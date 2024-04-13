فورمولا إي: فيرن يتصدّر تجارب ميزانو الحرة وكاسيدي يتعرض لحادث عنيف

سجّل فيرن زمنًا قدره دقيقة و17.482 ثانية ليعتلي الصدارة بفارق 0.20 ثانية أمام جاك هيوز سائق مكلارين، فيما تواجد سيباستيان بويمي سائق إنفيجن ثالثًا على بعد 0.081 ثانية إضافية في حصة السبت الصباحية.

وكان بويمي في المقدمة بدقيقة و19.123 ثانية بعد الدقائق العشر الأولى من الحصة، قبل أن يُزيحه زميله روبن فرينز مسجلًا دقيقة و18.733 ثانية.

وقد عاد الهولندي ليحسّن زمنه مع دقيقة و17.908 ثانية، قبل أن يتجاوزه بويمي وكاسيدي مع بدء تهاوي الأزمنة خلال الدقائق العشر الأخيرة.

فيرن صعد بعد ذلك إلى الصدارة مؤقتًا مع زمن بلغ دقيقة و17.456 ثانية، لكن تم شطب توقيته لتجاوزه حدود المسار، لتكون الصدارة من نصيب هيوز مع دقيقة و17.502 ثانية.

لكن فيرن أبى إلا أن يعود ليستعيد قمة الأزمنة مسجلًا زمنًا ضاهى بالكاد توقيته المشطوب، ليظل على رأس قائمة الأزمنة حتى رفع العلم الأحمر الذي أنهى الحصة مبكرًا إثر انزلاق كاسيدي على سرعة عالية بالاقتراب من المنعطف الأخير، حيث تضرر جهاز التعليق الأمامي على سيارته جاغوار، ما يضع شكًا حول إمكانية مشاركته في التصفيات اليوم.

وبالعودة إلى مجريات حصة التجارب الحرة الأولى مساء أمس الجمعة، فقد تقدم فريق دي اس بينسكي بثنائية مع فيرن الذي سجّل دقيقة و17.546 ثانية متقدمًا بحوالي عشرين من الثانية أمام زميله ستوفيل فاندورن، فيما حل كاسيدي ثالثًا.

جيهان داروفالا سائق ماسيراتي حل رابعًا، لكن زميله والفائز بجائزة طوكيو ماكسيميليان غونتر اكتفى بالمركز الـ 21 بعد معاناته من مشكلة تقنية.

وقد أكمل ميتش إيفانز (جاغوار)، نيكو مولر (آبت)، بويمي (إنفيجين) وسام بيريد (مكلارين) ترتيب المراكز الثمانية الأولى أمام متصدر الترتيب الحالي وسائق بورشه باسكال فيرلاين وسيرجيو سيتي كامارا.

نتائج التجارب الحرة: