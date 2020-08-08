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فورمولا إي / جائزة برلين 3 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فيرن ينطلق أولًا بفارق يناهز النصف ثانية في برلين

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فورمولا إي: فيرن ينطلق أولًا بفارق يناهز النصف ثانية في برلين
08-08-2020

أحرز جان-إيرك فيرن سائق "دي اس تيتشيتاه" قطب الانطلاق الأوّل لسباق برلين الثالث، مُنهيًا هيمنة أنطونيو فيليكس دا كوستا الذي أخفق في الوصول إلى حصّة السوبربول وسينطلق من مجموعة الوسط.

قدّم فيرن لفّة صاروخية ضمن محاولته الأخيرة في السوبربول، حيث كان الأسرع في جميع المقاطع الثلاثة مسجلًا دقيقة و06.277 ثانية ومتقدمًا بـ 0.495 ثانية أمام سائق "بي ام دبليو أندريتي" ماكسيميليان غونتر.

تأهّل فيرن بالمركز الثاني خلف دا كوستا للسباق الأوّل على حلبة مطار تيمبلهوف المعكوسة يوم الأربعاء، لكنّ أنهى السباق بالمركز الثامن، قبل أن يأتي ردّه اليوم بعد تصدّره سائقي المجموعة الثانية بفارق 0.3 ثانية قبل أن يحوّل أفضليته ضمن معركة المجموعة السداسية ليسجّل قطب الانطلاق الأوّل للمرة الـ 11 في مسيرته.

المركز الثالث كان من نصيب جيروم دامبروسيو لصالح ماهيندرا ريسينغ أمام ستوفيل فاندورن الذي تصدّر  المجموعة الأولى أمام دا كوستا، لكنّ تعثّره عند المنعطف السادس منحه المركز الرابع بعد محاولته في السوبربول.

بعد تقدّمه من المجموعة الرابعة إلى السوبوبول، أحرز أليكس لين زميل دامبروسيو المركز الخامس بفارق 0.9 ثانية عن الصدارة.

فيما أكمل روبن فرينز سائق إنفيجن ريسينغ ترتيب الستة الأوائل بفارق 0.903 ثانية عن زمن فيرن.

سائق بورشه أندريه لوتيرر حلّ سابعًا أمام سائق مرسيدس نيك دي فرييز الذي خرج مبكرًا إلى الحلبة ضمن المجموعة الثانية قبل احتكاكه بالجدار عند المنعطف الرابع.

وقد أكمل دا كوستا وأوليفر رولاند ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام لوكاس دي غراسي وسيرجيو سيتي كامارا.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:06.277  
2 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:06.772 0.495
3 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 1:06.825 0.548
4 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:06.965 0.688
5 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:07.177 0.900
6 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:07.180 0.903
7 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:06.867 0.590
8 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:06.907 0.630
9 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:06.938 0.661
10 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:06.947 0.670
11 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:06.960 0.683
12 6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:07.077 0.800
13 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:07.090 0.813
14 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:07.098 0.821
15 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:07.140 0.863
16 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 1:07.141 0.864
17 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:07.147 0.870
18 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:07.193 0.916
19 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:07.197 0.920
20 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:07.208 0.931
21 66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:07.261 0.984
22 33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 1:07.331 1.054
23 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:07.366 1.089
24 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:07.521 1.244
جائزة برلين: دا كوستا يُحقّق فوزًا سهلًا في السباق الثاني ويُعزّز صدارته

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جائزة برلين: دا كوستا يُحقّق فوزًا سهلًا في السباق الثاني ويُعزّز صدارته
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