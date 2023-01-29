السابق / فورمولا إي: هيوز يتفوق على إيفانز لينطلق أولاً للمرة الأولى له في الدرعية
فورمولا إي / جائزة الدرعية 2 تقرير السباق

فورمولا إي: فيرلاين يتفوق على دينيس ليحقق فوزه الثاني في الدرعية

أكمل باسكال فيرلاين جولة الدرعية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا إي بفوز مزدوج في السباق الثاني، لينتزع صدارة الترتيب العام.

فورمولا إي: فيرلاين يتفوق على دينيس ليحقق فوزه الثاني في الدرعية

نجح سائق بورشه مجدداً بتطبيق استراتيجية محكمة سمحت له بالإطباق على المركز الأول في السباق الثاني في الدرعية، وذلك بعد فوزه في السباق الأول كذلك.

وبعد تأهله في المركز الخامس، قدم فيرلاين انطلاقة قوية منحته المركز الرابع، وترك السيارات أمامه تتنازع فيما بينها، حيث تقدم ميتش إيفانز للصدارة على حساب جايك هيوز صاحب قطب الانطلاق الأول، قبل أن يستعيده بعد تطبيق وضع الهجوم أو "أتاك مود".

ومع تراجع هيوز، قام فيرلاين يتجاوزه ومن ثم تجاوز إيفانز، بينما استفاد رينيه راست من وضع الهجوم ليتقدم للصدارة.

بعد أن بات ثانياً، واصل فيرلاين مطاردة راست ونجح بخفض فارق صدارته لأقل من ثانية، وهذا ما حصل حيث بات الألماني في الصدارة.

دينيس بدوره قدم سلسلة تجاوزات على إدواردو مورتارا، هيوز وإيفانز ليصبح ثانياً.

وحاول تقليص الفارق خلف فيرلاين خاصة بعد حادثة نيكو مولر، التي تسبب بدخول سيارة الأمان.

جايك هيوز، أندريتي

جايك هيوز، أندريتي

تصوير: أندرياس بيل

اقرأ أيضاً:

وعند إعادة الانطلاقة، حاول دينيس تجاوز فيرلاين لكن الأخير امتلك ما يكفي من الخبرة والسرعة لصدّ الهجوم، ومن ثم عزز موقعه بشكل كبير في اللفات الأخيرة.

راست قدم أداء ممتازاً وحرم سام بيرد فرصة منصة التتويج. بينما اجتاز هيوز خط النهاية خامساً أمام سيباستيان بويمي وميتش إيفانز.

المركز الثامن حققه ساشا فينيستراز أمام إدواردو مورتارا. بينما أكمل دان تيكتوم ترتيب المراكز العشرة الأولى.

سباق الدرعية الثاني:

المركز السائق الفريق عدد اللفات الفارق النقاط
1 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 40   25
2 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 40 1.252 18
3 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين 40 4.554 15
4 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 4.851 13
5 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين 40 10.869 13
6 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 10.947 8
7 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 11.088 6
8 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس 40 12.409 4
9 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco مازيراتي ريسينغ 40 12.753 2
10 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 40 13.275 1
11 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ 40 13.572  
12 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 40 15.229  
13 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 40 15.623  
14 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 17.038  
15 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس 40 19.569  
16 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ 40 20.796  
17 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ 40 21.221  
18 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو 40 22.243  
19 South Africa كلفن فان دير لينده Germany فريق أودي سبورت أبت 40 25.291  
20 Germany ماكسيميليان غونتر Monaco مازيراتي ريسينغ 40 27.137  
  United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 30 10 Laps  
  Switzerland نيكو مولر Germany فريق أودي سبورت أبت 25 15 Laps  
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات

فورمولا إي: هيوز يتفوق على إيفانز لينطلق أولاً للمرة الأولى له في الدرعية

أحدث الأخبار

آودي تشتري حصة في ساوبر قبل دخول الفورمولا واحد في 2026

آودي تشتري حصة في ساوبر قبل دخول الفورمولا واحد في 2026

فورمولا 1

آودي تشتري حصة في ساوبر قبل دخول الفورمولا واحد في 2026 آودي تشتري حصة في ساوبر قبل دخول الفورمولا واحد في 2026

إكستروم يتغلّب على شوماخر ليُحقّق لقبه الرابع في سباق الأبطال

إكستروم يتغلّب على شوماخر ليُحقّق لقبه الرابع في سباق الأبطال

Misc سلاسل متعددة

إكستروم يتغلّب على شوماخر ليُحقّق لقبه الرابع في سباق الأبطال إكستروم يتغلّب على شوماخر ليُحقّق لقبه الرابع في سباق الأبطال

خمسة أشياء تعلّمناها من مؤتمر فاسور الصحفي الأوّل على رأس فيراري

خمسة أشياء تعلّمناها من مؤتمر فاسور الصحفي الأوّل على رأس فيراري

فورمولا 1

خمسة أشياء تعلّمناها من مؤتمر فاسور الصحفي الأوّل على رأس فيراري خمسة أشياء تعلّمناها من مؤتمر فاسور الصحفي الأوّل على رأس فيراري

سباق الأبطال: النرويج تُحقّق الفوز الثاني على التوالي بكأس الأمم

سباق الأبطال: النرويج تُحقّق الفوز الثاني على التوالي بكأس الأمم

Misc سلاسل متعددة

سباق الأبطال: النرويج تُحقّق الفوز الثاني على التوالي بكأس الأمم سباق الأبطال: النرويج تُحقّق الفوز الثاني على التوالي بكأس الأمم

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.