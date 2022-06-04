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فورمولا إي / جائزة جاكرتا تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في جاكرتا

انفرد جون إريك فيرن بالرقم القياسي لعدد أقطاب الانطلاق الأولى في الفورمولا إي بعد تفوّقه في نهائيّ تصفيات جائزة جاكرتا على زميله في فريق دي اس تيشيتاه أنطونيو فيليكس دا كوستا.

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في جاكرتا

عرفت منافسات المجموعة الأولى عبور كلٍ من ستوفيل فاندورن، وجون إريك فيرن، وجايك دينيس وسيباستيان بويمي.

أما الثانية فقد كانت أسرع من الأولى وعرفت تواجد أنطونيو فيليكس دا كوستا في الصدارة بـ 1:08.715 دقيقة أمام إدواردو مورتارا، وباسكال فيرلاين، وأوليفر رولاند وعبور أربعتهم إلى المرحلة الإقصائيّة.

وعرف رُبع النهائيّ الأوّل ارتكاب فاندورن متصدّر ترتيب البطولة لخطأ في المنعطف الأوّل ما فتح الباب على مصراعيه أمام إيفانز للعبور بسهولة إلى نصف النهائيّ.

لكنّ رُبع النهائيّ الثاني كان متقاربًا للغاية بين فيرن وفيرلاين، لكنّ الغلبة كانت لصالح دي اس تيشيتاه.

أمّا رُبع النهائيّ الثالث فقد كان الأسرع حتى تلك المرحلة، وضمن إدواردو مورتارا مقعدًا له في نصف النهائيّ بعد تفوقه على دينيس.

وأكّد دا كوستا أداء دي اس تيشيتاه القوي من التجارب الحرّة، لينضمّ إلى زميله فيرن في نصف النهائي.

وبالعبور إلى نصفّ النهائيّ فقد حسم فيرن المواجهة بسهولة مع إيفانز ليعبر إلى النهائيّ، بينما تمكّن زميله دا كوستا من الإطاحة بمورتارا ليضرب موعدًا في النهائي معه.

وجاء النهائيّ الخالص بين ثنائيّ "دي اس تيشيتاه إثر ذلك وكان من الواضح أنّ فيرن أكثر ارتياحًا، حيث كان دا كوستا يُصارع السيارة وانزلق في المنعطف الثالث.

وأصبح فيرن السائق الأكثر تحقيقًا لأقطاب الانطلاق الأولى برصيد 15 قطب انطلاقٍ أوّل أثر تفوّقه على زميله بثمانية أعشارٍ من الثانية.

وسينطلق إيفانز ثالثًا أمام مورتارا بعد أن كان زمنه في نصف النهائيّ أسرع منه.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب دينيس الذي سينطلق أمام بويمي وفاندورن، بينما سينطلق أندريه لوتيرر من المركز الثامن أمام كلٍ من نيك دي فريز ولوكاس دي غراسي، في حين تراجع فيرلاين إلى المركز الـ 11 بعد تطبيق عقوبته.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 1:08.523   124.512
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 1:09.340 0.817 123.045
3 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:08.658 0.135 124.268
4 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:08.693 0.170 124.204
5 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:08.653 0.130 124.277
6 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:09.188 0.665 123.316
7 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:09.268 0.745 123.173
8 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:09.101 0.578 123.471
9 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:09.078 0.555 123.512
10 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 1:09.118 0.595 123.441
11 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:09.029 0.506 123.600
12 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 1:09.134 0.611 123.412
13 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:09.157 0.634 123.371
14 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:09.148 0.625 123.387
15 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 1:09.266 0.743 123.177
16 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:09.413 0.890 122.916
17 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:09.406 0.883 122.928
18 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 1:09.688 1.165 122.431
19 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 1:09.524 1.001 122.720
20 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:09.723 1.200 122.369
21 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ      
22 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 1:18.034 9.511 109.336
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