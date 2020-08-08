فورمولا إي: فيرن ينطلق أولًا بفارق يناهز النصف ثانية في برلين

قدّم فيرن لفّة صاروخية ضمن محاولته الأخيرة في السوبربول، حيث كان الأسرع في جميع المقاطع الثلاثة مسجلًا دقيقة و06.277 ثانية ومتقدمًا بـ 0.495 ثانية أمام سائق "بي ام دبليو أندريتي" ماكسيميليان غونتر.

تأهّل فيرن بالمركز الثاني خلف دا كوستا للسباق الأوّل على حلبة مطار تيمبلهوف المعكوسة يوم الأربعاء، لكنّ أنهى السباق بالمركز الثامن، قبل أن يأتي ردّه اليوم بعد تصدّره سائقي المجموعة الثانية بفارق 0.3 ثانية قبل أن يحوّل أفضليته ضمن معركة المجموعة السداسية ليسجّل قطب الانطلاق الأوّل للمرة الـ 11 في مسيرته.

المركز الثالث كان من نصيب جيروم دامبروسيو لصالح ماهيندرا ريسينغ أمام ستوفيل فاندورن الذي تصدّر المجموعة الأولى أمام دا كوستا، لكنّ تعثّره عند المنعطف السادس منحه المركز الرابع بعد محاولته في السوبربول.

بعد تقدّمه من المجموعة الرابعة إلى السوبوبول، أحرز أليكس لين زميل دامبروسيو المركز الخامس بفارق 0.9 ثانية عن الصدارة.

فيما أكمل روبن فرينز سائق إنفيجن ريسينغ ترتيب الستة الأوائل بفارق 0.903 ثانية عن زمن فيرن.

سائق بورشه أندريه لوتيرر حلّ سابعًا أمام سائق مرسيدس نيك دي فرييز الذي خرج مبكرًا إلى الحلبة ضمن المجموعة الثانية قبل احتكاكه بالجدار عند المنعطف الرابع.

وقد أكمل دا كوستا وأوليفر رولاند ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام لوكاس دي غراسي وسيرجيو سيتي كامارا.

نتيجة التصفيات: