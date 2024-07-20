فورمولا إي: فيرلاين ينتزع صدارة البطولة عبر الفوز في السباق قبل الختامي

أحرز فيرلاين فوزًا جوهريًا في سباق جائزة لندن الأولى ليدفع نفسه إلى صدارة الترتيب العام لبطولة الفورمولا إي بأفضليّة ثلاث نقاطٍ مع تبقي سباق واحد على النهاية.

تغلّب سائق بورشه على غريمه على اللقب ميتش إيفانز وصاحب قطب الانطلاق الأوّل ليقفز من المركز الثالث إلى الأوّل في الترتيب العام، في الوقت الذي تعافى فيه المتصدّر السابق نيك كاسيدي المنطلق من المركز الـ 17 ليحل" سابعًا.

في حين حظي إيفانز بانطلاقة مثاليّة ليُحافظ على الصدارة نحو المنعطف الأوّل، حاول فيرلاين التقدّم على سيباستيان بويمي صاحب المركز الثاني، لكن بعد أن فشل في إيجاد سبيلٍ فقد أُجبر سائق بورشه على التواجد جنبًا إلى جنب مع نورمان ناتو واضطرّ للتفريط في مركزه في المنعطفين السادس والسابع الضيّقين.

وتمّ استدعاء سيارة الأمان لاحقًا على إثر اصطدام روبن فرينز بالحاجز الجانبي وكسره لنظام تعليقه، قبل أن يتمّ إرساله إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبيّة.

ومع استئناف السباق في اللفّة الخامسة، حاول كاسيدي (في المركز الـ 15) تفعيل وضع الهجوم للمرّة الأولى لكنّه فشل في العبور على نقطة التدقيق بشكلٍ صحيح ما كان يعني فشله في التفعيل.

وتبخّرت فرصه في التفعيل في اللفّة التالية مباشرة بعد توقّف دينيس وفيرن في منتصف المنعطف.

بالعودة إلى الصدارة فقد تقدّم إيفانز على بويمي نحو الصدارة بعد أن تراجع خلفه في المنعطف الأوّل في المنعطف الأوّل في المراحل الأولى، بينما كان فيرلاين خلفهما مباشرة بشكلٍ حاسم.

وأقدم فيرلاين على تجاوزٍ حاسمٍ في اللفّة الـ 22 نحو الصدارة من الجهة الداخليّة للمنعطف الأوّل ورفع وتيرته بشكلٍ فوري من أجل وضع الهجوم مرّتين والبقاء أمام إيفانز.

ومع إقدام فيرلاين على التفعيل الثاني في اللفّة الـ 27، عاد الألماني جنبًا إلى جنب مع إيفانز ودخلا المنعطف الـ 17 كذلك لكنّه كان سائق جاغوار على الخطّ الخارجي ما اضطرّه لخفض سرعته والتراجع خلفه.

وعزّز فيرلاين أفضليّته منذ ذلك الحين بينما اضطرّ إيفانز خلفه للدفاع أمام هجمات ماكسيميليان غونتر، وبعد أن تمكّن الأخير من تجاوزه، عانى لاحقًا من مشكلة تقنيّة تسبّبت في توقّف سيارته.

وذهب المركز الثالث إلى سيباستيان بويمي في النهاية ليُكمل مراكز منصّة التتويج.

وحلّ نيك دي فريز رابعًا أمام إدواردو مورتارا الذي صدّ هجمات نيكو مولر، في حين أنقذ كاسيدي ما يُمكن إنقاذه بحلوله سابعًا في النهاية أمام سام بيرد وستوفيل فاندورن، في حين أكمل نورمان ناتو ترتيب العشرة الأوائل على إثر احتكاكه بالجدار الجانبي عندما كان يُنافس على مراكز منصّة التتويج.