فورمولا إي: فيرن يصد هجوم كاسيدي ويحقق الفوز في حيدر أباد

كان فيرن سائق "دي اس بينسكي" على كمية وقود قليلة نسبيًا في المراحل الأخيرة من السباق بالمقارنة مع غريمه كاسيدي سائق إنفيجن الذي واصل الضغط على منافسه في محاولة لتسجيل الفوز الثاني فقط في مسيرته.

لكن فيرن تمكن من تغطية الجهة الداخلية بالتوجه إلى المنعطف الثالث الحاد في كل لفة منذ فترة سيارة الأمان التي تسبب بدخولها سائق مكلارين جايك هيوز، ليمنع كاسيدي من الإقدام على التجاوز.

ورغم وجود 2 بالمئة فقط من الطاقة القابلة للاستخدام على سيارته مع بداية اللفة الأخيرة، فقد تمكن فيرن من تحقيق الفوز بفارق 0.400 ثانية.

آخر مراكز منصة التتويج كان من نصيب أنطونيو فيلكس دا كوستا سائق بورشه، وذلك بعد حصول سيباستيان بويمي على عقوبة متأخرة لإفراطه في استخدام الطاقة القصوى المسموح بها.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد تمكن المنطلق أولًا ميتش إيفانز من الحفاظ على صدارته أمام فيرن وبويمي.

لكن التوقيت الخاطئ الذي استخدم فيه إيفانز وضع الهجوم في وقت مبكر في اللفة السابعة تسبب بتراجعه إلى المركز الثالث خلف بويمي وفيرن.

مع ذلك، ازداد الوضع سوءًا مع إيفانز سائق جاغوار عندما اصطدم به زميله سام بيرد من الجهة الجانبية لينسحب الثنائي من السباق.

فيما لم يتمكن ساشا فينيستراز سائق نيسان وماكسيمليان غونتر من تفادي الحادثة، لكنهنا نجحا في مواصلة السباق.

مستفيدًا من هذه الفوضى، وجد كاسيدي نفسه ثالثًا خلف بويمي وفيرن الذي لم يضع وقتًا وتقدم ليتجاوز بويمي نحو الصدارة وتحقيق الفوز.

المركز الرابع ذهب إلى باسكال فيرلاين خلف زميله دا كوستا بعد قيادة رائعة من المركز الـ 15، ليتقدم على سيرجيو سيتي كامارا وأوليفر رولاند.

وقد أكمل نورمان ناتو، ستوفيل فاندورن، أندريه لوتيرر وإدواردو مورتارا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: