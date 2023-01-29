فورمولا إي: فيرلاين يتفوق على دينيس ليحقق فوزه الثاني في الدرعية

نجح سائق بورشه مجدداً بتطبيق استراتيجية محكمة سمحت له بالإطباق على المركز الأول في السباق الثاني في الدرعية، وذلك بعد فوزه في السباق الأول كذلك.

وبعد تأهله في المركز الخامس، قدم فيرلاين انطلاقة قوية منحته المركز الرابع، وترك السيارات أمامه تتنازع فيما بينها، حيث تقدم ميتش إيفانز للصدارة على حساب جايك هيوز صاحب قطب الانطلاق الأول، قبل أن يستعيده بعد تطبيق وضع الهجوم أو "أتاك مود".

ومع تراجع هيوز، قام فيرلاين يتجاوزه ومن ثم تجاوز إيفانز، بينما استفاد رينيه راست من وضع الهجوم ليتقدم للصدارة.

بعد أن بات ثانياً، واصل فيرلاين مطاردة راست ونجح بخفض فارق صدارته لأقل من ثانية، وهذا ما حصل حيث بات الألماني في الصدارة.

دينيس بدوره قدم سلسلة تجاوزات على إدواردو مورتارا، هيوز وإيفانز ليصبح ثانياً.

وحاول تقليص الفارق خلف فيرلاين خاصة بعد حادثة نيكو مولر، التي تسبب بدخول سيارة الأمان.

جايك هيوز، أندريتي تصوير: أندرياس بيل

وعند إعادة الانطلاقة، حاول دينيس تجاوز فيرلاين لكن الأخير امتلك ما يكفي من الخبرة والسرعة لصدّ الهجوم، ومن ثم عزز موقعه بشكل كبير في اللفات الأخيرة.

راست قدم أداء ممتازاً وحرم سام بيرد فرصة منصة التتويج. بينما اجتاز هيوز خط النهاية خامساً أمام سيباستيان بويمي وميتش إيفانز.

المركز الثامن حققه ساشا فينيستراز أمام إدواردو مورتارا. بينما أكمل دان تيكتوم ترتيب المراكز العشرة الأولى.

سباق الدرعية الثاني: