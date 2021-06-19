شهدت منافسات السوبر بول معركة ثلاثيّة حامية على قطب الانطلاق الأوّل، ففي حين كان جايك دينيس سائق بي ام دبليو الأسرع بـ 1:23.879 دقيقة، فقد نجح أوليفر رولاند متصدّر التجارب الحرّة في التفوّق عليه بالرغم من انزلاقاته في القسم البيضويّ من الحلبة.

وانتزع سائق نيسان إي.دامس الصدارة بفارق 0.041 ثانية واتّجهت جميع الأنظار صوب فيرلاين سائق بورشه الوحيد المتبقي.

وبالرغم من إضاعته لبعض الوقت في المقطع الأخير بانزلاقه هو الآخر، إلّا أنّ فيرلاين نجح في انتزاع قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في مسيرته في الفورمولا إي بتوقيت وقدره 1:23.780 دقيقة.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب جون إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه وتفوّق بأريحيّة على ماكسيميليان غونتر وإدوارادو مورتارا اللذين ارتكبا أخطاء حاسمة في لفّتيهما.

وذهب المركز السابع إلى أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا الذي تفوّق على ثنائيّ آودي لوكاس دي غراسي وسيرجيو سيتي كامارا، بينما أكمل رينيه راست ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى حامل اللقب أنطونيو فيليكس دا كوستا بالمركز الـ 12، لكن من المرجّح أنّه سيُحقّق تقدّمًا لافتًا في السباق في ظلّ توافر مواقع جيّدة للتجاوز.

ترتيب شبكة الانطلاق: