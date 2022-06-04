فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في جاكرتا

عرفت منافسات المجموعة الأولى عبور كلٍ من ستوفيل فاندورن، وجون إريك فيرن، وجايك دينيس وسيباستيان بويمي.

أما الثانية فقد كانت أسرع من الأولى وعرفت تواجد أنطونيو فيليكس دا كوستا في الصدارة بـ 1:08.715 دقيقة أمام إدواردو مورتارا، وباسكال فيرلاين، وأوليفر رولاند وعبور أربعتهم إلى المرحلة الإقصائيّة.

وعرف رُبع النهائيّ الأوّل ارتكاب فاندورن متصدّر ترتيب البطولة لخطأ في المنعطف الأوّل ما فتح الباب على مصراعيه أمام إيفانز للعبور بسهولة إلى نصف النهائيّ.

لكنّ رُبع النهائيّ الثاني كان متقاربًا للغاية بين فيرن وفيرلاين، لكنّ الغلبة كانت لصالح دي اس تيشيتاه.

أمّا رُبع النهائيّ الثالث فقد كان الأسرع حتى تلك المرحلة، وضمن إدواردو مورتارا مقعدًا له في نصف النهائيّ بعد تفوقه على دينيس.

وأكّد دا كوستا أداء دي اس تيشيتاه القوي من التجارب الحرّة، لينضمّ إلى زميله فيرن في نصف النهائي.

وبالعبور إلى نصفّ النهائيّ فقد حسم فيرن المواجهة بسهولة مع إيفانز ليعبر إلى النهائيّ، بينما تمكّن زميله دا كوستا من الإطاحة بمورتارا ليضرب موعدًا في النهائي معه.

وجاء النهائيّ الخالص بين ثنائيّ "دي اس تيشيتاه إثر ذلك وكان من الواضح أنّ فيرن أكثر ارتياحًا، حيث كان دا كوستا يُصارع السيارة وانزلق في المنعطف الثالث.

وأصبح فيرن السائق الأكثر تحقيقًا لأقطاب الانطلاق الأولى برصيد 15 قطب انطلاقٍ أوّل أثر تفوّقه على زميله بثمانية أعشارٍ من الثانية.

وسينطلق إيفانز ثالثًا أمام مورتارا بعد أن كان زمنه في نصف النهائيّ أسرع منه.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب دينيس الذي سينطلق أمام بويمي وفاندورن، بينما سينطلق أندريه لوتيرر من المركز الثامن أمام كلٍ من نيك دي فريز ولوكاس دي غراسي، في حين تراجع فيرلاين إلى المركز الـ 11 بعد تطبيق عقوبته.

ترتيب شبكة الانطلاق: