تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

دبليو آر سي
دبليو آر سي
رالي السويد
دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1

فورد تردّ على كاديلاك بشأن مدى انخراطها في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فورد تردّ على كاديلاك بشأن مدى انخراطها في الفورمولا 1

فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

راسل: آمل أن نمتلك ورقة "رابحة كبيرة"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: آمل أن نمتلك ورقة "رابحة كبيرة"

أنتونيلي: سأدرس السيارة من "جميع النواحي"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أنتونيلي: سأدرس السيارة من "جميع النواحي"

بيريز يدعم انتقادات فيرستابن: قوانين 2026 ليست مثالية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بيريز يدعم انتقادات فيرستابن: قوانين 2026 ليست مثالية

هاميلتون متفائلًا: فيراري حققت اكتشافات مهمة خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
هاميلتون متفائلًا: فيراري حققت اكتشافات مهمة خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين
تقرير السباق
فورمولا إي سباق جدة للفورمولا إي

فورمولا إي: فيليكس دا كوستا ينهي صيام الانتصارات مع جاغوار وسط معاناة بورشه

وضع أنتونيو فيليكس دا كوستا فريقه جاغوار في الصدارة بينما عانى متصدر البطولة باسكال فيرلاين مع بورشه.

تم التحرير:
الفائز أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاغوار، المركز الثاني سيباستيان بويمي، إنفيجين ريسينغ ، المركز الثالث أوليفر رولاند، نيسان

الفائز أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاغوار، المركز الثاني سيباستيان بويمي، إنفيجين ريسينغ ، المركز الثالث أوليفر رولاند، نيسان

الصورة من قبل: جيد ليستر

قدّم سائق جاغوار درساً تكتيكياً رائعاً ليحقق الفوز في السباق الثاني في جدة، بينما عانت بورشه من نهاية صعبة لعطلة نهاية الأسبوع.

وبعد أن تأهل في المركز الثالث، تحلّى دا كوستا بالصبر في المراحل الافتتاحية من السباق، ووقّت تفعيل نمط الهجوم الأول بشكل مثالي تماماً، لينهي فترة صيام عن الانتصارات امتدت منذ بورتلاند 2024.

وأكمل سيباستيان بويمي سائق إنفيجن ثنائية لمحرّكات جاغوار باحتلاله المركز الثاني، بينما قدّم أوليفر رولاند من نيسان عودة قوية بعد يوم جمعة كارثي ليكمل منصة التتويج في المركز الثالث.

ومع عدم السماح بإجراء وقفة صيانة في سباق يوم السبت، تعمّد المتصدرون التحكم في وتيرة السباق خلال اللفات الثماني الأولى، حيث تداول كل من مورتارا، سيباستيان بويمي ورولاند الصدارة، وكان دا كوستا أيضاً ضمن معركة المقدمة.

وبحلول اللفة التاسعة من أصل 30، ضغط مورتارا بقوة، متقدماً بسرعة من المركز الخامس ليخطف الصدارة من الخارج أمام رولاند. لكن بقية السائقين ردّوا سريعاً، حيث تناوب رولاند وبويمي على الصدارة مع استمرار الصراع على المراكز مع مورتارا.

ورغم أن دا كوستا تراجع قليلاً في منتصف السباق، إلا أنه امتلك أعلى مستوى طاقة بين منافسيه المباشرين، ما عاد عليه بالفائدة عندما فعّل نمط الهجوم الأول في اللفة 18، أي بعد عدة لفات من رولاند.

ومع القوة الإضافية البالغة 50 كيلوواط، اندفع دا كوستا بقوة نحو المقدمة وانتزع الصدارة في اللفة 21.

وبمحاكاة استراتيجية الفوز التي اعتمدها باسكال فيرلاين يوم الجمعة، نجح البرتغالي في بناء فارق بلغ 3.5 ثانية قبل نفاد دفعة الطاقة الإضافية.

وانتظر كل من بويمي ومورتارا لفترة أطول قبل تفعيل نمط الهجوم، واختارا في البداية دقيقتين فقط من أصل الثماني دقائق المخصصة.

