فورمولا إي: فيرن يُطيح بدا كوستا لينطلق أولًا في سباق برلين الرابع
تمكّن جان-إيرك فيرن من التغلب على أنطونيو فيليكس دا كوستا ضمن محاولته الأخيرة لينطلق أولًا في سباق برلين الرابع ويسجّل رقمًا قياسيًا لفريقه "دي اس تيتشيتاه" في الفورمولا إي والذي سينطلق للمرة الخامسة على التوالي من المركز الأول.
بعد صدارته لحصّة المجموعة الأولى في التصفيات، كان فيرن حامل اللقب آخر سائق يخرج إلى الحلبة في حصّة السوبربول حيث تجاوز متصدّر الترتيب داكوستا إلى صدارة الحصّة بفارق 0.14 ثانية بزمن بلغ دقيقة و06.247 ثانية، ليسجّل قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي.
دا كوستا - الذي سيضمن اللقب إذا ما فاز بسباق اليوم على حلبة مطار تيمبلهوف - اكتفى بالمركز الثاني أمام أوليفر رولاند سائق "رينو إي.دامس" الذي حلّ ثالثًا بفارق 0.445 ثانية عن الصدارة.
وقد تفوّق رولاند على زميله بالفريق سيباستيان بويمي بفارق 0.12 ثانية فقط، حيث استفاد الأخير من إغلاق سائق مرسيدس نيك دي فرييز لمكابحه بشكل كبير وتراجعه للمركز الخامس.
وعلى نحوٍ مفاجئ، تواجد فيليبي ماسا ضمن مجموعة السوبربول بعد أدائه المتواضح في السباقات الثلاثة الماضية، إذ سينطلق في السباق من المركز السادس.
في المقابل، أطاح أليكس لين برينيه راست من المركز السابع بفارق 0.013 ثانية.
فيما أكمل جيروم دامبروسيو سائق ماهيندرا وروبرن فرينز سائق "إنفيجن فيرجن ريسينغ" ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|1
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|1:06.107
|2
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|1:06.247
|0.140
|3
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|1:06.552
|0.445
|4
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|1:06.564
|0.457
|5
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|1:06.597
|0.490
|6
|19
|فيليبي ماسا
|فانتوري
|1:06.777
|0.670
|7
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|1:06.741
|0.634
|8
|66
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|1:06.754
|0.647
|9
|64
|جيروم دامبروسيو
|ماهيندرا ريسينغ
|1:06.778
|0.671
|10
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|1:06.818
|0.711
|11
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|1:06.859
|0.752
|12
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|1:06.866
|0.759
|13
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|1:06.870
|0.763
|14
|51
|جيمس كالادو
|جاغوار ريسينغ
|1:06.904
|0.797
|15
|7
|نيكو مولر
|دراغون ريسينغ
|1:06.940
|0.833
|16
|27
|ألكسندر سيمز
|أندريتي أوتوسبورت
|1:06.951
|0.844
|17
|2
|سام بيرد
|فيرجن ريسينغ
|1:06.953
|0.846
|18
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|1:07.036
|0.929
|19
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|1:07.038
|0.931
|20
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|1:07.064
|0.957
|21
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|1:07.103
|0.996
|22
|18
|نيل ياني
|فريق بورشه
|1:07.119
|1.012
|23
|33
|دانيال أبت
|نيو
|1:07.351
|1.244
|24
|6
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|1:07.492
|1.385
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