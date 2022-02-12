فورمولا إي: فيرلاين ينطلق أوّلًا بعد تصفيات مذهلة في المكسيك

كان الأداء متقاربًا للغاية في منافسات المجموعة الأولى وكان تأخير موعد إتمام اللفّة مهمًا للتواجد في أفضل حالات المسار.

وكان من الواضح أنّ إتقان المنعطف الأخير الأيمن الطويل له تأثيرٌ كبيرٌ على الزمن العام، وذلك في ظلّ انزلاق أغلب السائقين هناك.

ونجح أندريه لوتيرر في التواجد في الصدارة أمام إدواردو مورتارا، وجون-إريك فيرن وستوفيل فاندورن، وتواجد ثلاثتهم في مجال ثُلث ثانية.

وانطبق ذات الأمر على المجموعة الثانية عبر تأخير السائقين للفّاتهم، لكنّ مرسيدس كانت على الحافة مجدّدًا، وعلى عكس المجموعة الأولى فإنّ أغلب السائقين لم يُحسّنوا أزمنتهم.

وانتهت المجموعة بعبور باسكال فيرلاين في الصدارة أمام دا كوستا، وفرينز ودي فريز.

نتيجة لذلك فقد شهد ربع النهائيّ مواجهات ألمانيّة بارزة بين الصانعين مرسيدس وبورشه، في حين وجد ثنائيّ دي.اس تيشيتاه نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض.

وكان رُبع النهائيّ الأوّل ناريًا بين لوتيرر ودي فريز، بعد أن تقدّم الأخير في المقطع الأخير، عوّض لوتيرر الفارق في الثاني وتمكّن من التقدّم عليه في المقطع الأخير ليضمن العبور إلى نصف النهائي.

أمّا رُبع النهائيّ الثاني فقد عرف لفّة فوضويّة من قبل فرينز، ليضمن مورتارا متصدّر البطولة عبورًا سهلًا.

وكانت مواجهة ثنائيّ دي.اس تيشيتاه ناريّة للغاية ولم تفصل بينهما سوى 0.011 ثانية، لكنّ العبور كان من نصيب فيرن.

وبالوصول إلى رُبع النهائيّ الأخير فقد بدأ فاندورن لفّته بشكلٍ فوضوي وكاد أن يصطدم بالجدار الجانبي عند المنعطف الأوّل وهو ما تسبّب في خسارته لنصف ثانية مبكّرًا، وبالرغم من تعويضه في بقيّة اللفّة، إلّا أنّ الغلبة كانت لفيرلاين.

بالعبور إلى منافسات نصف النهائيّ فقد كان مورتارا متفوّقًا في المقطع الأوّل من الحلبة، لكنّ لوتيرر بدأ بتقليص الفارق وكان متقدّمًا عليه في وسط المنعطف الأخير، لكنّه عاد ليخسر أقلّ من عُشرٍ من الثانية وبالتالي نجح مورتارا في العبور إلى النهائيّ.

أمّا نصف النهائيّ الآخر فقد بدأ بشكلٍ متقاربٍ جدًا، وبقي يتقلّب بين فيرلاين وفيرن بشكلٍ حابسٍ للأنفاس، لكنّ فيرن أضاع كلّ شيء في القسم الأخير ما سمح لفيرلاين بالعبور إلى النهائيّ مُسجّلًا في ذات الوقت أسرع لفّة في اليوم بأكمله.

وكان النهائيّ قمّة في الإثارة في ظلّ تقارب مورتارا وفيرلاين، لكنّ مورتارا فقد السيطرة على السيارة بوصوله إلى خطّ النهاية، وهو ما ساعد فيرلاين على ضمان قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثالثة في مسيرته في البطولة.

وسينطلق لوتيرر ثالثًا أمام فيرن، بينما سيكون دا كوستا خامسًا. وبعد الأداء الباهر لمرسيدس في الدرعيّة، اقتصر دي فريز على المركز السادس على شبكة الانطلاق أمام زميله فاندورن الذي سينطلق ثامنًا، بينما سيتوسّطهما روبن فرينز.

وأكمل نيك كاسيدي وماكسيميليان غونتر ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق: