فورمولا إي: فيرلاين يتفوّق على فيرن بـ 0.004 ثانية في التجارب الحرّة في المكسيك

ستُسجّل عطلة نهاية هذا الأسبوع انطلاقة تاريخيّة للجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي الأكثر قوّة، وبالرغم من بعض المخاوف حيال بعض الجوانب مثل الكبح وضرورة تحسينها سريعًا فإنّ ذلك لم يمنع السائقين من الضغط بقوّة.

وانطلقت الحصّة بعد وقتٍ قصيرٍ من شروق الشمس في المكسيك، لذا انتظر السائقون تحسّن حالة المسار أكثر، وبالفعل بدأت الأزمنة بالتحسّن في النصف الثانية من الحصّة.

وتوقّفت سيارة سام بيرد بسبب مشكلة أنظمة إلكترونيّة ما تسبّب في علمٍ أصفر، لكنّه تمكّن من إعادة ضبط سيارته جاغوار والعودة بها إلى مرآب فريقه.

وتداول العديد من السائقين على الصدارة إلى أن بدأ فيرلاين بالضغط مُسجّلًا 1:14.427 دقيقة في مرحلة أولى قبل أن يُحسّن زمنه عبر تحقيقه 1:13.987 دقيقة في تلك المرحلة.

وأثار الناشئ جايك هيوز الإعجاب عندما سجّل 1:13.658 دقيقة بعد ذلك، في حين تعرّض إدواردو مورتارا لحادث عبر لمس إطاره الخلفي للجدار أثناء لفّته السريعة.

ومع تبقي 5 دقائق على النهاية، قفز ميتش إيفانز إلى المركز الأوّل، لكنّه لم ينعم به طويلًا، بعد أن تلاه سيرجيو سيتي كامارا في مرحلة أولى، قبل أن يُسجّل فيرلاين 1:13.496 دقيقة متفوّقًا عليه بـ 0.010 ثانية، قبل أن يحلّ فيرن ثانيًا بفارق 0.004 ثانية ويفصل بينهما.

وكان دينيس ليضمن الصدارة كونه سجّل 1:13.137 دقيقة، لكنّ زمنه شُطب نتيجة تجاوزه حدود المسار.

نتيجة الحصّة: