فورمولا إي: فيرن يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الحامية في لندن

أُدخل تغييرٌ على صيغة عطلة نهاية هذا الأسبوع ليشهد نقل التجارب الحرّة الافتتاحيّة إلى فترة ما بعد ظهر الجمعة وذلك على الحلبة الأولى من نوعها التي يتواجد نفصها داخل قاعة مغطّاة.

ومن المتوقّع أن يكون السباق سباق تتابع في ظلّ عدم توافر الكثير من الفرص للتجاوز بسبب ضيق المسار، كما يُعتقد كذلك بأنّ خفض "فيا" لقدر الطاقة المتاحة في السباق بـ 4 كيلو واط في الساعة لن يكون كافيًا لخلق استراتيجيّات مختلفة للسماح للسائقين بالحصول على مستويات مختلفة.

ووضع فيرن سائق تيشيتاه المعيار خلال الحصّة الافتتاحيّة مُسجّلًا 1:21.650 دقيقة في الدقائق الأخيرة.

وتقدّم الفرنسي بـ 0.004 ثانية على غريمه روبن فرينز سائق فيرجن ريسينغ، يأتي ذلك بعد اعتراف الأوّل بأنّه فوجئ بتغيّر الإضاءة بالانتقال من القسم الخارجي إلى الداخليّ المظلم أكثر والعكس.

أمّا متصدّر ترتيب البطولة سام بيرد فقد حلّ ثالثًا في هذه الحصّة بفارق 0.034 ثانية عن فرينز أمامه.

وبالنسبة لحامل لقب الموسم الماضي أنطونيو فيليك دا كوستا – الذي يتواجد ثانيًا في الترتيب العام – فقد تواجد في المركز الرابع في الحصّة أمام سائق جاغوار الآخر ميتش إيفانز الذي كان على بُعد 0.096 ثانية عن الصدارة.

وبعد تواجده في الصدارة في مراحل مبكّرة من الحصّة، تراجع أليكس لين إلى المركز السادس أمام ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس.

وكان باسكال فيرلاين أفضل سائقَي بورشه في المركز الثامن، وتقدّم على سائق مرسيدس الآخر نيك دي فريز، في حين أكمل سيرجيو سيتي كامارا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: