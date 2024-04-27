فورمولا إي: فيرلاين يسجل البول بوزيشن في موناكو مستفيدًا من أخطار جاغوار

نجح سائق بورشه - والذي أحرز الفوز في سباق ميزانو الأخير ويحتل حاليًا صدارة الترتيب العام بعد البول بوزيشن في موناكو - في توسيع الفارق بشكل تدريجي أمام فاندورن على مدار كامل المقاطع الثلاثة حول حلبة مونتي كارلو.

وقد سجّل الألماني زمنًا بلغ دقيقة و29.861 ثانية ليتقدم بـ 0.433 ثانية وينطلق أولًا في سباق اليوم المتألف من 29 لفة.

وقد بدا بأن الخطر الأكبر الذي قد يهدد فيرلاين سيأتي من ثنائي جاغوار نيك كاسيدي وميتش إيفانز، لكن كليهما اقترفا الأخطاء ضمن معركتيهما في نصف النهائي ما كلّفهما فرصة المنافسة على قطب الانطلاق الأول.

حيث خسر إيفانز في مواجهة فيرلاين بعد اختصاره للمنعطف المزدوج، فيما تراجع كاسيدي خلف فاندورن بعد خسارته الوقت عند مقطع حمام السباحة ليخرج من المنافسة بفارق 0.461 ثانية.

وكان إيفانز قد تفوق بأكثر من 6 أعشار من الثانية على أنطونيو فيلكس دا كوستا خلال منافسات ربع النهائي بعد أن سجل زمنًا بلغ دقيقة و29.725 ثانية.

والوضع كان مشابهًا بالنسبة لفيرلاين الذي تفوق في ربع النهائي على ماكسيمليان غونتر بأكثر من نصف ثانية.

وضمن معركة داخلية لفريق دي اس بينسكي، كانت لفاندورن الأفضلية على زميله جان-إريك فيرن بفارق ناهز عشر الثانية، بينما تقدم كاسيدي على حساب سيباستيان بويمي.

وضمن مجموعة التصفيات الثانية، حل تايلور بيرنارد - الذي سيخوض أولى سباقاته في الفورمولا إي بعدما حل بديلًا عن سام بيرد المصاب - في المركز الأخير بفارق 1.730 ثانية خلف فاندورن الأسرع.

فيما حل كاسيدي ثانيًا في المجموعة، وتقدم كل من بويمي وفيرن إلى المنافسات الثنائية على عكس كل من جيهان داروفالا، إدواردو مورتارا، ساشا فينيستراز وجاك هيوز.

فيما اكتفى حامل اللقب جايك دينيس بالمركز التاسع لصالح أندريتي أمام دان تيكتوم سائق إي آر تي.

إيفانز تصد مجموعة التصفيات الأولى بفارق بلغ 0.154 ثانية أمام فيرلايت، بينما أكمل غونتر ودا كوستا المراكز الأربعة الأولى أمام روبن فرينز، سيرجيو سيتي كامارا، نيكو مولر، نيك دي فيز، أوليفر رولاند، لوكاس دي غراسي ونورمان ناتو.