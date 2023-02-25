فورمولا إي: فينيستراز يحرز قطب الانطلاق الأول وانسحاب ماهيندرا وآبت من جائزة كايب تاون
سجل ساشا فينيستراز قطب الانطلاق الأول لجائزة كايب تاون في الفورمولا إي ضمن تصفيات مثيرة متفوقًا على ماكسيمليان غونتر بفارق 0.422 ثانية في النهائي. في الوقت الذي لم تشارك فيه ماهيندرا في التصفيات وأعلنت انسحابها من الجائزة لدواعي السلامة من مشاكل على حزمة نظام التعليق التي تزوّد بها فريق آبت كذلك.
واجهت ماهيندرا مشكلة على نظام التعليق في التجارب الحرة، حيث انكسر على سيارة لوكاس دي غراسي، قبل أن يؤكد الصانع الهندي عدم كفاءة حزمة نظام التعليق لديه ويعلن انسحابه من المشاركة في الجائزة رفقة فريق آبت الذي يتزوّد بذات الحزمة.
وبالعودة إلى التصفيات فقد تمكن فينيستراز من التقدم على غونتر في المقطع الأول من لفة النهائي، ليتفوق بنصف ثانية فقط، لكنه نجح بتعزيز تلك الأفضلية مسجلًا دقيقة و07.848 ثانية.
وبالرُغم من سرعته الواضحة على مدار نهاية الأسبوع وتصدّره للتجارب الحرة الثانية، خرج نيك كاسيدي من نصف النهائي على يد فينيستراز بفارق ناهز عشر الثانية، بيننا حجز الفرانكو أرجنتيني مكانه للمرة الأولى في النهائي.
فيما تمكن غونتر من التفوق على إيفانز مستفيدًا من احتكاكه البسيط بالحواجز ليصعد إلى النهائي ويضمن وجود سائق مختلف على البول بوزيشن في كايب تاون.
هذا ونجح فينيستراز في الإطاحة بمواطنه جان-إريك فيرن متقدمًا عليه في المقطع الأول ليواصل بناء أفضليته ويصعد إلى المباراة الثنائية التالية.
متصدر البطولة باسكال فيرلاين وضعته القرعة في مواجهة كاسيدي، لكن الأخير كان منافسًا شرسًا لسائق بورشه وتقدم ليحجز مكانه في نصف النهائي.
إيفانز وسيباستيان بويمي فصلت بينهما 0.001 ثانية فقط عند المقطع الأول، لكن السويسري أغلق مكابحه واحتك بالحواجز ليخرج إيفانز منتصرًا.
فيما جمع ربع نهائي ألماني خالص بين غونتر ورينيه راست، حيث أثبتت جهود سائق مازيراتي أنها كافية لتفوقه على راست.
وهكذا سينطلق كاسيدي أمام إيفانز، فيرن وفيرلاين، بينما صعد بويمي إلى المركز السابع مستفيدًا من عقوبة راست لينطلق أمام دان تيكتوم الذي سينطلق ثامنًا.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|1
|23
|ساشا فينيستراز
|نيسان إي.دامس
|2
|7
|ماكسيميليان غونتر
|مازيراتي ريسينغ
|3
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|4
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|5
|25
|جون إيريك فيرن
|دراغون ريسينغ
|6
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|7
|16
|سيباستيان بويمي
|فيرجن ريسينغ
|8
|33
|دان تيكتوم
|نيو
|9
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|10
|58
|رينيه راست
|مكلارين
|11
|17
|نورمان ناتو
|نيسان إي.دامس
|12
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|13
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|فريق بورشه
|14
|1
|ستوفيل فاندورن
|دراغون ريسينغ
|15
|5
|جايك هيوز
|مكلارين
|16
|48
|إدواردو مورتارا
|مازيراتي ريسينغ
|17
|36
|أندريه لوتيرر
|أندريتي أوتوسبورت
|18
|3
|سيرجيو كامارا
|نيو
|19
|4
|كلفن فان دير لينده
|فريق أودي سبورت أبت
|20
|11
|لوكاس دي غراسي
|ماهيندرا ريسينغ
|21
|51
|نيكو مولر
|فريق أودي سبورت أبت
|22
|8
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
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