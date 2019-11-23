فورمولا إي: فيليكس دا كوستا يتفوّق على بيرد بـ 0.022 في التجارب الحرّة في الدرعيّة

تقدّم ثنائيّ نيسان أوليفر رولاند وسيباستيان بويمي إلى الصدارة مع بداية التجارب الحرّة.

لكن في ذات الوقت تعمّقت جراح حامل لقب الموسمين الماضيين جون-إريك فيرن عندما انكسر نظام تعليقه الخلفيّ وكذلك الأمامي وعاد الفرنسيّ ببطء شديد إلى خطّ الحظائر ليشرع الميكانيكيون في محاولة تصليحها في أسرع وقتٍ ممكن.

في أثناء ذلك تداول عددٌ من السائقين على الصدارة في ظلّ تحسّن الأزمنة بشكلٍ شبه متواصل كون مستويات التماسك كانت أفضل بكثيرٍ ممّا كانت عليه بالأمس.

وجاء الدور على الفائز بسباق الأمس سام بيرد للتقدّم إلى الصدارة مع بقاء 13 دقيقة عبر تحقيقه 1:12.031 دقيقة وكان ذلك على وضع الطاقة الطبيعي، ما كان يعني تحسّنًا بأكثر من ثانيتين بالمقارنة مع الأمس، وكان من الواضح أنّ الأزمنة ستتحسّن أكثر من ذلك.

وبدا أنّ فريق دي اس قد نجح في تصليح سيارة فيرن، وفي حين أنّه تجهّز للعودة ودخل سيارته مع بقاء 10 دقائق على النهاية، إلّا أنّه غادرها بعد ذلك في ظلّ عودة الميكانيكيين للعمل عليها.

وبالدخول إلى الدقائق الأخيرة، كان رولاند أوّل من يقدم على إتمام لفّة بوضع الطاقة الأقصى ونجح في التقدّم على زمن بيرد بنصف ثانية عند تلك المرحلة.

وتبعه جميع السائقين تقريبًا بإتمام محاكاة للتصفيات بوضع الطاقة الأقصى في الدقائق الأخيرة وتبادل عددٌ كبيرٌ من السائقين الصدارة.

لكنّ الغلبة كانت من نصيب دا كوستا، حيث بلغ توقيته 1:11.084 دقيقة، أي أسرع بأكثر من ثلاث ثوانٍ من زمن قطب الانطلاق الأوّل بالأمس.

وكان بيرد قريبًا من انتزاع الصدارة، لكنّه حلّ ثانيًا بفارق 0.022 ثانية عن دا كوستا، كما لم يكن يكن أليكسندر سيمز سائق بي ام دبليو بعيدًا، إذ لم تفصل بينه وبين البرتغالي سوى 0.093 ثانية.

لكنّ فجوة كبيرة فصلت بين الثلاثيّ وأقرب ملاحقيهم، إذ حلّ رولاند رابعًا، لكن على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، وأحرز فريق ماهيندرا بعض التقدّم بحلول باسكال فيرلاين خامسًا أمام روبن فرينز.

من جانبه تفوّق دانيال آبت على زميله لوكاس دي غراسي في ظلّ حلولهما في المركزين السابع والثامن على التوالي.

أمّا المركز التاسع فقد كانت من نصيب ماكسيميليان غونتر، بينما أكمل ميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل غاب الصانعان الألمانيان مرسيدس وبورشه عن المراكز العشرة الأولى في هذه الحصّة، ضمن ما يبدو أداءً أفضل في السباق منهما بالمقارنة مع اللفّة الواحدة.

نتيجة الحصّة: