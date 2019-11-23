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فورمولا إي / جولة الدرعية / تقرير التجارب

فورمولا إي: فيليكس دا كوستا يتفوّق على بيرد بـ 0.022 في التجارب الحرّة في الدرعيّة

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فورمولا إي: فيليكس دا كوستا يتفوّق على بيرد بـ 0.022 في التجارب الحرّة في الدرعيّة
من قبل:
23-11-2019

حقّق أنطونيو فيليكس دا كوستا الزمن الأسرع في التجارب الحرّة للجولة الثانية من جائزة الدرعيّة للفورمولا إي، في ظلّ تغطية عُشرٍ من الثانية لثلاثيّ الصدارة.

تقدّم ثنائيّ نيسان أوليفر رولاند وسيباستيان بويمي إلى الصدارة مع بداية التجارب الحرّة.

لكن في ذات الوقت تعمّقت جراح حامل لقب الموسمين الماضيين جون-إريك فيرن عندما انكسر نظام تعليقه الخلفيّ وكذلك الأمامي وعاد الفرنسيّ ببطء شديد إلى خطّ الحظائر ليشرع الميكانيكيون في محاولة تصليحها في أسرع وقتٍ ممكن.

في أثناء ذلك تداول عددٌ من السائقين على الصدارة في ظلّ تحسّن الأزمنة بشكلٍ شبه متواصل كون مستويات التماسك كانت أفضل بكثيرٍ ممّا كانت عليه بالأمس.

وجاء الدور على الفائز بسباق الأمس سام بيرد للتقدّم إلى الصدارة مع بقاء 13 دقيقة عبر تحقيقه 1:12.031 دقيقة وكان ذلك على وضع الطاقة الطبيعي، ما كان يعني تحسّنًا بأكثر من ثانيتين بالمقارنة مع الأمس، وكان من الواضح أنّ الأزمنة ستتحسّن أكثر من ذلك.

وبدا أنّ فريق دي اس قد نجح في تصليح سيارة فيرن، وفي حين أنّه تجهّز للعودة ودخل سيارته مع بقاء 10 دقائق على النهاية، إلّا أنّه غادرها بعد ذلك في ظلّ عودة الميكانيكيين للعمل عليها.

وبالدخول إلى الدقائق الأخيرة، كان رولاند أوّل من يقدم على إتمام لفّة بوضع الطاقة الأقصى ونجح في التقدّم على زمن بيرد بنصف ثانية عند تلك المرحلة.

وتبعه جميع السائقين تقريبًا بإتمام محاكاة للتصفيات بوضع الطاقة الأقصى في الدقائق الأخيرة وتبادل عددٌ كبيرٌ من السائقين الصدارة.

لكنّ الغلبة كانت من نصيب دا كوستا، حيث بلغ توقيته 1:11.084 دقيقة، أي أسرع بأكثر من ثلاث ثوانٍ من زمن قطب الانطلاق الأوّل بالأمس.

وكان بيرد قريبًا من انتزاع الصدارة، لكنّه حلّ ثانيًا بفارق 0.022 ثانية عن دا كوستا، كما لم يكن يكن أليكسندر سيمز سائق بي ام دبليو بعيدًا، إذ لم تفصل بينه وبين البرتغالي سوى 0.093 ثانية.

لكنّ فجوة كبيرة فصلت بين الثلاثيّ وأقرب ملاحقيهم، إذ حلّ رولاند رابعًا، لكن على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، وأحرز فريق ماهيندرا بعض التقدّم بحلول باسكال فيرلاين خامسًا أمام روبن فرينز.

من جانبه تفوّق دانيال آبت على زميله لوكاس دي غراسي في ظلّ حلولهما في المركزين السابع والثامن على التوالي.

أمّا المركز التاسع فقد كانت من نصيب ماكسيميليان غونتر، بينما أكمل ميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل غاب الصانعان الألمانيان مرسيدس وبورشه عن المراكز العشرة الأولى في هذه الحصّة، ضمن ما يبدو أداءً أفضل في السباق منهما بالمقارنة مع اللفّة الواحدة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 25 1:11.084     126.306
2 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 23 1:11.106 0.022 0.022 126.267
3 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 26 1:11.177 0.093 0.071 126.141
4 22 United Kingdom أوليفر رولاند Japan نيسان إي.دامس 28 1:11.493 0.409 0.316 125.584
5 94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 25 1:11.523 0.439 0.030 125.531
6 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 23 1:11.608 0.524 0.085 125.382
7 66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 24 1:11.643 0.559 0.035 125.321
8 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 23 1:11.696 0.612 0.053 125.228
9 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 31 1:11.885 0.801 0.189 124.899
10 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 26 1:11.925 0.841 0.040 124.830
11 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 25 1:11.968 0.884 0.043 124.755
12 23 Switzerland سيباستيان بويمي Japan نيسان إي.دامس 27 1:12.171 1.087 0.203 124.404
13 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 27 1:12.197 1.113 0.026 124.359
14 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 22 1:12.223 1.139 0.026 124.314
15 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 27 1:12.239 1.155 0.016 124.287
16 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 25 1:12.319 1.235 0.080 124.149
17 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 25 1:12.370 1.286 0.051 124.062
18 6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 27 1:12.717 1.633 0.347 123.470
19 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 25 1:12.740 1.656 0.023 123.431
20 33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 28 1:12.755 1.671 0.015 123.405
21 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 24 1:12.755 1.671 0.000 123.405
22 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 27 1:13.087 2.003 0.332 122.845
23 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 20 1:14.004 2.920 0.917 121.323
24 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 6 1:17.144 6.060 3.140 116.384
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جولة الدرعية
الكاتب مروان الوافي

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