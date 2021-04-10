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السابق / فورمولا إي: فاندورن ينطلق أولًا لصالح مرسيدس في سباق روما الأوّل
فورمولا إي / جائزة روما / تقرير السباق

فورمولا إي: فيرن يفوز بعد دراما الدقائق الأخيرة في سباق روما الأوّل

أحرز الفرنسي جون إريك فيرن الفوز بسباق جائزة روما الأوّل للفورمولا إي مستغلًا دراما الدقائق الأخيرة التي شهدت انسحاب لوكاس دي غراسي وحادثًا لثنائيّ مرسيدس.

فورمولا إي: فيرن يفوز بعد دراما الدقائق الأخيرة في سباق روما الأوّل

بعد أن شرع فريقه دي اس تيشيتاه في استخدام وحدة الطاقة الجديدة نهاية هذا الأسبوع، حقّق فيرن فوزًا لم يكن سهلًا في العاصمة الإيطاليّة روما بعد أن واجه الكثير من الضغط في المراحل السابقة من قبل دي غراسي وبيرد.

لكنّ دي غراسي سائق آودي عانى من عطلٍ في نظام تعليقه مع بقاء 5 دقائق على النهاية ما أطلق سلسلة من الأحداث التي تمثّلت في انزلاق ستوفل فاندورن أثناء تجاوزه له، بينما كان زميله نيك دي فريز قادمًا خلفه ولم يكن أمامه أيّ مساحة ما تسبّب في اصطدامه به لينسحبا من السباق وتدخل سيارة الأمان الحلبة لينتهي السباق خلفها.

وضمن بذلك فيرن الفوز بالسباق، بينما حلّ سام بيرد ثانيًا مباشرة أمام زميله ميتش إيفانز لتضمن جاغوار منصّة تتويج مزدوجة، بالرغم من أنّ بيرد كان يمنّي النفس باستئناف السباق للحصول على فرصة لتجاوز فيرن.

وذهب المركز الرابع إلى روبن فراينز سائق فيرجن، بينما حلّ سيباستيان بويمي خامسًا.

أمّا رينيه راست فقد تقدّم على مواطنه باسكال فيرلاين، بينما أكمل أليكس لين، وماكسيميليان غونتر ونيك كاسيدي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ فاندورن على مركزه الأوّل عند الانطلاقة، وبقي الوضع ثابتًا إلى حدٍ ما في اللفّات الافتتاحيّة نتيجة بدء السباق خلف سيارة الأمان على الحلبة التي كانت رطبة بعض الشيء بسبب زخّات المطر التي تهاطلت بعد التصفيات.

لكنّ البلجيكي بدأ يُواجه ضغطًا من قبل أندريه لوتيرر في اللفّات التالية عندما انطلق السباق فعليًا، وأقدم الأخير على محاولة تجاوزه عند المنعطف السابع.

لكنّهما احتكّا واندفع لوتيرر نحو الجدار بينما اضطرّ فاندورن للتوجّه إلى منطقة الخروج الآمن وهو ما تسبّب في خسارته للكير من المراكز وعودته في المركز الـ 12.

وأعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة مباشرة قبل أن توجّه عقوبة للوتيرر لاحقًا، في حين ورث رولاند سائق نيسان الصدارة أمام دي غراسي وفيرن.

وبالتوازي مع عدم قدرته على الابتعاد في الصدارة، ازداد الطين بلّة بالنسبة لرولاند عندما حصل على عقوبة العبور من خطّ الحظائر بسبب إفراط استخدامه في الطاقة.

وتسبّبت العقوبة في تراجع البريطاني إلى المركز الـ 20 وخروجه واقعيًا من دائرة المنافسة.

وبعد أن واجه ضغطًا شديدًا من قبل فيرن في اللفّة التالية، بدأ دي غراسي بالضغط قليلًا لمحاولة الابتعاد في الأمام.

وتمحورت اللعبة حينها حول الخيارات الاستراتيجيّة لتفعيل نظام "أتاك مود".

وكان دي غراسي آخر من يُفعّل نظامه بين سائقي الصدارة في المرّة الأولى وهو ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الثالث، لكنّه تجاوز روبن فراينز بعد أن احتكّ به قليلًا من الخلف، وشرع في الضغط على فيرن حينها مع بقاء 17 دقيقة على النهاية، كما استغلّ دي فريز سائق مرسيدس خسارة فراينز للزخم ليتجاوزه كذلك.

لكنّ فيرن اختار تفعيل نظام "أتاك مود" للمرّة الثانية حينها وعاد مباشرة خلف دي فريز وشرع في الضغط عليه.

وتبعه دي غراسي في اللفّة التالية، لكنّه اصطدم إثر ذلك بالقسم الخلفي لدي فريز الذي فعّل نظامه بدوره في اللفّة التالية.

ومع اتمام ركب الصدارة الدورة الثانية من نظام "أتاك مود"، نجح بيرد في انتزاع المركز الثالث من دي فريز، لتبدأ معركة ثلاثيّة بالتشكّل في الأمام مع بقاء 8 دقائق على النهاية.

وجاءت الدراما مع بقاء أقلّ من 5 دقائق على نهاية السباق عندما واجه دي غراسي مشكلة في نظام تعليقه  وبدأت سرعته بالتباطؤ.

وتسبّب ذلك في خروج السيارات الأخرى عن الخطّ المثالي لتجاوزه، ما أدّى إلى انزلاق فاندورن سائق مرسيدس واحتكاكه بالجدار ولم يكن لزميله القادم خلفه دي فريز أيّ مجالٍ لتفاديه ما تسبّب في اصطدامه به وانسحابهما من السباق.

ودخلت سيارة الأمان إلى الحلبة في الوقت الذي تطلّبت فيه عمليّة إبعاد السيارات وتنظيف المسار الكثير من الوقت، لينتهي السباق بفوز فيرن أمام بيرد، بينما أكمل إيفانز مراكز منصّة التتويج.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 24 48:47.177    
2   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 24 48:47.638 0.461 0.461
3   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 24 48:47.933 0.756 0.295
4   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 24 48:48.211 1.034 0.278
5   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 24 48:50.319 3.142 2.108
6   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 24 48:50.711 3.534 0.392
7   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 24 48:51.095 3.918 0.384
8   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 24 48:52.897 5.720 1.802
9   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 24 49:05.473 18.296 12.576
10   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 24 49:05.940 18.763 0.467
11   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 24 49:06.266 19.089 0.326
12   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 24 49:07.222 20.045 0.956
13   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 24 49:07.447 20.270 0.225
14   6 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 24 49:08.332 21.155 0.885
15   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 24 49:08.592 21.415 0.260
16   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 24 49:10.164 22.987 1.572
  انسحب 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 21 39:31.042 3 لفّة 3 لفّة
  انسحب 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 21 39:33.566 3 لفّة 2.524
  انسحب 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 21 39:33.905 3 لفّة 0.339
  انسحب 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 20 38:51.061 4 لفّة 1 لفّة
  انسحب 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 17 32:42.715 7 لفّة 3 لفّة
  انسحب 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 10 21:22.602 14 لفّة 7 لفّة
  انسحب 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 2 5:26.833 22 لفّة 8 لفّة
  انسحب 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 0 0.000    
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فورمولا إي: فاندورن ينطلق أولًا لصالح مرسيدس في سباق روما الأوّل

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