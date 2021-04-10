فورمولا إي: فيرن يفوز بعد دراما الدقائق الأخيرة في سباق روما الأوّل

بعد أن شرع فريقه دي اس تيشيتاه في استخدام وحدة الطاقة الجديدة نهاية هذا الأسبوع، حقّق فيرن فوزًا لم يكن سهلًا في العاصمة الإيطاليّة روما بعد أن واجه الكثير من الضغط في المراحل السابقة من قبل دي غراسي وبيرد.

لكنّ دي غراسي سائق آودي عانى من عطلٍ في نظام تعليقه مع بقاء 5 دقائق على النهاية ما أطلق سلسلة من الأحداث التي تمثّلت في انزلاق ستوفل فاندورن أثناء تجاوزه له، بينما كان زميله نيك دي فريز قادمًا خلفه ولم يكن أمامه أيّ مساحة ما تسبّب في اصطدامه به لينسحبا من السباق وتدخل سيارة الأمان الحلبة لينتهي السباق خلفها.

وضمن بذلك فيرن الفوز بالسباق، بينما حلّ سام بيرد ثانيًا مباشرة أمام زميله ميتش إيفانز لتضمن جاغوار منصّة تتويج مزدوجة، بالرغم من أنّ بيرد كان يمنّي النفس باستئناف السباق للحصول على فرصة لتجاوز فيرن.

وذهب المركز الرابع إلى روبن فراينز سائق فيرجن، بينما حلّ سيباستيان بويمي خامسًا.

أمّا رينيه راست فقد تقدّم على مواطنه باسكال فيرلاين، بينما أكمل أليكس لين، وماكسيميليان غونتر ونيك كاسيدي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ فاندورن على مركزه الأوّل عند الانطلاقة، وبقي الوضع ثابتًا إلى حدٍ ما في اللفّات الافتتاحيّة نتيجة بدء السباق خلف سيارة الأمان على الحلبة التي كانت رطبة بعض الشيء بسبب زخّات المطر التي تهاطلت بعد التصفيات.

لكنّ البلجيكي بدأ يُواجه ضغطًا من قبل أندريه لوتيرر في اللفّات التالية عندما انطلق السباق فعليًا، وأقدم الأخير على محاولة تجاوزه عند المنعطف السابع.

لكنّهما احتكّا واندفع لوتيرر نحو الجدار بينما اضطرّ فاندورن للتوجّه إلى منطقة الخروج الآمن وهو ما تسبّب في خسارته للكير من المراكز وعودته في المركز الـ 12.

وأعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة مباشرة قبل أن توجّه عقوبة للوتيرر لاحقًا، في حين ورث رولاند سائق نيسان الصدارة أمام دي غراسي وفيرن.

وبالتوازي مع عدم قدرته على الابتعاد في الصدارة، ازداد الطين بلّة بالنسبة لرولاند عندما حصل على عقوبة العبور من خطّ الحظائر بسبب إفراط استخدامه في الطاقة.

وتسبّبت العقوبة في تراجع البريطاني إلى المركز الـ 20 وخروجه واقعيًا من دائرة المنافسة.

وبعد أن واجه ضغطًا شديدًا من قبل فيرن في اللفّة التالية، بدأ دي غراسي بالضغط قليلًا لمحاولة الابتعاد في الأمام.

وتمحورت اللعبة حينها حول الخيارات الاستراتيجيّة لتفعيل نظام "أتاك مود".

وكان دي غراسي آخر من يُفعّل نظامه بين سائقي الصدارة في المرّة الأولى وهو ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الثالث، لكنّه تجاوز روبن فراينز بعد أن احتكّ به قليلًا من الخلف، وشرع في الضغط على فيرن حينها مع بقاء 17 دقيقة على النهاية، كما استغلّ دي فريز سائق مرسيدس خسارة فراينز للزخم ليتجاوزه كذلك.

لكنّ فيرن اختار تفعيل نظام "أتاك مود" للمرّة الثانية حينها وعاد مباشرة خلف دي فريز وشرع في الضغط عليه.

وتبعه دي غراسي في اللفّة التالية، لكنّه اصطدم إثر ذلك بالقسم الخلفي لدي فريز الذي فعّل نظامه بدوره في اللفّة التالية.

ومع اتمام ركب الصدارة الدورة الثانية من نظام "أتاك مود"، نجح بيرد في انتزاع المركز الثالث من دي فريز، لتبدأ معركة ثلاثيّة بالتشكّل في الأمام مع بقاء 8 دقائق على النهاية.

وجاءت الدراما مع بقاء أقلّ من 5 دقائق على نهاية السباق عندما واجه دي غراسي مشكلة في نظام تعليقه وبدأت سرعته بالتباطؤ.

وتسبّب ذلك في خروج السيارات الأخرى عن الخطّ المثالي لتجاوزه، ما أدّى إلى انزلاق فاندورن سائق مرسيدس واحتكاكه بالجدار ولم يكن لزميله القادم خلفه دي فريز أيّ مجالٍ لتفاديه ما تسبّب في اصطدامه به وانسحابهما من السباق.

ودخلت سيارة الأمان إلى الحلبة في الوقت الذي تطلّبت فيه عمليّة إبعاد السيارات وتنظيف المسار الكثير من الوقت، لينتهي السباق بفوز فيرن أمام بيرد، بينما أكمل إيفانز مراكز منصّة التتويج.

نتيجة السباق: