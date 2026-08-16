أصبح باسكال فيرلاين بطل العالم للفورمولا إي لموسم 2025-26، رغم إنهائه سباق جائزة لندن الكبرى خارج مراكز النقاط، في الوقت الذي حقق فيه تايلور بارنارد الفوز في ختام الموسم المثير.

وانضم سائق بورشه الآن إلى جان-إيريك فيرن باعتبارهما السائقين الوحيدين اللذين أحرزا لقب البطولة الكهربائية بالكامل مرتين، بعدما حقق فيرلاين لقبه الأول في ختام موسم 2023-24 في لندن.

وأحرز لقب هذا العام رغم دخوله عطلة نهاية الأسبوع في المركز الثالث ببطولة السائقين، بفارق خمس نقاط عن المتصدر السابق جايك دينيس وثلاث نقاط خلف ميتش إيفانز، لكن الحظ كان في صفه في البداية.

وبدأ الأمر يوم السبت، عندما سمحت أوامر فريق بورشه لفيرلاين بالفوز بالسباق الأول من مركز الانطلاق الأول، وانتزاع صدارة البطولة من دينيس بفارق خمس نقاط، بينما كان إيفانز متأخرًا بفارق كبير بلغ 21 نقطة.

وأصبح الوضع أفضل عندما قدم أداءً قويًا آخر في التجارب التأهيلية يوم الأحد، وحصل على المركز الثالث خلف صاحب مركز الانطلاق الأول نيك دي فريز وزميله في فريق ماهيندرا، إدواردو مورتارا.

وفي الوقت نفسه، انضم زميل فيرلاين في الفريق نيكو مولر إليه في الصف الثاني، أمام إيفانز صاحب المركز الخامس، بينما تراجع دينيس إلى المركز السادس عشر، ما جعله بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لخطف اللقب.

وكان السائق البالغ من العمر 31 عامًا بحاجة فقط إلى الحفاظ على نظافة سباقه، وهذا ما حدث عند الانطلاقة، حيث حافظ السائقون على مراكزهم قبل بدء استراتيجيات أنماط الهجوم المختلفة.

وجعل ذلك المشهد في المراحل المبكرة غير واضح، إذ دخل أمثال بارنارد، الذي انطلق من المركز السادس، وأنطونيو فيليكس دا كوستا، المنطلق من المركز التاسع، في خضم المنافسة مع استمرار تغير المراكز.

لكن وسط الفوضى، كان كل ما يهم هو أنه بحلول اللفة 16 من أصل 35، بدا أن فيرلاين قد حسم اللقب، بعدما كان في المركز الخامس خلف المتصدر مورتارا، ودي فريز، وبارنارد، ودا كوستا.

وكان دا كوستا يبذل قصارى جهده لمساعدة إيفانز زميله في فريق جاغوار، لكن السائق النيوزيلندي كان يعاني من أجل تجاوز مولر على المركز السابع، بينما لم يكن دينيس يشكل تهديدًا خارج مراكز النقاط.

لكن كل شيء تغير في اللفة 26، عندما بدأت المعجزة شبه المستحيلة التي كان دينيس أو إيفانز بحاجة إليها للفوز باللقب تبدو فجأة احتمالًا حقيقيًا.

وذلك لأن إيفانز، صاحب المركز السادس، فعّل نمط الهجوم وتمكن سريعًا من تجاوز دا كوستا وفيرلاين معًا عند المنعطف 16، مستفيدًا من قيام زميله بإعاقة سائق بورشه.

ثم ابتعد إيفانز فجأة، واضعًا نصب عينيه المراكز الثلاثة الأولى، بينما واصل دا كوستا ضغطه، وفعل كل ما يلزم لمنع فيرلاين، الذي أصبح محبطًا، من إحراز اللقب.

تايلور بارنارد، دي إس بنسكي الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وكان ذلك واضحًا للغاية في اللفة 27 عندما تعمد توسيع مساره عند المنعطف 19، ما أدى إلى تراجع السائق الألماني بشكل دراماتيكي إلى المركز الحادي عشر، بينما شق القطار خلفه طريقه إلى الأمام، ومن بينهم دينيس.

وجعل ذلك دينيس فجأة البطل المؤقت، مع تصاعد التوتر بشكل كبير، قبل أن يحدث تحول آخر في اللفة 32، عندما لجأ فيرلاين إلى تحركات يائسة لإنقاذ لقبه الثاني.

واندفع من الجهة الداخلية لدينيس من أجل المركز التاسع عند المنعطف 16، لكنه اصطدم بمؤخرة سيارة جويل إريكسون، ما تسبب في دوران سيارة إنفيجن وإعاقة كل من بورشه وأندريتي، الأمر الذي أخرج فيرلاين من المراكز العشرة الأولى.

وفي غضون لحظة، خرج دينيس من حسابات اللقب، وتحولت الأنظار الآن إلى إيفانز صاحب المركز الرابع، الذي كان بحاجة إلى الفوز، لكنه كان متأخرًا بثماني ثوانٍ عن الثلاثي في المقدمة، دي فريز ومورتارا وبارنارد.

نيك دي فريز، ماهيندرا ريسينغ؛ إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

وهكذا، ومع تناقص عدد اللفات، كانت المهمة أكبر من قدرة إيفانز، الذي لم يتمكن من التقدم أكثر. أما بارنارد، فقد تمكن من ذلك بفضل تفعيله نمط الهجوم في وقت متأخر.

وأدى ذلك إلى اندفاع سائق دي إس بينسكي إلى الصدارة، ليحقق في النهاية أول انتصار له في البطولة، متقدمًا بأقل من ثانية على دي فريز، بينما أكمل مورتارا منصة التتويج.

وضمن إيفانز، الذي أنهى السباق رابعًا، لقب الفرق لصالح جاغوار في معركتها مع بورشه، بينما أكمل سيباستيان بوييمي من إنفيجن المراكز الخمسة الأولى في آخر سباق له في الفورمولا إي.

أنهى نيك كاسيدي السباق سادسًا، بينما أكمل فيرن وبيبي مارتي وأوليفر رولاند ونورمان ناتو، على التوالي، مراكز النقاط، في حين احتل فيرلاين المركز الرابع عشر، بفارق مركز واحد أمام دا كوستا وخمسة مراكز أمام دينيس.

ورغم أن فيرلاين أحرز اللقب في النهاية، فإنه كان غاضبًا بعد السباق، قائلًا: "إنها واحدة من أكثر الأمور غير الرياضية وغير العادلة التي رأيتها على الإطلاق، الطريقة التي قاد بها أنطونيو".

وأضاف: "هكذا تكون الأمور عندما يكون لديك أعداء. ومع ذلك، نجحنا، وهناك رسالة أخرى: أنا لا أنسى".

"لذلك، نعم. لننطلق، ولنستمتع بعطلة جيدة بين الموسمين، وفي العام المقبل لن أنسى ما حدث هنا".