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تقرير السباق
فورمولا إي سباق لندن 2

فورمولا إي: فيرلاين يحرز لقبه الثاني رغم عدم تسجيل أي نقطة في ختام الموسم

انضم سائق بورشه إلى جان-إيريك فيرن كأحد السائقيَن الوحيدين اللذين أحرزا لقب الفورمولا إي مرتين.

إيد هاردي
إيد هاردي
تم التحرير:
باسكال فيرلاين، فريق بورشه للفورمولا إي

باسكال فيرلاين، فريق بورشه للفورمولا إي

الصورة من قبل: سام باغنال / غيتي إيميجز

أصبح باسكال فيرلاين بطل العالم للفورمولا إي لموسم 2025-26، رغم إنهائه سباق جائزة لندن الكبرى خارج مراكز النقاط، في الوقت الذي حقق فيه تايلور بارنارد الفوز في ختام الموسم المثير.

وانضم سائق بورشه الآن إلى جان-إيريك فيرن باعتبارهما السائقين الوحيدين اللذين أحرزا لقب البطولة الكهربائية بالكامل مرتين، بعدما حقق فيرلاين لقبه الأول في ختام موسم 2023-24 في لندن.

وأحرز لقب هذا العام رغم دخوله عطلة نهاية الأسبوع في المركز الثالث ببطولة السائقين، بفارق خمس نقاط عن المتصدر السابق جايك دينيس وثلاث نقاط خلف ميتش إيفانز، لكن الحظ كان في صفه في البداية.

وبدأ الأمر يوم السبت، عندما سمحت أوامر فريق بورشه لفيرلاين بالفوز بالسباق الأول من مركز الانطلاق الأول، وانتزاع صدارة البطولة من دينيس بفارق خمس نقاط، بينما كان إيفانز متأخرًا بفارق كبير بلغ 21 نقطة.

وأصبح الوضع أفضل عندما قدم أداءً قويًا آخر في التجارب التأهيلية يوم الأحد، وحصل على المركز الثالث خلف صاحب مركز الانطلاق الأول نيك دي فريز وزميله في فريق ماهيندرا، إدواردو مورتارا.

وفي الوقت نفسه، انضم زميل فيرلاين في الفريق نيكو مولر إليه في الصف الثاني، أمام إيفانز صاحب المركز الخامس، بينما تراجع دينيس إلى المركز السادس عشر، ما جعله بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لخطف اللقب.

وكان السائق البالغ من العمر 31 عامًا بحاجة فقط إلى الحفاظ على نظافة سباقه، وهذا ما حدث عند الانطلاقة، حيث حافظ السائقون على مراكزهم قبل بدء استراتيجيات أنماط الهجوم المختلفة.

وجعل ذلك المشهد في المراحل المبكرة غير واضح، إذ دخل أمثال بارنارد، الذي انطلق من المركز السادس، وأنطونيو فيليكس دا كوستا، المنطلق من المركز التاسع، في خضم المنافسة مع استمرار تغير المراكز.

لكن وسط الفوضى، كان كل ما يهم هو أنه بحلول اللفة 16 من أصل 35، بدا أن فيرلاين قد حسم اللقب، بعدما كان في المركز الخامس خلف المتصدر مورتارا، ودي فريز، وبارنارد، ودا كوستا.

وكان دا كوستا يبذل قصارى جهده لمساعدة إيفانز زميله في فريق جاغوار، لكن السائق النيوزيلندي كان يعاني من أجل تجاوز مولر على المركز السابع، بينما لم يكن دينيس يشكل تهديدًا خارج مراكز النقاط.

لكن كل شيء تغير في اللفة 26، عندما بدأت المعجزة شبه المستحيلة التي كان دينيس أو إيفانز بحاجة إليها للفوز باللقب تبدو فجأة احتمالًا حقيقيًا.

وذلك لأن إيفانز، صاحب المركز السادس، فعّل نمط الهجوم وتمكن سريعًا من تجاوز دا كوستا وفيرلاين معًا عند المنعطف 16، مستفيدًا من قيام زميله بإعاقة سائق بورشه.

ثم ابتعد إيفانز فجأة، واضعًا نصب عينيه المراكز الثلاثة الأولى، بينما واصل دا كوستا ضغطه، وفعل كل ما يلزم لمنع فيرلاين، الذي أصبح محبطًا، من إحراز اللقب.

تايلور بارنارد، دي إس بنسكي

تايلور بارنارد، دي إس بنسكي

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وكان ذلك واضحًا للغاية في اللفة 27 عندما تعمد توسيع مساره عند المنعطف 19، ما أدى إلى تراجع السائق الألماني بشكل دراماتيكي إلى المركز الحادي عشر، بينما شق القطار خلفه طريقه إلى الأمام، ومن بينهم دينيس.

وجعل ذلك دينيس فجأة البطل المؤقت، مع تصاعد التوتر بشكل كبير، قبل أن يحدث تحول آخر في اللفة 32، عندما لجأ فيرلاين إلى تحركات يائسة لإنقاذ لقبه الثاني.

