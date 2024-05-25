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الشرق الأوسط
فورمولا إي جولة شنغهاي
تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فيرن يتفوق على رولاند ليمنح "دي.أس بينسكي" قطب الانطلاق الأول في شنغهاي

تفوق جاك-إريك فيرن على أوليفر رولاند ليحقق قطب الانطلاق الأول لسباق شنغهاي، وهي ثاني مرة له يسجل الزمن الأسرع في تصفيات هذا الموسم. 

تم التحديث:
جون إيريك فيرن، دي إس بينيسكي

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سجل فيرن زمناً ممتازاً في القسم الأول من حلبة شنغهاي الدولية، وهي أول زيارة للفورمولا إي لهذه الحلبة حيث تم استعمال مسار مختلف عن مسار سباقات الجائزة الكبرى.

ورغم خسارة هامشية لصالح رولاند سائق نيسان في المقطعين الأخيرين، لكن الزمن الإجمالي الذي سجله فيرن كان كافياً له لحسم قطب الانطلاق الأول، وهو الأول له منذ الدرعية في وقت سابق من الموسم.

ميتش إيفانز فوّت مكاناً له في نهائي التصفيات بفارق 0.001 ثانية فقط، في مواجهة رولاند.

خطأ باسكال فيرلاين الطفيف في المقطع الأخير كلفه خسارة نصف نهائي التصفيات لصالح فيرن، لكنه رغم ذلك تأهل أمام جايك هيوز سائق مكلارين.

أنتونيو فيليكس دا كوستا ونورمان ناتو سائقا بورشه وأندريتي تأهلا بالمركزين السادس والسابع على التوالي.

بينما أكمل ستوفيل فاندورن (دي.أس بينسكي)، روبن فرينز (إنفيجن) ونيك كاسيدي (جاغوار)، ترتيب مراكز الانطلاق العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:
أوليفر رولاند، نيسان

أوليفر رولاند، نيسان

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

تصفيات شنهغهاي

   
1
 - 
2
   
المركز السائق # التوقيت كم/س
1 France ج. فيرن دراغون ريسينغ 25

1:13.322

 149.799
2 United Kingdom أ. رولاند نيسان إي.دامس 22

+0.038

1:13.360

 149.721
3 New Zealand م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9

+0.037

1:13.359

 149.723
4 Germany ب. فيرلاين فريق بورشه 94

+0.302

1:13.624

 149.185
5 United Kingdom ج. هيوز مكلارين 5

+0.161

1:13.483

 149.471
6 Portugal أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه 13

+0.371

1:13.693

 149.045
7 France ن. ناتو Andretti Formula E 17

+0.502

1:13.824

 148.780
8 Belgium س. فاندورن دراغون ريسينغ 2

+0.539

1:13.861

 148.706
9 Netherlands ر. فرينز فيرجن ريسينغ 4

+1.014

1:14.336

 147.756
10 New Zealand ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ 37

+0.994

1:14.316

 147.795
11 United Kingdom ج. دينيس Andretti Formula E 1

+1.137

1:14.459

 147.512
12 Switzerland س. بويمي فيرجن ريسينغ 16

+1.045

1:14.367

 147.694
13 Netherlands ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21

+1.201

1:14.523

 147.385
14 Germany م. غونتر مازيراتي ريسينغ 7

+1.062

1:14.384

 147.660
15 Switzerland ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51

+1.208

1:14.530

 147.371
16 Brazil ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11

+1.062

1:14.384

 147.660
17 Brazil س. كامارا ERT Formula E Team 3

+1.258

1:14.580

 147.272
18 United Kingdom د. تيكتوم ERT Formula E Team 33

+1.159

1:14.481

 147.468
19 United Kingdom س. بيرد مكلارين 8

+1.279

1:14.601

 147.231
20 India ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ 18

+1.172

1:14.494

 147.442
21 Switzerland إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48

+1.684

1:15.006

 146.436
22 France س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23

+1.198

1:14.520

 147.391
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