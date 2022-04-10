تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فورمولا إي: إيفانز يُهدي جاغوار الفوز بالسباق الأول لجولة روما التالي / فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما
فورمولا إي / جائزة روما 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فيرن يتفوق على دينيس لينطلق أولاً في سباق روما الثاني

تمكن جان-إريك فيرن من إحراز قطب الانطلاق الأول لسباق جولة روما الثاني في الفورمولا إي، متفوقاً على جايك دينيس خلال التصفيات.

فورمولا إي: فيرن يتفوق على دينيس لينطلق أولاً في سباق روما الثاني

بالرغم من أن دينيس شق طريقه إلى النهائي عبر تسجيل زمن مثير للإعجاب بلغ دقيقة و37.997 ثانية أي أسرع بنصف ثانية في نصف النهائي من منافسه ميتش إيفانز الفائز في السباق الأول، لكنه لم ينجح بتكرار ذلك في النهائي.

وتمكن فيرن من تقديم لفة نظيفة بينما لم يكن أداء دينيس متماسكاً في المقطع الأول، وبالرغم من تحقيقه لكسبٍ في المقطع الأخير لكن ذلك لم يكن كافياً، ليحرز فيرن قطب الانطلاق الأول.

وبلغ زمن لفة قطب الانطلاق الأول من فيرن دقيقة و38.268 ثانية، أبطأ بعشر ثانية من لفته في نصف النهائي في مواجهة أندريه لوتيرر.

كما أن مواجهة فيرن في ربع النهائي أمام روبن فرينز كانت متقاربة للغاية أيضاً.

لوتيرر أقصى ستوفيل فاندورن في ربع النهائي وبفارق ثلاثة أعشار الثانية لصالح الأول، حيث كان زمنه كافياً ليحجز المركز الثالث على شبكة الانطلاق أمام إيفانز الذي تفوق بدوره على سام بيرد زميله في جاغوار.

لكن سيارة بورشه الثانية التي يقودها باسكال فيرلاين تعرضت للهزيمة على يد دينيس. 

وسينطلق بيرد من المركز الخامس أمام روبن فرينز، بينما كان المركز السابع من نصيب فيرلاين أمام فاندورن.

وأكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا وسيرجيو سيتي كامارا ترتيب المراكز العشرة الأولى. أما إدواردو مورتارا متصدر الترتيب العام فسينطلق من المركز 11.

يشار إلى أن نيك دي فريز سائق مرسيدس سينطلق من المركز 13.

تصفيات السباق الثاني:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه    
2 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت    
3 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه    
4 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ    
5 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ    
6 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ    
7 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه    
8 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس    
9 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه    
10 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ    
11 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري    
12 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري    
13 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس    
14 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ    
15 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس    
16 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس    
17 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت    
18 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ    
19 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ    
20 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو    
21 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ    
22 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو    
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: إيفانز يُهدي جاغوار الفوز بالسباق الأول لجولة روما
المقال السابق

فورمولا إي: إيفانز يُهدي جاغوار الفوز بالسباق الأول لجولة روما
المقال التالي

فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما

فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما

فورمولا إي: فيرن يتفوق على دينيس لينطلق أولاً في سباق روما الثاني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فيرن يتفوق على دينيس لينطلق أولاً في سباق روما الثاني

فورمولا إي: إيفانز يُهدي جاغوار الفوز بالسباق الأول لجولة روما
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: إيفانز يُهدي جاغوار الفوز بالسباق الأول لجولة روما

فورمولا إي: فاندورن يتقدم على فرينز ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق روما
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن يتقدم على فرينز ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق روما

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.