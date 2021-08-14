فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين

شهدت منافسات المجموعة الأولى التي شملت سداسيّ صدارة الترتيب العام بعض الفوضى على صعيد الزحام.

ونجح دا كوستا في التواجد في المركز الأوّل مع نهاية المجموعة الأولى، لكن مثلما كان عليه الحال دائمًا فإنّ الأزمنة لم تكن بغاية التنافسيّة، خاصة بالنسبة للمتصدّرَين دي فريز وفرينز على وجه الخصوص، وهو ما سيؤثّر على حظوظ السائقين ضمن المعركة على اللقب.

وكان سائقو المجموعة الثانية أفضل وتيرة حيث تفوّق أغلب سائقيها على سائقي المجموعة الأولى، وانتزع جون-إريك فيرن الصدارة.

لكن بشكلٍ مفاجئ فإنّ المجموعة الثالثة لم تتمتّع بوتيرة تنافسيّة، إذ كان لوكاس دي غراسي الوحيد القادر على التواجد ضمن الستّة الأوائل.

وانطبق الأمر ذاته تقريبًا على المجموعة الرابعة، لتنتهي مرحلة المجموعات بعبور كلّ فيرن، ونورمان ناتو، وإدواردو مورتارا، وأنطونيو فيليكس دا كوستا، وسيباستيان بويمي ودي غراسي إلى مرحلة السوبر بول.

وبدا أنّ دا كوستا يتّجه لتكرار أدائه القويّ في ألمانيا العام الماضي، حيث حقّق 1:06.300 دقيقة.

واشتعلت المنافسة بينه وبين زميله فيرن في النهاية، لكنّ الأخير نجح في انتزاع قطب الانطلاق الأوّل منه بـ 1:06.227 دقيقة، ويضمن فريق دي اس تيشيتاه الصفّ الأوّل.

وذهب المركز الثالث إلى دي غراسي ضمن التصفيات ما قبل الأخيرة لآودي قبل مغادرتها البطولة.

وسيبدأ مورتارا سباقه رابعًا، بينما سيصطفّ ناتو خامسًا أمام بويمي سائق نيسان إي.دامس.

وسينطلق ميتش إيفانز من المركز السابع لصالح جاغوار، أمام جايك دينيس المنافس على اللقب.

وتواجد باسكال فيرلاين في المركز التاسع على أرضه وأمام جماهيره مباشرة أمام مواطنه ماكسيميليان غونتر الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا متصدّر ترتيب البطولة دي فريز فسينطلق من المركز الـ 19، وكان فرينز أسوأ حالًا في المركز الـ 23.

نتيجة التصفيات: