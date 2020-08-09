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فورمولا إي / جائزة برلين 4 / تقرير السباق

فورمولا إي: فيرن يتقدم ثنائية "دي اس تيتشيتاه" ودا كوستا يحسم اللقب

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فورمولا إي: فيرن يتقدم ثنائية "دي اس تيتشيتاه" ودا كوستا يحسم اللقب
09-08-2020

أحرز جان-إيرك فيرم الفوز بالسباق الرابع في برلين لهذا الموسم من بطولة الفورمولا إي على حلبة مطار تيمبلهوف، وذلك بعد تنفيذ مثالي لأوامر فريقه "دي اس تيتشيتاه" من أجل صدّ هجوم نيسان.

بهذه النتيجة يتوّج صاحب المركز الثاني في السباق أنطونيو فيليكس دا كوستا بلقب السائقين، إلى جانب حصد فريق "دي اس تيتشيتاه" للقب الصانعين كذلك.

المزيد من التفاصيل بعد قليل ...

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 37 46:24.803  
2   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 37 46:25.300 0.497
3   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 37 46:26.195 1.392
4   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 37 46:28.594 3.791
5   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 37 46:29.821 5.018
6   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 37 46:34.608 9.805
7   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 37 46:39.617 14.814
8   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 37 46:40.558 15.755
9   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 37 46:45.804 21.001
10   19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 37 46:47.612 22.809
11   2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 37 46:47.714 22.911
12   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 37 46:48.191 23.388
13   27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 37 46:48.378 23.575
14   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 37 46:48.692 23.889
15   64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 37 46:48.717 23.914
16   66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 37 46:49.184 24.381
17   51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 37 46:51.403 26.600
18   33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 37 46:53.924 29.121
19   18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 37 46:54.330 29.527
20   7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 37 46:59.234 34.431
21   6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 37 47:01.118 36.315
22   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 37 47:26.276 1:01.473
23 nc 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 0 0.000  
24 dns 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 0 0.000  
فورمولا إي: فيرن يُطيح بدا كوستا لينطلق أولًا في سباق برلين الرابع

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