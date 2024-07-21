فورمولا إي: فيرلاين يحرم ثنائيّ جاغوار لقب الفورمولا إي في لندن

حرم باسكال فيرلاين سائق بورشه ثنائيّ جاغوار ليظفر بلقبه الأوّل المبدئي في الفورمولا إي في الوقت الذي أحرز فيه أوليفر رولاند الفوز بجائزة لندن الختاميّة.

حلّ فيرلاين ثانيًا في السباق الأخير في لندن، وذلك بعد أن بدأه متقدّمًا بثلاث وأربع نقاط على ميتش إيفانز ونيك كاسيدي على التوالي.

وبعد أن عانى كاسيدي من ثقبٍ في إطاره وفشل إيفانز في التفعيل الأخير لوضع الهجوم في اللفّات الأخيرة، وجد فيرلاين نفسه في موقعٍ مثالي للفوز بلقب السائقين.

وفي حين أنّ كاسيدي حافظ على مركزه الأوّل بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل في الانطلاقة، حظي زميله إيفانز على انطلاقة أفضل من ماكسيميليان غونتر وتقدّم عليه من الجهة الخارجيّة.

وكانت اللفّة الأولى نظيفة بالمقارنة مع نظيرتها الفوضويّة من سباق السبت، لكنّ ذلك الهدوء لم يدم طويلًا، حيث جمعت حادثة بين إدواردو مورتارا وجايك دينيس في المنعطف الثالث من اللفّة الثانية وهو ما أدّى إلى دخول سيارة الأمان.

واستؤنف السباق في اللفّة الخامسة حيث دخل كاسيدي في وضعٍ دفاعي وحافظ على طاقته قدر المستطاع متشبّثًا بالصدارة.

وفي ظلّ خفضه لوتيرته بشكلٍ متعمّد فقد حاول إيفانز تجاوزه من الخطّ الخارجي للمنعطف الـ 16 قبل أن يتراجع. في الأثناء كان فيرلاين رابعًا وتمكّن بشكلٍ حاسمٍ من التقدّم إلى المركز الثالث على حساب غونتر في اللفّة السادسة.

ودخلت سيارة الأمان مجدّدًا بعد ذلك بوقتٍ قصير على إثر حادث سام بيرد وجيهان داروفالا، حيث بقيت سيارة مكلارين عالقة في الوقت الذي تحرّكت فيه سيارة مازيراتي المتضرّرة.

ورفع كاسيدي وتيرته بشكلٍ ملحوظٍ عند استئناف السباق في اللفّة العاشرة، وأقدم على التفعيل الأول لوضع الهجوم فورًا، وعاد جنبًا إلى جنب مع إيفانز لكنّه حافظ على الصدارة بشكلٍ حرج.

ولدى إقدامه على تفعيله الثاني فقد تراجع كاسيدي خلف إيفانز وفيرلاين، وعند استلام الأوّل الصدارة فقد بدأ باستهلاك الطاقة بشكلٍ مفرط بالمقارنة مع فيرلاين خلفه وأمضى القسم الأوسط من السباق في دفاعٍ عدائيّ عن صدارته.

ووقع احتكاكٌ طفيفٌ بينهما في اللفّة الـ 20 وتلقى إيفانز علمًا أسود وأبيض تحذيري لتحرّكه أثناء الكبح، وانتظر كلٌ منهما حتّى آخر وقتٍ ممكن لتفعيل وضع الهجوم الثاني.

ولدى فعلهما ذلك فقد كان كاسيدي في موقعٍ مثالي حتّى اللفّة الـ 28 التي شهدت وقوع احتكاكٍ بينه وبين أنطونيو فيليكس دا كوستا.

وتسبّب ذلك في ثقب إطار النيوزيلندي الذي اصطدم به غونتر في المنعطف الأوّل أثناء توجّه كاسيدي إلى خطّ الحظائر للحصول على إطارات جديدة قبل أن ينسحب لاحقًا وتتبخّر آماله في تحقيق اللقب.

ودخلت سيارة أمان أخرى لتنظيف المسار من أشلاء الجناح الأمامي لسيارة غونتر.

في الأثناء انتزع رولاند الصدارة عندما أقدم إيفانز وفيرلاين على التفعيل الأوّل لوضع الهجوم الأخير، وتحديدًا على إثر خطأ إيفانز في العبور في منطقة التفعيل.

لذا كان فيرلاين قادرًا على عبور خطّ النهاية ثانيًا خلف رولاند ويضمن اللقب بفارق سبع نقاطٍ عن إيفانز الذي أكمل مراكز منصّة التتويج.