: "سيكون الوضع أكثر صعوبة مع مجموعتين وحصة أطول ولفات أكثر".

واختتم: "لكننا نريد استحقاق المركز، وفي حال تأهلنا بمركز جيد، فنريد أن نستحقه. ستكون تصفيات مثيرة".

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