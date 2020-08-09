فورمولا إي: فيرن يتقدم ثنائية "دي اس تيتشيتاه" ودا كوستا يحسم اللقب
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09-08-2020
أحرز جان-إيرك فيرم الفوز بالسباق الرابع في برلين لهذا الموسم من بطولة الفورمولا إي على حلبة مطار تيمبلهوف، وذلك بعد تنفيذ مثالي لأوامر فريقه "دي اس تيتشيتاه" من أجل صدّ هجوم نيسان.
بهذه النتيجة يتوّج صاحب المركز الثاني في السباق أنطونيو فيليكس دا كوستا بلقب السائقين، إلى جانب حصد فريق "دي اس تيتشيتاه" للقب الصانعين كذلك.
المزيد من التفاصيل بعد قليل ...
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|37
|46:24.803
|2
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|37
|46:25.300
|0.497
|3
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|37
|46:26.195
|1.392
|4
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|37
|46:28.594
|3.791
|5
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|37
|46:29.821
|5.018
|6
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|37
|46:34.608
|9.805
|7
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|37
|46:39.617
|14.814
|8
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|37
|46:40.558
|15.755
|9
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|37
|46:45.804
|21.001
|10
|19
|فيليبي ماسا
|فانتوري
|37
|46:47.612
|22.809
|11
|2
|سام بيرد
|فيرجن ريسينغ
|37
|46:47.714
|22.911
|12
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|37
|46:48.191
|23.388
|13
|27
|ألكسندر سيمز
|أندريتي أوتوسبورت
|37
|46:48.378
|23.575
|14
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|37
|46:48.692
|23.889
|15
|64
|جيروم دامبروسيو
|ماهيندرا ريسينغ
|37
|46:48.717
|23.914
|16
|66
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|37
|46:49.184
|24.381
|17
|51
|جيمس كالادو
|جاغوار ريسينغ
|37
|46:51.403
|26.600
|18
|33
|دانيال أبت
|نيو
|37
|46:53.924
|29.121
|19
|18
|نيل ياني
|فريق بورشه
|37
|46:54.330
|29.527
|20
|7
|نيكو مولر
|دراغون ريسينغ
|37
|46:59.234
|34.431
|21
|6
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|37
|47:01.118
|36.315
|22
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|37
|47:26.276
|1:01.473
|23
|nc
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|0
|0.000
|24
|dns
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|0
|0.000
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فورمولا إي: فيرن يتقدم ثنائية "دي اس تيتشيتاه" ودا كوستا يحسم اللقب
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