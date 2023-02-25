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فورمولا إي / جائزة كايب تاون تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فينيستراز يحرز قطب الانطلاق الأول وانسحاب ماهيندرا وآبت من جائزة كايب تاون

سجل ساشا فينيستراز قطب الانطلاق الأول لجائزة كايب تاون في الفورمولا إي ضمن تصفيات مثيرة متفوقًا على ماكسيمليان غونتر بفارق 0.422 ثانية في النهائي. في الوقت الذي لم تشارك فيه ماهيندرا في التصفيات وأعلنت انسحابها من الجائزة لدواعي السلامة من مشاكل على حزمة نظام التعليق التي تزوّد بها فريق آبت كذلك.

فورمولا إي: فينيستراز يحرز قطب الانطلاق الأول وانسحاب ماهيندرا وآبت من جائزة كايب تاون

واجهت ماهيندرا مشكلة على نظام التعليق في التجارب الحرة، حيث انكسر على سيارة لوكاس دي غراسي، قبل أن يؤكد الصانع الهندي عدم كفاءة حزمة نظام التعليق لديه ويعلن انسحابه من المشاركة في الجائزة رفقة فريق آبت الذي يتزوّد بذات الحزمة.

وبالعودة إلى التصفيات فقد تمكن فينيستراز من التقدم على غونتر في المقطع الأول من لفة النهائي، ليتفوق بنصف ثانية فقط، لكنه نجح بتعزيز تلك الأفضلية مسجلًا دقيقة و07.848 ثانية.

وبالرُغم من سرعته الواضحة على مدار نهاية الأسبوع وتصدّره للتجارب الحرة الثانية، خرج نيك كاسيدي من نصف النهائي على يد فينيستراز بفارق ناهز عشر الثانية، بيننا حجز الفرانكو أرجنتيني مكانه للمرة الأولى في النهائي.

فيما تمكن غونتر من التفوق على إيفانز مستفيدًا من احتكاكه البسيط بالحواجز ليصعد إلى النهائي ويضمن وجود سائق مختلف على البول بوزيشن في كايب تاون.

هذا ونجح فينيستراز في الإطاحة بمواطنه جان-إريك فيرن متقدمًا عليه في المقطع الأول ليواصل بناء أفضليته ويصعد إلى المباراة الثنائية التالية.

متصدر البطولة باسكال فيرلاين وضعته القرعة في مواجهة كاسيدي، لكن الأخير كان منافسًا شرسًا لسائق بورشه وتقدم ليحجز مكانه في نصف النهائي.

إيفانز وسيباستيان بويمي فصلت بينهما 0.001 ثانية فقط عند المقطع الأول، لكن السويسري أغلق مكابحه واحتك بالحواجز ليخرج إيفانز منتصرًا.

فيما جمع ربع نهائي ألماني خالص بين غونتر ورينيه راست، حيث أثبتت جهود سائق مازيراتي أنها كافية لتفوقه على راست.

وهكذا سينطلق كاسيدي أمام إيفانز، فيرن وفيرلاين، بينما صعد بويمي إلى المركز السابع مستفيدًا من عقوبة راست لينطلق أمام دان تيكتوم الذي سينطلق ثامنًا.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق
1 23 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس
2 7 Germany ماكسيميليان غونتر Monaco مازيراتي ريسينغ
3 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
4 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
5 25 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ
6 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
7 16 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ
8 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو
9 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
10 58 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين
11 17 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس
12 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
13 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه
14 1 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ
15 5 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين
16 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco مازيراتي ريسينغ
17 36 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت
18 3 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو
19 4 South Africa كلفن فان دير لينده Germany فريق أودي سبورت أبت
20 11 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ
21 51 Switzerland نيكو مولر Germany فريق أودي سبورت أبت
22 8 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ

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