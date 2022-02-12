فورمولا إي: فيرلاين يحقق الفوز متقدمًا ثنائية بورشه في المكسيك

منطلقًا من المركز الأول، تمكن فيرلاين من صد هجمات إدواردو مورتارا سائق فينتوري بالتوجه إلى المنعطف الأول، ليحافظ على صدارته حتى الجولة الأولى من استخدام السائقين لوضع الهجوم والحصول على دفعات الطاقة.

وتمكن مورتارار متصدر ترتيب النقاط من التقدم على فيرلاين الذي كان يحاول إدارة طاقته مع بداية اللفة السابعة، بينما تواجد خلفهما ثنائي "دي اس تيتشيتاه" جان-إريك فيرن وأنطونيو فيلكس دا كوستا اللذان تجاوزا سيارة بورشه الثانية التي يقودها لوتيرر.

لاحقًا، تمكن فيرن من تجاوز فيرلاين إلى المركز الثاني، بينما اصطدم دا كوستا بالألماني عندما استخدم الأول وضع الهجوم، ما أضرّ بسيارته وتسبب بتراجعه إلى المركز السادس.

وقد تقدم فيرلاين لينتزع المركز الثاني من فيرن الذي تم تجاوزه كذلك من قبَل لوتيرر وتراجع إلى المركز الرابع.

ومع امتلاكهما لطاقة أكبر، تمكن فيرلاين ولوتيرر من تجاوز مورتارا إلى المركزين الأول والثاني ليحققا الثنائية لفريقهما. بينما احتدمت المنافسة خلفهما مع اقتناص فيرن للمركز الثالث أمام دا كوستا، بينما اكتفى مورتارا بالمركز الخامس محافظًا على صدارته للترتيب العام.

في المقابل، خاض حامل اللقب وسائق مرسيدس نيك دي فريز سباقًا صعبًا، لكنه تمكن من الاستفادة من مخاوف الطاقة التي كانت لدى السيارات الأخرى حوله ليتقدم إلى المركز السادس متجاوزًا مواطنه روبن فرينز.

هذا واستفاد سيباستيان بويمي وماكسيمليان غونتر كذلك من مشاكل الطاقة لدى منافسيهما، والتي تسببت بإيقاف زحف أوليفر رولاند وأزاحت ميتش إيفانز وسام بيرد خارج مراكز النقاط.

نتيجة السباق: