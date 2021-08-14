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فورمولا إي / جائزة برلين 1 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين

أحرز جون-إريك فيرن قطب الانطلاق الأوّل للسباق الأوّل من جائزة برلين للفورمولا إي بعد تفوّق على زميله أنطونيو فيليكس دا كوستا، في حين واجه متصدّرا الترتيب العام نيك دي فريز وروبن فرينز تصفيات كارثيّة.

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين

شهدت منافسات المجموعة الأولى التي شملت سداسيّ صدارة الترتيب العام بعض الفوضى على صعيد الزحام.

ونجح دا كوستا في التواجد في المركز الأوّل مع نهاية المجموعة الأولى، لكن مثلما كان عليه الحال دائمًا فإنّ الأزمنة لم تكن بغاية التنافسيّة، خاصة بالنسبة للمتصدّرَين دي فريز وفرينز على وجه الخصوص، وهو ما سيؤثّر على حظوظ السائقين ضمن المعركة على اللقب.

وكان سائقو المجموعة الثانية أفضل وتيرة حيث تفوّق أغلب سائقيها على سائقي المجموعة الأولى، وانتزع جون-إريك فيرن الصدارة.

لكن بشكلٍ مفاجئ فإنّ المجموعة الثالثة لم تتمتّع بوتيرة تنافسيّة، إذ كان لوكاس دي غراسي الوحيد القادر على التواجد ضمن الستّة الأوائل.

وانطبق الأمر ذاته تقريبًا على المجموعة الرابعة، لتنتهي مرحلة المجموعات بعبور كلّ فيرن، ونورمان ناتو، وإدواردو مورتارا، وأنطونيو فيليكس دا كوستا، وسيباستيان بويمي ودي غراسي إلى مرحلة السوبر بول.

وبدا أنّ دا كوستا يتّجه لتكرار أدائه القويّ في ألمانيا العام الماضي، حيث حقّق 1:06.300 دقيقة.

واشتعلت المنافسة بينه وبين زميله فيرن في النهاية، لكنّ الأخير نجح في انتزاع قطب الانطلاق الأوّل منه بـ 1:06.227 دقيقة، ويضمن فريق دي اس تيشيتاه الصفّ الأوّل.

وذهب المركز الثالث إلى دي غراسي ضمن التصفيات ما قبل الأخيرة لآودي قبل مغادرتها البطولة.

وسيبدأ مورتارا سباقه رابعًا، بينما سيصطفّ ناتو خامسًا أمام بويمي سائق نيسان إي.دامس.

وسينطلق ميتش إيفانز من المركز السابع لصالح جاغوار، أمام جايك دينيس المنافس على اللقب.

وتواجد باسكال فيرلاين في المركز التاسع على أرضه وأمام جماهيره مباشرة أمام مواطنه ماكسيميليان غونتر الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا متصدّر ترتيب البطولة دي فريز فسينطلق من المركز الـ 19، وكان فرينز أسوأ حالًا في المركز الـ 23.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:06.227   128.014
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:06.300 0.073 127.873
3 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:06.427 0.200 127.628
4 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:06.442 0.215 127.600
5 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:06.489 0.262 127.509
6 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:07.011 0.784 126.516
7 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:06.568 0.341 127.358
8 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:06.592 0.365 127.312
9 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:06.612 0.385 127.274
10 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:06.627 0.400 127.245
11 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:06.658 0.431 127.186
12 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:06.713 0.486 127.081
13 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:06.729 0.502 127.051
14 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:06.736 0.509 127.037
15 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:06.789 0.562 126.937
16 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:06.814 0.587 126.889
17 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:06.837 0.610 126.845
18 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:06.852 0.625 126.817
19 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:06.902 0.675 126.722
20 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:06.948 0.721 126.635
21 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:06.972 0.745 126.590
22 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:07.006 0.779 126.525
23 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:07.156 0.929 126.243
24 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 1:07.815 1.588 125.016
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