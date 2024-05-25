فورمولا إي: فيرن يتفوق على رولاند ليمنح "دي.أس بينسكي" قطب الانطلاق الأول في شنغهاي

سجل فيرن زمناً ممتازاً في القسم الأول من حلبة شنغهاي الدولية، وهي أول زيارة للفورمولا إي لهذه الحلبة حيث تم استعمال مسار مختلف عن مسار سباقات الجائزة الكبرى.

ورغم خسارة هامشية لصالح رولاند سائق نيسان في المقطعين الأخيرين، لكن الزمن الإجمالي الذي سجله فيرن كان كافياً له لحسم قطب الانطلاق الأول، وهو الأول له منذ الدرعية في وقت سابق من الموسم.

ميتش إيفانز فوّت مكاناً له في نهائي التصفيات بفارق 0.001 ثانية فقط، في مواجهة رولاند.

خطأ باسكال فيرلاين الطفيف في المقطع الأخير كلفه خسارة نصف نهائي التصفيات لصالح فيرن، لكنه رغم ذلك تأهل أمام جايك هيوز سائق مكلارين.

أنتونيو فيليكس دا كوستا ونورمان ناتو سائقا بورشه وأندريتي تأهلا بالمركزين السادس والسابع على التوالي.

بينما أكمل ستوفيل فاندورن (دي.أس بينسكي)، روبن فرينز (إنفيجن) ونيك كاسيدي (جاغوار)، ترتيب مراكز الانطلاق العشرة الأولى.

أوليفر رولاند، نيسان الصورة من قبل: صور موتورسبورت

تصفيات شنهغهاي