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فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا

دعا جان-إريك فيرن الفورمولا إي إلى "عدم العودة مطلقاً" إلى حلبة بويبلا، وسط ادعاءات بأن فقاعات المياه كانت تتسرب عبر الاسفلت.

فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا

تمت الاستعانة بحلبة ميغيل إي. أبيد لضمان بقاء المكسيك ضمن روزنامة موسم 2021، نظراً لاستعمال حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز كمركز تلقيح لفيروس كورونا.

وأدت الأمطار الغزيرة يوم الجمعة إلى تسرب المياه ضمن بعض المنعطفات من شقوق الاسفلت خلال التصفيات، ما أثر على عدد معين من السائقين.

وكان ذلك بالتوازي مع تشقق بعض بقع الاسفلت ضمن ظروف الحرارة المرتفعة يوم الأحد، ما دفع ببطل العالم مرتين إلى مطالبة البطولة بعدم العودة مجدداً إلى هذه الحلبة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت المياه تخرج عبر الاسفلت. لا أفهم حقاً كيف يمكن لهذا أن يحصل".

وأردف: "كما أن المسار كان يتفتت إلى مليون قطعة في مخرج المنعطف الأول ومنتصف المنعطف التاسع".

وتابع: "في منتصف التصفيات خسرنا ثانيتين بالمقارنة مع التجارب الحرة الثالثة بسبب تسرب المياه. والشمس مشرقة!".

واسترسل: "لم أستمتع بهذه الحلبة مطلقاً".

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بالمقابل، أشار فيرن إلى أن تضرر سيارته "دي.أس تيتشيتا" خلال السباق الثاني بعد احتكاك مع أليكس لين سائق ماهيندرا، أدى إلى "أسوأ سباق له في الفورمولا إي لناحية توجيه السيارة".

وكان قد انطلق من المركز الرابع قبل أن يتقدم عليه نيك كاسيدي، الذي أحرز لاحقاً المركز الثاني بعد عقوبة باسكال فيرلاين.

وتراجع فيرن حتى المركز السابع قبل أن يخسر مركزاً مجدداً لصالح ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو، حيث بدا أن سيارته انزلقت قليلاً والتقطت بعض القطع من سيارة أليكسندر سيمز.

وأوضح الفرنسي أن ذلك كان بسبب تضرر أرضية سيارته بسبب الاحتكاك مع لين ومن ثم السير على مسار غير متساوٍ لناحية ارتفاع الاسفلت.

فقال: "صدمتني في البداية سيارة ماهيندرا، وذلك ما دمر أرضية سيارتي. وكان التوجيه سيئاً جداً، لقد باتت السيارة إحدى أصعب السيارات في التوجيه ضمن البطولة بأسرها".

وأكمل: "عانيت الكثير من فرط الانعطاف، كما ارتطمتُ قليلاً بقطع منقسمة من الاسفلت".

واختتم: "آمل ألا نعود أبداً على الإطلاق إلى هذه الحلبة!".

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فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

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