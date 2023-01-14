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فورمولا إي / جائزة المكسيك تقرير التجارب

فورمولا إي: فيرلاين يتفوّق على فيرن بـ 0.004 ثانية في التجارب الحرّة في المكسيك

سجّل باسكال فيرلاين الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة المكسيك الجولة الافتتاحيّة لموسم 2023 من بطولة الفورمولا إي للسيارات الكهربائيّة.

فورمولا إي: فيرلاين يتفوّق على فيرن بـ 0.004 ثانية في التجارب الحرّة في المكسيك

ستُسجّل عطلة نهاية هذا الأسبوع انطلاقة تاريخيّة للجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي الأكثر قوّة، وبالرغم من بعض المخاوف حيال بعض الجوانب مثل الكبح وضرورة تحسينها سريعًا فإنّ ذلك لم يمنع السائقين من الضغط بقوّة.

وانطلقت الحصّة بعد وقتٍ قصيرٍ من شروق الشمس في المكسيك، لذا انتظر السائقون تحسّن حالة المسار أكثر، وبالفعل بدأت الأزمنة بالتحسّن في النصف الثانية من الحصّة.

وتوقّفت سيارة سام بيرد بسبب مشكلة أنظمة إلكترونيّة ما تسبّب في علمٍ أصفر، لكنّه تمكّن من إعادة ضبط سيارته جاغوار والعودة بها إلى مرآب فريقه.

وتداول العديد من السائقين على الصدارة إلى أن بدأ فيرلاين بالضغط مُسجّلًا 1:14.427 دقيقة في مرحلة أولى قبل أن يُحسّن زمنه عبر تحقيقه 1:13.987 دقيقة في تلك المرحلة.

وأثار الناشئ جايك هيوز الإعجاب عندما سجّل 1:13.658 دقيقة بعد ذلك، في حين تعرّض إدواردو مورتارا لحادث عبر لمس إطاره الخلفي للجدار أثناء لفّته السريعة.

ومع تبقي 5 دقائق على النهاية، قفز ميتش إيفانز إلى المركز الأوّل، لكنّه لم ينعم به طويلًا، بعد أن تلاه سيرجيو سيتي كامارا في مرحلة أولى، قبل أن يُسجّل فيرلاين 1:13.496 دقيقة متفوّقًا عليه بـ 0.010 ثانية، قبل أن يحلّ فيرن ثانيًا بفارق 0.004 ثانية ويفصل بينهما.

وكان دينيس ليضمن الصدارة كونه سجّل 1:13.137 دقيقة، لكنّ زمنه شُطب نتيجة تجاوزه حدود المسار.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 21 1:13.496     128.725
2 25 France جون إيريك فيرن دي اس بنسكي 19 1:13.500 0.004 0.004 128.718
3 3 Brazil سيرجيو كامارا نيو 333 20 1:13.506 0.010 0.006 128.707
4 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 22 1:13.548 0.052 0.042 128.634
5 1 Belgium ستوفيل فاندورن دي اس بنسكي 20 1:13.611 0.115 0.063 128.524
6 5 United Kingdom جايك هيوز نيوم مكلارين 20 1:13.615 0.119 0.004 128.517
7 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:13.632 0.136 0.017 128.487
8 16 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 21 1:13.684 0.188 0.052 128.396
9 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 21 1:13.710 0.214 0.026 128.351
10 11 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ 17 1:13.717 0.221 0.007 128.339
11 33 United Kingdom دان تيكتوم نيو 333 21 1:13.780 0.284 0.063 128.229
12 17 France نورمان ناتو نيسان 20 1:13.795 0.299 0.015 128.203
13 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 22 1:13.932 0.436 0.137 127.966
14 23 France ساشا فينيستراز نيسان 20 1:14.004 0.508 0.072 127.841
15 36 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 19 1:14.166 0.670 0.162 127.562
16 7 Germany ماكسيميليان غونتر مازيراتي 21 1:14.268 0.772 0.102 127.387
17 58 Germany رينيه راست نيوم مكلارين 20 1:14.361 0.865 0.093 127.227
18 8 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 17 1:14.538 1.042 0.177 126.925
19 48 Switzerland إدواردو مورتارا مازيراتي 12 1:14.641 1.145 0.103 126.750
20 51 Switzerland نيكو مولر آبت كوبرا 17 1:15.378 1.882 0.737 125.511
21 4 Netherlands روبن فرينز آبت كوبرا 16 1:15.526 2.030 0.148 125.265
22 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 5 1:19.855 6.359 4.329 118.474
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