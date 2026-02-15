قدّم سائق جاغوار درساً تكتيكياً رائعاً ليحقق الفوز في السباق الثاني في جدة، بينما عانت بورشه من نهاية صعبة لعطلة نهاية الأسبوع.

وبعد أن تأهل في المركز الثالث، تحلّى دا كوستا بالصبر في المراحل الافتتاحية من السباق، ووقّت تفعيل نمط الهجوم الأول بشكل مثالي تماماً، لينهي فترة صيام عن الانتصارات امتدت منذ بورتلاند 2024.

وأكمل سيباستيان بويمي سائق إنفيجن ثنائية لمحرّكات جاغوار باحتلاله المركز الثاني، بينما قدّم أوليفر رولاند من نيسان عودة قوية بعد يوم جمعة كارثي ليكمل منصة التتويج في المركز الثالث.

ومع عدم السماح بإجراء وقفة صيانة في سباق يوم السبت، تعمّد المتصدرون التحكم في وتيرة السباق خلال اللفات الثماني الأولى، حيث تداول كل من مورتارا، سيباستيان بويمي ورولاند الصدارة، وكان دا كوستا أيضاً ضمن معركة المقدمة.

وبحلول اللفة التاسعة من أصل 30، ضغط مورتارا بقوة، متقدماً بسرعة من المركز الخامس ليخطف الصدارة من الخارج أمام رولاند. لكن بقية السائقين ردّوا سريعاً، حيث تناوب رولاند وبويمي على الصدارة مع استمرار الصراع على المراكز مع مورتارا.

ورغم أن دا كوستا تراجع قليلاً في منتصف السباق، إلا أنه امتلك أعلى مستوى طاقة بين منافسيه المباشرين، ما عاد عليه بالفائدة عندما فعّل نمط الهجوم الأول في اللفة 18، أي بعد عدة لفات من رولاند.

ومع القوة الإضافية البالغة 50 كيلوواط، اندفع دا كوستا بقوة نحو المقدمة وانتزع الصدارة في اللفة 21.

وبمحاكاة استراتيجية الفوز التي اعتمدها باسكال فيرلاين يوم الجمعة، نجح البرتغالي في بناء فارق بلغ 3.5 ثانية قبل نفاد دفعة الطاقة الإضافية.

وانتظر كل من بويمي ومورتارا لفترة أطول قبل تفعيل نمط الهجوم، واختارا في البداية دقيقتين فقط من أصل الثماني دقائق المخصصة.

ورغم أن السائقين اندفعا بقوة في المراحل الختامية بعد تفعيل نمط الهجوم الثاني، حيث استعاد بويمي المركز الثاني، إلا أن دا كوستا كان قد صنع فارقاً كافياً ليضمن فوزه الثالث عشر في البطولة الكهربائية.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

أما بويمي، الذي كان الأكثر عدائية في استهلاك الطاقة خلال المراحل الأولى، فقد تعرض لضغط كبير من رولاند في اللفة الأخيرة، لكنه صمد ليحتفظ بالمركز الثاني ويحقق أول منصة تتويج له في موسم 2025/2026.

وعزّز حامل اللقب رولاند حظوظه في البطولة بقيادة متزنة أنهاها في المركز الثالث، بينما لم يتمكن المرشح الأبرز قبل السباق مورتارا من تحقيق أكثر من المركز الرابع مع ماهيندرا، إذ أن قراره بتفعيل نمط هجوم لمدة دقيقتين فقط في البداية ترك له مسافة كبيرة لتعويضها لاحقاً.

وقدم دان تيكتوم سباقاً قوياً لينهيه في المركز الخامس، بعدما وصل إلى المركز الثاني أثناء تفعيل نمط الهجوم.

وأكمل زميله بيبي مارتي سباقاً مميزاً لفريق كوبرا كيرو بحلوله سادساً، لكن الأمور كادت تنتهي بشكل سيئ للفريق الذي يحمل العلم الأمريكي بعدما اصطدم تيكتوم ومارتي في اللفة قبل الأخيرة أثناء صراعهما على المركز الخامس.

وحلّ ميتش إيفانز في المركز السادس مع جاغوار، فيما استمرت معاناة بورشه في التجارب التأهيلية خلال السباق أيضاً، حيث لم يتمكن فيرلاين من تحقيق أفضل من المركز الثامن.

وأكمل جان-إيريك فيرن من سيتروين وسائق دي إس بينسكي، تايلور بارنارد، قائمة السائقين الذين حصدوا النقاط.

أما زميل فيرن في الفريق، نيك كاسيدي، فقد عانى من سباق صعب بعد انطلاقه من المركز الثامن، حيث تكبّد السائق النيوزيلندي ثاني سباق له بلا نقاط خلال آخر خمسة سباقات.

سباق جدة