فورمولا إي: فيرلاين يحقق الفوز متقدمًا ثنائية بورشه في المكسيك
تقدّم باسكال فيرلاين ثنائية بورشه أمام زميله أندريه لوتيرر محققًا الفوز بالجولة الثالثة لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي في المكسيك بعد أداء مُهيمن منح الصانع الألماني فوزه الأول في البطولة الكهربائية.
منطلقًا من المركز الأول، تمكن فيرلاين من صد هجمات إدواردو مورتارا سائق فينتوري بالتوجه إلى المنعطف الأول، ليحافظ على صدارته حتى الجولة الأولى من استخدام السائقين لوضع الهجوم والحصول على دفعات الطاقة.
وتمكن مورتارار متصدر ترتيب النقاط من التقدم على فيرلاين الذي كان يحاول إدارة طاقته مع بداية اللفة السابعة، بينما تواجد خلفهما ثنائي "دي اس تيتشيتاه" جان-إريك فيرن وأنطونيو فيلكس دا كوستا اللذان تجاوزا سيارة بورشه الثانية التي يقودها لوتيرر.
لاحقًا، تمكن فيرن من تجاوز فيرلاين إلى المركز الثاني، بينما اصطدم دا كوستا بالألماني عندما استخدم الأول وضع الهجوم، ما أضرّ بسيارته وتسبب بتراجعه إلى المركز السادس.
وقد تقدم فيرلاين لينتزع المركز الثاني من فيرن الذي تم تجاوزه كذلك من قبَل لوتيرر وتراجع إلى المركز الرابع.
ومع امتلاكهما لطاقة أكبر، تمكن فيرلاين ولوتيرر من تجاوز مورتارا إلى المركزين الأول والثاني ليحققا الثنائية لفريقهما. بينما احتدمت المنافسة خلفهما مع اقتناص فيرن للمركز الثالث أمام دا كوستا، بينما اكتفى مورتارا بالمركز الخامس محافظًا على صدارته للترتيب العام.
في المقابل، خاض حامل اللقب وسائق مرسيدس نيك دي فريز سباقًا صعبًا، لكنه تمكن من الاستفادة من مخاوف الطاقة التي كانت لدى السيارات الأخرى حوله ليتقدم إلى المركز السادس متجاوزًا مواطنه روبن فرينز.
هذا واستفاد سيباستيان بويمي وماكسيمليان غونتر كذلك من مشاكل الطاقة لدى منافسيهما، والتي تسببت بإيقاف زحف أوليفر رولاند وأزاحت ميتش إيفانز وسام بيرد خارج مراكز النقاط.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|40
|47:20.404
|2
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|40
|47:20.706
|0.302
|3
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|40
|47:29.455
|9.051
|4
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|40
|47:30.379
|9.975
|5
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|40
|47:38.760
|18.356
|6
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|40
|47:39.424
|19.020
|7
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|40
|47:40.636
|20.232
|8
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|40
|47:42.929
|22.525
|9
|سيباستيان بويمي
|نيسان إي.دامس
|40
|47:43.798
|23.394
|10
|ماكسيميليان غونتر
|نيسان إي.دامس
|40
|47:46.901
|26.497
|11
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|40
|47:47.233
|26.829
|12
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|40
|47:47.490
|27.086
|13
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|40
|47:49.198
|28.794
|14
|أوليفر تورفي
|نيو
|40
|47:53.382
|32.978
|15
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|40
|47:56.081
|35.677
|16
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|40
|47:56.451
|36.047
|17
|أوليفر أسكيو
|أندريتي أوتوسبورت
|40
|47:56.799
|36.395
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