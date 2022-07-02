فورمولا إي: فيرن يتصدر ثنائية دي.اس تيتشيتا في التجارب الحرة لجولة مراكش

افتتح فيرن الحصة بلفة كسرت حاجز الدقيقة و20 ثانية، مع تواصل تحسّن حالة المسار من التجارب الحرة الأولى خاصة بعد مرور فترة عامين تقريباً لم تستضف خلالها سباقات البطولة الكهربائية، حيث سرعان ما تهاوت الأزمنة وبدأ السائقون بتسجيل أوقات سريعة.

وسرعان ما سجل دا كوستا لفة كسرت حاجز الدقيقة و19 ثانية قبل أن يحسنه ميتش إيفانز بفارق قارب نصف ثانية بعد خمس دقائق.

لكن ومع اقتراب السائقين من أفضل أزمنة الحصة السابقة، ارتطم أليكسندر سيمز بالحائط عند مخرج المنعطف السابع ليتم رفع العلم الأحمر.

وتمت إضافة خمس دقائق لتعويض فترة العلم الأحمر، ليخرج بعدها نيك دي فريز ويسجل دقيقة و17.921 ثانية ما كان أسرع الأزمنة طوال عطلة نهاية الأسبوع حتى تلك اللحظة.

لكن سائقي تيتشيتا تقدما إلى الصدارة مع دا كوستا بدقيقة و17.610 ثانية وفيرن الذي سجل دقيقة و17.666 ثانية بالمركز الثاني.

لكن باسكال فيرلاين تقدم عليهما، ليرد فيرن بعدها بدقيقة و17.278 ثانية محرزاً المركز الأول أمام دا كوستا بأكثر من عُشر ثانية بقليل.

المركز الثالث حققه إيفانز على متن جاغوار أمام أوليفر تورفي سائق نيو بفارق 0.001 ثانية فقط.

فيرلاين أنهى الحصة خامساً متقدماً على سيباستيان بويمي الذي تلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز لسباق المغرب بسبب حادثته في مع نيك دي فريز في التجارب الحرة الأولى.

سيرجيو سيتي كامارا حقق المركز السابع قبل رفع الأعلام الصفراء في المنعطف السابع التي أثرت على لفة نيك كاسيدي، بينما حقق أوليفر أسكيو المركز الثامن أمام سام بيرد ولوكاس دي غراسي.

يشار إلى تعرض بويمي ودي فريز لحادثة في المنعطف الأخير ما أدى لرفع الأعلام الصفراء، ليُحرم السائقون فرصة الإطاحة بزمن إدواردو مورتارا من التجارب الحرة الأولى التي تصدرها مع دقيقة و18.670 ثانية أمام زميله في فانتوري، لوكاس دي غراسي بفارق ثلاثة أعشار الثانية ولفترة قصيرة بالمركز الثاني قبل أن يفصل بينهما فيرن.