ورغم أن السائقين اندفعا بقوة في المراحل الختامية بعد تفعيل نمط الهجوم الثاني، حيث استعاد بويمي المركز الثاني، إلا أن دا كوستا كان قد صنع فارقاً كافياً ليضمن فوزه الثالث عشر في البطولة الكهربائية. 

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

أما بويمي، الذي كان الأكثر عدائية في استهلاك الطاقة خلال المراحل الأولى، فقد تعرض لضغط كبير من رولاند في اللفة الأخيرة، لكنه صمد ليحتفظ بالمركز الثاني ويحقق أول منصة تتويج له في موسم 2025/2026.

وعزّز حامل اللقب رولاند حظوظه في البطولة بقيادة متزنة أنهاها في المركز الثالث، بينما لم يتمكن المرشح الأبرز قبل السباق مورتارا من تحقيق أكثر من المركز الرابع مع ماهيندرا، إذ أن قراره بتفعيل نمط هجوم لمدة دقيقتين فقط في البداية ترك له مسافة كبيرة لتعويضها لاحقاً.

وقدم دان تيكتوم سباقاً قوياً لينهيه في المركز الخامس، بعدما وصل إلى المركز الثاني أثناء تفعيل نمط الهجوم.

وأكمل زميله بيبي مارتي سباقاً مميزاً لفريق كوبرا كيرو بحلوله سادساً، لكن الأمور كادت تنتهي بشكل سيئ للفريق الذي يحمل العلم الأمريكي بعدما اصطدم تيكتوم ومارتي في اللفة قبل الأخيرة أثناء صراعهما على المركز الخامس.

وحلّ ميتش إيفانز في المركز السادس مع جاغوار، فيما استمرت معاناة بورشه في التجارب التأهيلية خلال السباق أيضاً، حيث لم يتمكن فيرلاين من تحقيق أفضل من المركز الثامن. 

وأكمل جان-إيريك فيرن من سيتروين وسائق دي إس بينسكي، تايلور بارنارد، قائمة السائقين الذين حصدوا النقاط.

أما زميل فيرن في الفريق، نيك كاسيدي، فقد عانى من سباق صعب بعد انطلاقه من المركز الثامن، حيث تكبّد السائق النيوزيلندي ثاني سباق له بلا نقاط خلال آخر خمسة سباقات.

اقرأ أيضاً:

السباق

جميع الإحصائيات
المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س النقاط الانسحاب
1 Portugal أ. فيليكس دا كوستا جاغوار ريسينغ 13 30

41:21.590

130.6 25
2 Switzerland س. بويمي فيرجن ريسينغ 16 30

+2.574

41:24.164

2.574 130.5 18
3 United Kingdom أ. رولاند نيسان إي.دامس 1 30

+3.508

41:25.098

0.934 130.4 15
4 Switzerland إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48 30

+3.924

41:25.514

0.416 130.4 12
5 United Kingdom د. تيكتوم Cupra Kiro 33 30

+4.521

41:26.111

0.597 130.4 10
6
P. Martí Cupra Kiro
3 30

+5.461

41:27.051

0.940 130.3 8
7 New Zealand م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9 30

+5.926

41:27.516

0.465 130.3 6
8 Germany ب. فيرلاين فريق بورشه 94 30

+6.348

41:27.938

0.422 130.3 4
9 France ج. فيرن Citroën Racing 25 30

+6.887

41:28.477

0.539 130.2 2
10 United Kingdom ت. بارنارد دراغون ريسينغ 77 30

+9.170

41:30.760

2.283 130.1 1
11 Germany م. غونتر دراغون ريسينغ 7 30

+9.476

41:31.066

0.306 130.1
12 Brazil ف. دروغوفيتش Andretti Formula E 28 30

+14.206

41:35.796

4.730 129.9
13 Sweden ج. إريكسون فيرجن ريسينغ 14 30

+14.714

41:36.304

0.508 129.8
14 New Zealand ن. كاسيدي Citroën Racing 37 30

+14.769

41:36.359

0.055 129.8
15 Brazil ل. دي غراسي LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 30