واندفع من الجهة الداخلية لدينيس من أجل المركز التاسع عند المنعطف 16، لكنه اصطدم بمؤخرة سيارة جويل إريكسون، ما تسبب في دوران سيارة إنفيجن وإعاقة كل من بورشه وأندريتي، الأمر الذي أخرج فيرلاين من المراكز العشرة الأولى.

وفي غضون لحظة، خرج دينيس من حسابات اللقب، وتحولت الأنظار الآن إلى إيفانز صاحب المركز الرابع، الذي كان بحاجة إلى الفوز، لكنه كان متأخرًا بثماني ثوانٍ عن الثلاثي في المقدمة، دي فريز ومورتارا وبارنارد.

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نيك دي فريز، ماهيندرا ريسينغ؛ إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

نيك دي فريز، ماهيندرا ريسينغ؛ إدواردو مورتارا، ماهيندرا ريسينغ

الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

وهكذا، ومع تناقص عدد اللفات، كانت المهمة أكبر من قدرة إيفانز، الذي لم يتمكن من التقدم أكثر. أما بارنارد، فقد تمكن من ذلك بفضل تفعيله نمط الهجوم في وقت متأخر.

وأدى ذلك إلى اندفاع سائق دي إس بينسكي إلى الصدارة، ليحقق في النهاية أول انتصار له في البطولة، متقدمًا بأقل من ثانية على دي فريز، بينما أكمل مورتارا منصة التتويج.

وضمن إيفانز، الذي أنهى السباق رابعًا، لقب الفرق لصالح جاغوار في معركتها مع بورشه، بينما أكمل سيباستيان بوييمي من إنفيجن المراكز الخمسة الأولى في آخر سباق له في الفورمولا إي.

أنهى نيك كاسيدي السباق سادسًا، بينما أكمل فيرن وبيبي مارتي وأوليفر رولاند ونورمان ناتو، على التوالي، مراكز النقاط، في حين احتل فيرلاين المركز الرابع عشر، بفارق مركز واحد أمام دا كوستا وخمسة مراكز أمام دينيس.

ورغم أن فيرلاين أحرز اللقب في النهاية، فإنه كان غاضبًا بعد السباق، قائلًا: "إنها واحدة من أكثر الأمور غير الرياضية وغير العادلة التي رأيتها على الإطلاق، الطريقة التي قاد بها أنطونيو".

وأضاف: "هكذا تكون الأمور عندما يكون لديك أعداء. ومع ذلك، نجحنا، وهناك رسالة أخرى: أنا لا أنسى".

"لذلك، نعم. لننطلق، ولنستمتع بعطلة جيدة بين الموسمين، وفي العام المقبل لن أنسى ما حدث هنا".

Formula E London E-Prix: Race 2 Results 

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س النقاط الانسحاب
1 United Kingdom ت. بارنارد دراغون ريسينغ 77 35

42:19.363

   102.9 25  
2 Netherlands ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21 35

+0.614

42:19.977

 0.614 102.9 18  
3 Switzerland إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48 35

+6.087

42:25.450

 5.473 102.7 15  
4 New Zealand م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9 35

+7.722

42:27.085

 1.635 102.6 12  
5 Switzerland س. بويمي فيرجن ريسينغ 16 35

+16.754

42:36.117

 9.032 102.2 10  
6 New Zealand ن. كاسيدي Citroën Racing 37 35

+17.205

42:36.568

 0.451 102.2 8  
7 France ج. فيرن Citroën Racing 25 35

+17.864

42:37.227

 0.659 102.2 6  
8
P. Martí Cupra Kiro
 3 35

+18.312

42:37.675

 0.448 102.2 4  
9 United Kingdom أ. رولاند نيسان إي.دامس 1 35

+19.363

42:38.726

 1.051 102.1 2  
10 France ن. ناتو نيسان إي.دامس 23 35

+24.990

42:44.353

 5.627 101.9 1  
11 Germany م. غونتر دراغون ريسينغ 7 35

+31.219

42:50.582

 6.229 101.7    
12 Switzerland ن. مولر فريق بورشه 51 35

+35.367

42:54.730

 4.148 101.5    
13 Brazil ف. دروغوفيتش Andretti Formula E 28 35

+38.658

42:58.021

 3.291 101.4    
14 Germany ب. فيرلاين فريق بورشه 94 35

+48.737

43:08.100

 10.079 101.0    
15 Portugal أ. فيليكس دا كوستا جاغوار ريسينغ 13 35

+49.110

43:08.473

 0.373 100.9    
16 United Kingdom د. تيكتوم Cupra Kiro 33 35

+59.710

43:19.073

 10.600 100.5    
17 Barbados ز. مالوني LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 35

+1'03.794

43:23.157

 4.084 100.4    
18 United Kingdom ج. دينيس Andretti Formula E 27 34

+1 اللفة

42:46.047

 1 اللفة 98.9    
dnf Sweden ج. إريكسون فيرجن ريسينغ 14 31

+4 عدد اللفات

38:28.701

 3 عدد اللفات     الانسحاب
dnf Brazil ل. دي غراسي LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 11

+24 عدد اللفات

14:26.791

 20 عدد اللفات     الانسحاب
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