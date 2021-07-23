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فورمولا إي / جائزة لندن تقرير التجارب

فورمولا إي: فيرن يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الحامية في لندن

تصدّر الفرنسي جون-إريك فيرن حصّة التجارب الحرّة الأولى للفورمولا إي في مركز "إكسيل" ضمن جائزة لندن في ظلّ تغطية عُشرٍ من الثانية للخمسة الأوائل.

فورمولا إي: فيرن يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الحامية في لندن

أُدخل تغييرٌ على صيغة عطلة نهاية هذا الأسبوع ليشهد نقل التجارب الحرّة الافتتاحيّة إلى فترة ما بعد ظهر الجمعة وذلك على الحلبة الأولى من نوعها التي يتواجد نفصها داخل قاعة مغطّاة.

ومن المتوقّع أن يكون السباق سباق تتابع في ظلّ عدم توافر الكثير من الفرص للتجاوز بسبب ضيق المسار، كما يُعتقد كذلك بأنّ خفض "فيا" لقدر الطاقة المتاحة في السباق بـ 4 كيلو واط في الساعة لن يكون كافيًا لخلق استراتيجيّات مختلفة للسماح للسائقين بالحصول على مستويات مختلفة.

ووضع فيرن سائق تيشيتاه المعيار خلال الحصّة الافتتاحيّة مُسجّلًا 1:21.650 دقيقة في الدقائق الأخيرة.

وتقدّم الفرنسي بـ 0.004 ثانية على غريمه روبن فرينز سائق فيرجن ريسينغ، يأتي ذلك بعد اعتراف الأوّل بأنّه فوجئ بتغيّر الإضاءة بالانتقال من القسم الخارجي إلى الداخليّ المظلم أكثر والعكس.

أمّا متصدّر ترتيب البطولة سام بيرد فقد حلّ ثالثًا في هذه الحصّة بفارق 0.034 ثانية عن فرينز أمامه.

وبالنسبة لحامل لقب الموسم الماضي أنطونيو فيليك دا كوستا – الذي يتواجد ثانيًا في الترتيب العام – فقد تواجد في المركز الرابع في الحصّة أمام سائق جاغوار الآخر ميتش إيفانز الذي كان على بُعد 0.096 ثانية عن الصدارة.

وبعد تواجده في الصدارة في مراحل مبكّرة من الحصّة، تراجع أليكس لين إلى المركز السادس أمام ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس.

وكان باسكال فيرلاين أفضل سائقَي بورشه في المركز الثامن، وتقدّم على سائق مرسيدس الآخر نيك دي فريز، في حين أكمل سيرجيو سيتي كامارا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 24 1:21.650     99.292
2 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 18 1:21.654 0.004 0.004 99.287
3 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 22 1:21.688 0.038 0.034 99.245
4 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 24 1:21.715 0.065 0.027 99.213
5 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 22 1:21.746 0.096 0.031 99.175
6 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 22 1:21.794 0.144 0.048 99.117
7 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 25 1:21.815 0.165 0.021 99.091
8 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 25 1:21.937 0.287 0.122 98.944
9 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 26 1:21.958 0.308 0.021 98.918
10 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 22 1:22.038 0.388 0.080 98.822
11 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 23 1:22.045 0.395 0.007 98.814
12 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 24 1:22.054 0.404 0.009 98.803
13 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 25 1:22.143 0.493 0.089 98.696
14 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 24 1:22.227 0.577 0.084 98.595
15 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 25 1:22.296 0.646 0.069 98.512
16 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 23 1:22.301 0.651 0.005 98.506
17 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 23 1:22.342 0.692 0.041 98.457
18 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 28 1:22.429 0.779 0.087 98.353
19 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 21 1:22.449 0.799 0.020 98.329
20 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 19 1:22.457 0.807 0.008 98.320
21 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 23 1:22.556 0.906 0.099 98.202
22 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 24 1:22.628 0.978 0.072 98.116
23 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 23 1:22.645 0.995 0.017 98.096
24 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 24 1:22.763 1.113 0.118 97.956
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