+14.787

41:36.377

0.018 129.8
16 Switzerland ن. مولر فريق بورشه 51 30

+15.979

41:37.569

1.192 129.8
17 France ن. ناتو نيسان إي.دامس 23 30

+17.951

41:39.541

1.972 129.7
18 Barbados ز. مالوني LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 30

+23.342

41:44.932

5.391 129.4
19 United Kingdom ج. دينيس Andretti Formula E 27 30

+1'08.185

42:29.775

44.843 127.1
20 Netherlands ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21 30

+1'09.107

42:30.697

0.922 127.1
شاهد كامل النتائج

سباق جدة

الفائز بالسباق أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أوليفر رولاند، فريق نيسان للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
جاك دينيس، أندريتي فورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
لوكاس دي غراسي، فريق لولا ياماها ABT للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
جاك دينيس، أندريتي فورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
جاك دينيس، أندريتي فورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
لوكاس دي غراسي، فريق لولا ياماها ABT للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
باسكال فيرلاين، فريق بورشه للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
ميتش إيفانز، جاكوار TCS ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إميليا هارتفورد، سائقة فريق بورش فورمولا إي EVO Sessions، تقف لالتقاط صورة في منطقة الصيانة.

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أرفيد ليندبلاد، رايسينغ بولز، أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار تي سي إس إييسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
جوزيب ماريا مارتي، كوبرا كيرو

جدة إي بري II - السبت، بالصور
نورمان ناتو، فريق نيسان للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
زين مالوني، فريق لولا ياماها ABT للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
سيباستيان بويمي، إنفيجن ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing

جدة إي بري II - السبت، بالصور
باسكال فيرلاين، فريق بورشه للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
جويل إريكسون، إنفيجن ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
دان تيكتوم، كوبرا كيرو

جدة إي بري II - السبت، بالصور
نيك كاسيدي، سيتروين رايسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
ماكسيميليان غونتر، DS Penske

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أوليفيا هارتلي وهانا أتكينسون تقفان لالتقاط صورة في مرآب CUPRA KIRO

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS رايسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
نيك دي فريس، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أوليفر رولاند، فريق نيسان للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing

جدة إي بري II - السبت، بالصور
تايلور بارنارد، DS Penske

جدة إي بري II - السبت، بالصور
جوزيب ماريا مارتي، كوبرا كيرو

جدة إي بري II - السبت، بالصور
تايلور بارنارد، DS Penske

جدة إي بري II - السبت، بالصور
لوكاس دي غراسي، فريق لولا ياماها ABT فورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
نورمان ناتو، فريق نيسان للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
أوليفر رولاند، فريق نيسان للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
سيباستيان بويمي، إنفيجن ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
نورمان ناتو، فريق نيسان للفورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
نيك كاسيدي، سيتروين ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
دان تيكتوم، كوبرا كيرو

جدة إي بري II - السبت، بالصور
جان إريك فيرني، سيتروين رايسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
ميتش إيفانز، جاكوار TCS ريسينغ

جدة إي بري II - السبت، بالصور
منظر عام لحركة السباق

جدة إي بري II - السبت، بالصور
الفائز بالسباق أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing

جدة إي بري II - السبت، بالصور
الفائز بالسباق أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing

جدة إي بري II - السبت، بالصور
الفائز بالسباق أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing

جدة إي بري II - السبت، بالصور
الفائز بالسباق أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing، المركز الثاني سيباستيان بويمي، Envision Racing، المركز الثالث أوليفر رولاند، فريق نيسان فورمولا إي

جدة إي بري II - السبت، بالصور
الفائز بالسباق أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing، المركز الثاني سيباستيان بويمي، Envision Racing، المركز الثالث أوليفر رولاند، فريق نيسان فورمولا E

جدة إي بري II - السبت، بالصور
الفائز بالسباق أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار TCS Eacing

جدة إي بري II - السبت، بالصور
فورمولا إي
54

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي السويد
دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1

فورد تردّ على كاديلاك بشأن مدى انخراطها في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فورد تردّ على كاديلاك بشأن مدى انخراطها في الفورمولا 1