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فورمولا إي / جائزة بويبلا 1 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فيرلاين يتفوّق على رولاند بـ 0.058 ثانية وينطلق أوّلًا في المكسيك

قدّم الألماني باسكال فيرلاين لفّة رائعة في تصفيات جائزة بويبلا للفورمولا إي ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للسباق الأوّل اليوم السبت.

فورمولا إي: فيرلاين يتفوّق على رولاند بـ 0.058 ثانية وينطلق أوّلًا في المكسيك

شهدت منافسات السوبر بول معركة ثلاثيّة حامية على قطب الانطلاق الأوّل، ففي حين كان جايك دينيس سائق بي ام دبليو الأسرع بـ 1:23.879 دقيقة، فقد نجح أوليفر رولاند متصدّر التجارب الحرّة في التفوّق عليه بالرغم من انزلاقاته في القسم البيضويّ من الحلبة.

وانتزع سائق نيسان إي.دامس الصدارة بفارق 0.041 ثانية واتّجهت جميع الأنظار صوب فيرلاين سائق بورشه الوحيد المتبقي.

وبالرغم من إضاعته لبعض الوقت في المقطع الأخير بانزلاقه هو الآخر، إلّا أنّ فيرلاين نجح في انتزاع قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في مسيرته في الفورمولا إي بتوقيت وقدره 1:23.780 دقيقة.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب جون إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه وتفوّق بأريحيّة على ماكسيميليان غونتر وإدوارادو مورتارا اللذين ارتكبا أخطاء حاسمة في لفّتيهما.

وذهب المركز السابع إلى أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا الذي تفوّق على ثنائيّ آودي لوكاس دي غراسي وسيرجيو سيتي كامارا، بينما أكمل رينيه راست ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى حامل اللقب أنطونيو فيليكس دا كوستا بالمركز الـ 12، لكن من المرجّح أنّه سيُحقّق تقدّمًا لافتًا في السباق في ظلّ توافر مواقع جيّدة للتجاوز.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:23.780   128.049
2 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:23.838 0.058 127.961
3 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:23.879 0.099 127.898
4 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:24.282 0.502 127.286
5 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:25.095 1.315 126.070
6 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:27.217 3.437 123.003
7 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:24.425 0.645 127.071
8 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:24.489 0.709 126.975
9 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:24.706 0.926 126.649
10 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:24.818 1.038 126.482
11 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:24.832 1.052 126.461
12 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:24.881 1.101 126.388
13 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:24.934 1.154 126.309
14 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 1:24.992 1.212 126.223
15 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:25.352 1.572 125.691
16 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:25.387 1.607 125.639
17 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:25.404 1.624 125.614
18 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:25.593 1.813 125.337
19 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:25.730 1.950 125.137
20 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:25.788 2.008 125.052
21 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:25.809 2.029 125.021
22 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:26.146 2.366 124.532
23 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:26.413 2.633 124.147
24 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:30.568 6.788 118.452
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فورمولا إي: رولاند يتصدّر التجارب الحرّة المليئة بالحوادث في المكسيك

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