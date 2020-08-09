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فورمولا إي / جائزة برلين 4 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فيرن يُطيح بدا كوستا لينطلق أولًا في سباق برلين الرابع

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فورمولا إي: فيرن يُطيح بدا كوستا لينطلق أولًا في سباق برلين الرابع
09-08-2020

تمكّن جان-إيرك فيرن من التغلب على أنطونيو فيليكس دا كوستا ضمن محاولته الأخيرة لينطلق أولًا في سباق برلين الرابع ويسجّل رقمًا قياسيًا لفريقه "دي اس تيتشيتاه" في الفورمولا إي والذي سينطلق للمرة الخامسة على التوالي من المركز الأول.

بعد صدارته لحصّة المجموعة الأولى في التصفيات، كان فيرن حامل اللقب آخر سائق يخرج إلى الحلبة في حصّة السوبربول حيث تجاوز متصدّر الترتيب داكوستا إلى صدارة الحصّة بفارق 0.14 ثانية بزمن بلغ دقيقة و06.247 ثانية، ليسجّل قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي.

دا كوستا - الذي سيضمن اللقب إذا ما فاز بسباق اليوم على حلبة مطار تيمبلهوف - اكتفى بالمركز الثاني أمام أوليفر رولاند سائق "رينو إي.دامس" الذي حلّ ثالثًا بفارق 0.445 ثانية عن الصدارة.

وقد تفوّق رولاند على زميله بالفريق سيباستيان بويمي بفارق 0.12 ثانية فقط، حيث استفاد الأخير من إغلاق سائق مرسيدس نيك دي فرييز لمكابحه بشكل كبير وتراجعه للمركز الخامس.

وعلى نحوٍ مفاجئ، تواجد فيليبي ماسا ضمن مجموعة السوبربول بعد أدائه المتواضح في السباقات الثلاثة الماضية، إذ سينطلق في السباق من المركز السادس.

في المقابل، أطاح أليكس لين برينيه راست من المركز السابع بفارق 0.013 ثانية.

فيما أكمل جيروم دامبروسيو سائق ماهيندرا وروبرن فرينز سائق "إنفيجن فيرجن ريسينغ" ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:06.107  
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:06.247 0.140
3 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:06.552 0.445
4 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:06.564 0.457
5 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:06.597 0.490
6 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:06.777 0.670
7 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:06.741 0.634
8 66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:06.754 0.647
9 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 1:06.778 0.671
10 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:06.818 0.711
11 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:06.859 0.752
12 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:06.866 0.759
13 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:06.870 0.763
14 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:06.904 0.797
15 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:06.940 0.833
16 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 1:06.951 0.844
17 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:06.953 0.846
18 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:07.036 0.929
19 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:07.038 0.931
20 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:07.064 0.957
21 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:07.103 0.996
22 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:07.119 1.012
23 33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 1:07.351 1.244
24 6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:07.492 1.385
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