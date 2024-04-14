فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة
أحرز باسكال فيرلاين الفوز بسباق ميزانو الثاني ضمن سابع جولات هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي، وذلك بعد نفاد طاقة المتصدر أوليفر رولاند في اللفة الأخيرة.
سيمون غالوي/ صور لات
تصدّر فيرلاين معظم السباق الممتد لـ 26 لفة حتى 5 لفات من النهاية عندما تمكن رولاند من تجاوزه من الجهة الداخلية للمنعطف الخامس.
وبشكل ملحوظ، عمد سائق نيسان إلى تسريع وتيرته ليبتعد أمام فيرلاين بفارق 1.4 ثانية بالتوجه إلى اللفة الأخيرة.
لكن وعند خروجه من المنعطف الخامس للمرة الأخيرة، أبطأ رولاند ما سمح لفيرلاين بالتقدم إلى الصدارة مُحرزًا فوزه الثاني هذا الموسم بعد الجولة الافتتاحية في المكسيك.
وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حافظ جاك هيوز تقدمه في البداية منطلقًا من المركز الأول، بينما تقدم فيرلاين إلى المركز الثاني خلفه على حساب جان-إريك فيرن متجاوزًا إياه من الجهة الخارجية للمنعطف الأول.
وبدا واضحًا أن وتيرة السباق ستكون أسرع بكثير مما كانت عليه في سباق الأمس، حيث تناوب السائقون على المراكز في كل لفة بينما كانوا يحافظون على طاقة بطارياتهم.
وفي حين تواجد فيرلاين ضمن سائقي الطليعة لمعظم السباق، إلا أن رولاند لم يصل إلى المقدمة سوى عند منتصف السباق بعد انطلاقه من المركز العاشر.
لكن رولاند كان متراجعًا بالفعل بـ 2 بالمئة على صعيد طاقته مقارنة بمن حوله، ومع عودتهما إلى الصدارة قبل 5 لفات من النهاية، ابتعد كل من رولاند وفيرلاين أمام حامل اللقب جايك دينيس الذي اضطرّ للدفاع عن مركزه أمام نيكو مولر سائق آبت في اللفات الأخيرة.
فيما تقدم نيك كاسيدي سائق جاغوار إلى المركز الخامس قبل 3 لفات مُطيحًا بماكسيميليان غونتر ليقترب على الفور من مولر ودينيس أمامه.
ومع إبطاء رولاند سرعته إثر فقده للطاقة، أحرز فيرلاين الفوز بفارق ناهز الثانيتين، بينما احتل دينيس المركز الثاني، ليتساوي في النقاط مع الألماني على صدارة الترتيب العام.
كاسيدي حل ثالثًا على حساب مولر، بينما أكمل هيوز المراكز الخمسة الأولى قبل تعرضه لعقوبة اختصار المسار عند المنعطف المزدوج الـ 8/9 في اللفة قبل الأخيرة ليتراجع إلى المركز الثامن.
وهو ما صعّد ساشا فينيستراز إلى المركز الخامس أمام سيرجيو سيتي كامارا وفيرن، في حين أكمل غونتر وجيهان داروفالا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|26
|
37:05.241
|26
|2
|ج. دينيس أندريتي
|1
|26
|
+1.933
37:07.174
|1.933
|18
|3
|ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ
|37
|26
|
+2.221
37:07.462
|0.288
|15
|4
|ن. مولر فريق أودي سبورت أبت
|51
|26
|
+2.271
37:07.512
|0.050
|12
|5
|ج. هيوز مكلارين
|5
|26
|
+3.236
37:08.477
|0.965
|13
|6
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|26
|
+5.230
37:10.471
|1.994
|8
|7
| س. كامارا إي آر تي
|3
|26
|
+5.727
37:10.968
|0.497
|6
|8
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|26
|
+6.794
37:12.035
|1.067
|4
|9
|م. غونتر مازيراتي ريسينغ
|7
|26
|
+8.387
37:13.628
|1.593
|2
|10
|ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ
|18
|26
|
+8.714
37:13.955
|0.327
|1
|11
|س. بيرد مكلارين
|8
|26
|
+11.912
37:17.153
|3.198
|12
|ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت
|11
|26
|
+12.415
37:17.656
|0.503
|13
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|26
|
+14.171
37:19.412
|1.756
|14
| د. تيكتوم إي آر تي
|33
|26
|
+17.875
37:23.116
|3.704
|15
|ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ
|21
|26
|
+21.935
37:27.176
|4.060
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