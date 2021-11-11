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فورمولا إي: فيرن يبقى ضمن صفوف تيتشيتاه لموسم 2022

وضع جان-إريك فيرن حدًا للتكهنات المحيطة بمستقبله في الفورمولا إي عبر الإعلان عن بقائه بجوار أنطونيو فيلكس دا كوستا ضمن صفوف "دي اس تيتشيتاه" لموسم 2022.

فورمولا إي: فيرن يبقى ضمن صفوف تيتشيتاه لموسم 2022

واجه كلا السائقين مستقبلًا غامضًا في البطولة الكهربائية في ظل سعي الشركة المالكة لفريق "تيتشيتاه" للحصول على استثمار خارجي وبيع محتمل.

ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ذلك الوضع أدّى إلى خوض دا كوستا وزميله جان-إريك فيرن - واللذين انتهى عقداهما مع الفريق نهاية الموسم الماضي - لفترات طويلة من دون راتب.

فيما فشلت صفقة شراكة مع مصنّع السيارات "دي اس" كانت تتضمّن شراء الفريق وإعادة تسميته، ما ترك مستقبل الفريق وسائقيه معلقًا في الهواء.

لكنّ فيرن - الذي يدافع عن ألوان تيتشيتاه منذ 2016 ووقعت على عاتقه مهمة إقناع زميليه أندريه لوتيرر ودا كوستا بالانضمام إلى الفريق - سيبقى الآن مع الفريق لموسم 2022.

ويأتي ذلك بعد إعلان دا كوستا مؤخّرًا كذلك مواصلة مسيرته مع الفريق في الموسم المُقبل من الفورمولا إي.

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وقد عمد السائق الفرنسي إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليحسم الجدل حول مستقبله في البطولة.

حيث كتب ضمن منشور قائلًا: "دعونا نواصل كتابة التاريخ. أواصل مسيرتي في الفورمولا إي الآن. من أجل ذلك الفصل الجديد في التسابق مع دي اس تيتشيتاه ودا كوستا، فقد رفعنا سقف التوقعات عاليًا".

جديرٌ بالذكر أن فيرن أكمل موسم 2021 في المركز العاشر، كما أثّرت صيغة التصفيات - التي سيتم التخلّي عنها في الموسم المُقبل - والسيارة الجديدة - مع توزيع الوزن على قسمها الخلفي - على سعيه ودا كوستا من أجل تحقيق اللقب.

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فورمولا إي: دا كوستا يواصل مسيرته مع "دي اس تيتشيتاه" في 2022
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فورمولا إي: دا كوستا يواصل مسيرته مع "دي اس تيتشيتاه" في 2022
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فورمولا إي: فيرن يبقى ضمن صفوف تيتشيتاه لموسم 2022
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