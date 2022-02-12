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فورمولا إي / جائزة مكسيكو سيتي تقرير السباق

فورمولا إي: فيرلاين يحقق الفوز متقدمًا ثنائية بورشه في المكسيك

تقدّم باسكال فيرلاين ثنائية بورشه أمام زميله أندريه لوتيرر محققًا الفوز بالجولة الثالثة لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي في المكسيك بعد أداء مُهيمن منح الصانع الألماني فوزه الأول في البطولة الكهربائية.

فورمولا إي: فيرلاين يحقق الفوز متقدمًا ثنائية بورشه في المكسيك

منطلقًا من المركز الأول، تمكن فيرلاين من صد هجمات إدواردو مورتارا سائق فينتوري بالتوجه إلى المنعطف الأول، ليحافظ على صدارته حتى الجولة الأولى من استخدام السائقين لوضع الهجوم والحصول على دفعات الطاقة.

وتمكن مورتارار متصدر ترتيب النقاط من التقدم على فيرلاين الذي كان يحاول إدارة طاقته مع بداية اللفة السابعة، بينما تواجد خلفهما ثنائي "دي اس تيتشيتاه" جان-إريك فيرن وأنطونيو فيلكس دا كوستا اللذان تجاوزا سيارة بورشه الثانية التي يقودها لوتيرر.

لاحقًا، تمكن فيرن من تجاوز فيرلاين إلى المركز الثاني، بينما اصطدم دا كوستا بالألماني عندما استخدم الأول وضع الهجوم، ما أضرّ بسيارته وتسبب بتراجعه إلى المركز السادس.

وقد تقدم فيرلاين لينتزع المركز الثاني من فيرن الذي تم تجاوزه كذلك من قبَل لوتيرر وتراجع إلى المركز الرابع.

ومع امتلاكهما لطاقة أكبر، تمكن فيرلاين ولوتيرر من تجاوز مورتارا إلى المركزين الأول والثاني ليحققا الثنائية لفريقهما. بينما احتدمت المنافسة خلفهما مع اقتناص فيرن للمركز الثالث أمام دا كوستا، بينما اكتفى مورتارا بالمركز الخامس محافظًا على صدارته للترتيب العام.

في المقابل، خاض حامل اللقب وسائق مرسيدس نيك دي فريز سباقًا صعبًا، لكنه تمكن من الاستفادة من مخاوف الطاقة التي كانت لدى السيارات الأخرى حوله ليتقدم إلى المركز السادس متجاوزًا مواطنه روبن فرينز.

هذا واستفاد سيباستيان بويمي وماكسيمليان غونتر كذلك من مشاكل الطاقة لدى منافسيهما، والتي تسببت بإيقاف زحف أوليفر رولاند وأزاحت ميتش إيفانز وسام بيرد خارج مراكز النقاط.

نتيجة السباق:

المركز   السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 40 47:20.404  
2   Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 40 47:20.706 0.302
3   France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 40 47:29.455 9.051
4   Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 40 47:30.379 9.975
5   Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 40 47:38.760 18.356
6   Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 40 47:39.424 19.020
7   Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 47:40.636 20.232
8   Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 40 47:42.929 22.525
9   Switzerland سيباستيان بويمي Japan نيسان إي.دامس 40 47:43.798 23.394
10   Germany ماكسيميليان غونتر Japan نيسان إي.دامس 40 47:46.901 26.497
11   United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 40 47:47.233 26.829
12   Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 40 47:47.490 27.086
13   New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 47:49.198 28.794
14   United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 40 47:53.382 32.978
15   United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 47:56.081 35.677
16   United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 40 47:56.451 36.047
17   United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 40 47:56.799 36.395

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