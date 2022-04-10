فورمولا إي: فيرن يتفوق على دينيس لينطلق أولاً في سباق روما الثاني

بالرغم من أن دينيس شق طريقه إلى النهائي عبر تسجيل زمن مثير للإعجاب بلغ دقيقة و37.997 ثانية أي أسرع بنصف ثانية في نصف النهائي من منافسه ميتش إيفانز الفائز في السباق الأول، لكنه لم ينجح بتكرار ذلك في النهائي.

وتمكن فيرن من تقديم لفة نظيفة بينما لم يكن أداء دينيس متماسكاً في المقطع الأول، وبالرغم من تحقيقه لكسبٍ في المقطع الأخير لكن ذلك لم يكن كافياً، ليحرز فيرن قطب الانطلاق الأول.

وبلغ زمن لفة قطب الانطلاق الأول من فيرن دقيقة و38.268 ثانية، أبطأ بعشر ثانية من لفته في نصف النهائي في مواجهة أندريه لوتيرر.

كما أن مواجهة فيرن في ربع النهائي أمام روبن فرينز كانت متقاربة للغاية أيضاً.

لوتيرر أقصى ستوفيل فاندورن في ربع النهائي وبفارق ثلاثة أعشار الثانية لصالح الأول، حيث كان زمنه كافياً ليحجز المركز الثالث على شبكة الانطلاق أمام إيفانز الذي تفوق بدوره على سام بيرد زميله في جاغوار.

لكن سيارة بورشه الثانية التي يقودها باسكال فيرلاين تعرضت للهزيمة على يد دينيس.

وسينطلق بيرد من المركز الخامس أمام روبن فرينز، بينما كان المركز السابع من نصيب فيرلاين أمام فاندورن.

وأكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا وسيرجيو سيتي كامارا ترتيب المراكز العشرة الأولى. أما إدواردو مورتارا متصدر الترتيب العام فسينطلق من المركز 11.

يشار إلى أن نيك دي فريز سائق مرسيدس سينطلق من المركز 13.

تصفيات السباق الثاني: