جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا إي جائزة ميزانو الثانية
تقرير السباق

فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة

أحرز باسكال فيرلاين الفوز بسباق ميزانو الثاني ضمن سابع جولات هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي، وذلك بعد نفاد طاقة المتصدر أوليفر رولاند في اللفة الأخيرة.

باسكال فيرلاين، بورشه، الفورمولا إي

سيمون غالوي/ صور لات

تصدّر فيرلاين معظم السباق الممتد لـ 26 لفة حتى 5 لفات من النهاية عندما تمكن رولاند من تجاوزه من الجهة الداخلية للمنعطف الخامس.

وبشكل ملحوظ، عمد سائق نيسان إلى تسريع وتيرته ليبتعد أمام فيرلاين بفارق 1.4 ثانية بالتوجه إلى اللفة الأخيرة.

لكن وعند خروجه من المنعطف الخامس للمرة الأخيرة، أبطأ رولاند ما سمح لفيرلاين بالتقدم إلى الصدارة مُحرزًا فوزه الثاني هذا الموسم بعد الجولة الافتتاحية في المكسيك.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حافظ جاك هيوز تقدمه في البداية منطلقًا من المركز الأول، بينما تقدم فيرلاين إلى المركز الثاني خلفه على حساب جان-إريك فيرن متجاوزًا إياه من الجهة الخارجية للمنعطف الأول.

وبدا واضحًا أن وتيرة السباق ستكون أسرع بكثير مما كانت عليه في سباق الأمس، حيث تناوب السائقون على المراكز في كل لفة بينما كانوا يحافظون على طاقة بطارياتهم.

وفي حين تواجد فيرلاين ضمن سائقي الطليعة لمعظم السباق، إلا أن رولاند لم يصل إلى المقدمة سوى عند منتصف السباق بعد انطلاقه من المركز العاشر.

لكن رولاند كان متراجعًا بالفعل بـ 2 بالمئة على صعيد طاقته مقارنة بمن حوله، ومع عودتهما إلى الصدارة قبل 5 لفات من النهاية، ابتعد كل من رولاند وفيرلاين أمام حامل اللقب جايك دينيس الذي اضطرّ للدفاع عن مركزه أمام نيكو مولر سائق آبت في اللفات الأخيرة.

فيما تقدم نيك كاسيدي سائق جاغوار إلى المركز الخامس قبل 3 لفات مُطيحًا بماكسيميليان غونتر ليقترب على الفور من مولر ودينيس أمامه.

ومع إبطاء رولاند سرعته إثر فقده للطاقة، أحرز فيرلاين الفوز بفارق ناهز الثانيتين، بينما احتل دينيس المركز الثاني، ليتساوي في النقاط مع الألماني على صدارة الترتيب العام.

كاسيدي حل ثالثًا على حساب مولر، بينما أكمل هيوز المراكز الخمسة الأولى قبل تعرضه لعقوبة اختصار المسار عند المنعطف المزدوج الـ 8/9 في اللفة قبل الأخيرة ليتراجع إلى المركز الثامن.

وهو ما صعّد ساشا فينيستراز إلى المركز الخامس أمام سيرجيو سيتي كامارا وفيرن، في حين أكمل غونتر وجيهان داروفالا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ب. فيرلاين فريق بورشه 94 26

37:05.241

     26
2 ج. دينيس أندريتي 1 26

+1.933

37:07.174

 1.933   18
3 ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ 37 26

+2.221

37:07.462

 0.288   15
4 ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51 26

+2.271

37:07.512

 0.050   12
5 ج. هيوز مكلارين 5 26

+3.236

37:08.477

 0.965   13
6 س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23 26

+5.230

37:10.471

 1.994   8
7 س. كامارا إي آر تي
 		3 26

+5.727

37:10.968

 0.497   6
8 ج. فيرن دراغون ريسينغ 25 26

+6.794

37:12.035

 1.067   4
9 م. غونتر مازيراتي ريسينغ 7 26

+8.387

37:13.628

 1.593   2
10 ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ 18 26

+8.714

37:13.955

 0.327   1
11 س. بيرد مكلارين 8 26

+11.912

37:17.153

 3.198    
12 ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11 26

+12.415

37:17.656

 0.503    
13 إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48 26

+14.171

37:19.412

 1.756    
14 د. تيكتوم إي آر تي
 		33 26

+17.875

37:23.116

 3.704    
15 ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21 26

+21.935

37:27.176

 4.060

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

موتو جي بي: فينياليس يُعوّض كارثة الانطلاقة ويكتسح أوستن

موتو جي بي: فينياليس يُعوّض كارثة الانطلاقة ويكتسح أوستن

MGP موتو جي بي
جولة الأمريكيتين
موتو جي بي: فينياليس يُعوّض كارثة الانطلاقة ويكتسح أوستن
فيرلاين: الوثوق في استراتيجيّة بورشه كان القرار "الصحيح" للفوز في ميزانو

فيرلاين: الوثوق في استراتيجيّة بورشه كان القرار "الصحيح" للفوز في ميزانو

FE فورمولا إي
جائزة ميزانو الثانية
فيرلاين: الوثوق في استراتيجيّة بورشه كان القرار "الصحيح" للفوز في ميزانو
فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة

فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة

FE فورمولا إي
جائزة ميزانو الثانية
فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة
فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني

فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني

FE فورمولا إي
جولة ميزانو
فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط