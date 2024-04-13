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الشرق الأوسط
فورمولا إي جولة ميزانو
تقرير التجارب

فورمولا إي: فيرن يتصدّر تجارب ميزانو الحرة وكاسيدي يتعرض لحادث عنيف

تصدّر جان-إريك فيرن حصتَي التجارب الحرة لجائزة ميزانو الأولى في الفورمولا إي، بينما تعرض نيك كاسيدي لحادث عنيف في وقت متأخر من الحصة قد يُبعده عن المشاركة في التصفيات.

جون إيريك فيرن، دي إس بينيسكي

سام باغنال / صور لات

سجّل فيرن زمنًا قدره دقيقة و17.482 ثانية ليعتلي الصدارة بفارق 0.20 ثانية أمام جاك هيوز سائق مكلارين، فيما تواجد سيباستيان بويمي سائق إنفيجن ثالثًا على بعد 0.081 ثانية إضافية في حصة السبت الصباحية.

وكان بويمي في المقدمة بدقيقة و19.123 ثانية بعد الدقائق العشر الأولى من الحصة، قبل أن يُزيحه زميله روبن فرينز مسجلًا دقيقة و18.733 ثانية.

وقد عاد الهولندي ليحسّن زمنه مع دقيقة و17.908 ثانية، قبل أن يتجاوزه بويمي وكاسيدي مع بدء تهاوي الأزمنة خلال الدقائق العشر الأخيرة.

فيرن صعد بعد ذلك إلى الصدارة مؤقتًا مع زمن بلغ دقيقة و17.456 ثانية، لكن تم شطب توقيته لتجاوزه حدود المسار، لتكون الصدارة من نصيب هيوز مع دقيقة و17.502 ثانية.

لكن فيرن أبى إلا أن يعود ليستعيد قمة الأزمنة مسجلًا زمنًا ضاهى بالكاد توقيته المشطوب، ليظل على رأس قائمة الأزمنة حتى رفع العلم الأحمر الذي أنهى الحصة مبكرًا إثر انزلاق كاسيدي على سرعة عالية بالاقتراب من المنعطف الأخير، حيث تضرر جهاز التعليق الأمامي على سيارته جاغوار، ما يضع شكًا حول إمكانية مشاركته في التصفيات اليوم.

وبالعودة إلى مجريات حصة التجارب الحرة الأولى مساء أمس الجمعة، فقد تقدم فريق دي اس بينسكي بثنائية مع فيرن الذي سجّل دقيقة و17.546 ثانية متقدمًا بحوالي عشرين من الثانية أمام زميله ستوفيل فاندورن، فيما حل كاسيدي ثالثًا.

جيهان داروفالا سائق ماسيراتي حل رابعًا، لكن زميله والفائز بجائزة طوكيو ماكسيميليان غونتر اكتفى بالمركز الـ 21 بعد معاناته من مشكلة تقنية.

وقد أكمل ميتش إيفانز (جاغوار)، نيكو مولر (آبت)، بويمي (إنفيجين) وسام بيريد (مكلارين) ترتيب المراكز الثمانية الأولى أمام متصدر الترتيب الحالي وسائق بورشه باسكال فيرلاين وسيرجيو سيتي كامارا.

نتائج التجارب الحرة:

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 ج. فيرن دراغون ريسينغ 25 17

1:17.482

   157.135
2 ج. هيوز مكلارين 5 15

+0.020

1:17.502

 0.020 157.095
3 س. بويمي فيرجن ريسينغ 16 17

+0.101

1:17.583

 0.081 156.931
4 ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ 37 14

+0.178

1:17.660

 0.077 156.775
5 س. فاندورن دراغون ريسينغ 2 17

+0.279

1:17.761

 0.101 156.572
6 م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9 17

+0.362

1:17.844

 0.083 156.405
7 ر. فرينز فيرجن ريسينغ 4 17

+0.426

1:17.908

 0.064 156.276
8 ج. دينيس Andretti Formula E 1 15

+0.492

1:17.974

 0.066 156.144
9 س. بيرد مكلارين 8 15

+0.493

1:17.975

 0.001 156.142
10 ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51 14

+0.606

1:18.088

 0.113 155.916
11 ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11 15

+0.609

1:18.091

 0.003 155.910
12 إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48 15

+0.656

1:18.138

 0.047 155.816
13 ن. ناتو Andretti Formula E 17 17

+0.677

1:18.159

 0.021 155.774
14 س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23 15

+0.693

1:18.175

 0.016 155.742
15 أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه 13 16

+0.694

1:18.176

 0.001 155.740

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