فورمولا إي: فيرن يتفوق على رولاند ليمنح "دي.أس بينسكي" قطب الانطلاق الأول في شنغهاي
تفوق جاك-إريك فيرن على أوليفر رولاند ليحقق قطب الانطلاق الأول لسباق شنغهاي، وهي ثاني مرة له يسجل الزمن الأسرع في تصفيات هذا الموسم.
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
سجل فيرن زمناً ممتازاً في القسم الأول من حلبة شنغهاي الدولية، وهي أول زيارة للفورمولا إي لهذه الحلبة حيث تم استعمال مسار مختلف عن مسار سباقات الجائزة الكبرى.
ورغم خسارة هامشية لصالح رولاند سائق نيسان في المقطعين الأخيرين، لكن الزمن الإجمالي الذي سجله فيرن كان كافياً له لحسم قطب الانطلاق الأول، وهو الأول له منذ الدرعية في وقت سابق من الموسم.
ميتش إيفانز فوّت مكاناً له في نهائي التصفيات بفارق 0.001 ثانية فقط، في مواجهة رولاند.
خطأ باسكال فيرلاين الطفيف في المقطع الأخير كلفه خسارة نصف نهائي التصفيات لصالح فيرن، لكنه رغم ذلك تأهل أمام جايك هيوز سائق مكلارين.
أنتونيو فيليكس دا كوستا ونورمان ناتو سائقا بورشه وأندريتي تأهلا بالمركزين السادس والسابع على التوالي.
بينما أكمل ستوفيل فاندورن (دي.أس بينسكي)، روبن فرينز (إنفيجن) ونيك كاسيدي (جاغوار)، ترتيب مراكز الانطلاق العشرة الأولى.
أوليفر رولاند، نيسان
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
تصفيات شنهغهاي
|المركز
|السائق
|#
|التوقيت
|كم/س
|1
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|
1:13.322
|149.799
|2
|أ. رولاند نيسان إي.دامس
|22
|
+0.038
1:13.360
|149.721
|3
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|
+0.037
1:13.359
|149.723
|4
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|
+0.302
1:13.624
|149.185
|5
|ج. هيوز مكلارين
|5
|
+0.161
1:13.483
|149.471
|6
|أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه
|13
|
+0.371
1:13.693
|149.045
|7
|ن. ناتو Andretti Formula E
|17
|
+0.502
1:13.824
|148.780
|8
|س. فاندورن دراغون ريسينغ
|2
|
+0.539
1:13.861
|148.706
|9
|ر. فرينز فيرجن ريسينغ
|4
|
+1.014
1:14.336
|147.756
|10
|ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ
|37
|
+0.994
1:14.316
|147.795
|11
|ج. دينيس Andretti Formula E
|1
|
+1.137
1:14.459
|147.512
|12
|س. بويمي فيرجن ريسينغ
|16
|
+1.045
1:14.367
|147.694
|13
|ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ
|21
|
+1.201
1:14.523
|147.385
|14
|م. غونتر مازيراتي ريسينغ
|7
|
+1.062
1:14.384
|147.660
|15
|ن. مولر فريق أودي سبورت أبت
|51
|
+1.208
1:14.530
|147.371
|16
|ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت
|11
|
+1.062
1:14.384
|147.660
|17
|س. كامارا ERT Formula E Team
|3
|
+1.258
1:14.580
|147.272
|18
|د. تيكتوم ERT Formula E Team
|33
|
+1.159
1:14.481
|147.468
|19
|س. بيرد مكلارين
|8
|
+1.279
1:14.601
|147.231
|20
|ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ
|18
|
+1.172
1:14.494
|147.442
|21
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|
+1.684
1:15.006
|146.436
|22
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|
+1.198
1:14.520
|147.391
|شاهد كامل النتائج
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ألونسو يريد "مجموعات للتصفيات" بعد فوضى الزحام في تصفيات موناكو
بيريز يلقي اللوم على الزحام في تصفيات موناكو "الكارثية"
لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول في موناكو وفيرستابن سادساً
موتو جي بي: إسبارغارو يفوز بسباق كتالونيا القصير مستفيدًا من حادثة بانيايا في اللفة الأخيرة
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات