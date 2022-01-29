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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة 2 تقرير التجارب

فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر

تصدّر الألماني باسكال فيرلاين سائق بورشه حصّة التجارب الحرّة الثالثة لجائزة الدرعيّة الثانية من موسم 2022 من بطولة الفورمولا إي، وذلك ضمن حصّة عرفت رفع علم أحمر مطوّلٍ نتيجة حادث نيك كاسيدي.

فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر

بالنظر إلى تحسّن مستويات التماسك على إثر مجريات جولة الأمس، كانت الأزمنة أسرع بكثيرٍ منذ البداية هذه المرّة.

وتمكّن السائقون من دخول فلك 1:08 دقيقة منذ الثلث الأوّل من عمر الحصّة.

لكن مع تجاوز منتصف زمن الحصّة فقد تعرّض نيك كاسيدي سائق فيرجن لحادث ألحق ضررًا بسيارته، وهو ما يترك مشاركته في التجارب التأهيليّة ضبابيّة في الوقت الحاضر بالنظر إلى ضيق الوقت لتصليح سيارته.

وأدّى الحادث إلى رفع العلم الأحمر حينها من أجل إبعاد السيارة، وكان إدواردو مورتارا حينها في الصدارة بـ 1:07.656 دقيقة في تلك المرحلة.

وبالرغم من أنّ زمن الحصّة انتهى في ظروف العلم الأحمر، فقد قرّرت إدارة السباق منح السائقين ثماني دقائق إضافيّة.

وبالفعل عاد العديد من السائقين لتحسين أزمنتهم بشكلٍ لافت في تلك الدقائق المتبقية، وآلت الصدارة في النهاية إلى فيرلاين الذي سجّل 1:07.215 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى جون-إريك فيرن سائق دي.اس تيشيتاه بفارق رُبع ثانية، في حين أكمل أوليفر رولاند ترتيب الثلاثة الأوائل.

وتواجد مورتارا رابعًا أمام أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل لقب الموسم ما قبل الماضي، بينما حلّ ثالث سباق الأمس جايك دينيس في المركز السادس أمام أندريه لوتيرر.

وبعد أن كان في طريقه لتحقيق زمنٍ قويٍ يضعه في مراكز الصدارة، واجه الفائز بالسباق الافتتاحيّ نيك دي فريز الزحام في نهاية لفّته ليكتفي بالمركز الثامن أمام سيباستيان بويمي، بينما أكمل روبن فرينز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 20 1:07.215     133.577
2 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 19 1:07.456 0.241 0.241 133.100
3 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 18 1:07.550 0.335 0.094 132.914
4 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 17 1:07.562 0.347 0.012 132.891
5 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 20 1:07.646 0.431 0.084 132.726
6 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 16 1:07.674 0.459 0.028 132.671
7 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 18 1:07.742 0.527 0.068 132.538
8 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 20 1:07.786 0.571 0.044 132.452
9 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 18 1:07.787 0.572 0.001 132.450
10 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 16 1:07.891 0.676 0.104 132.247
11 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 20 1:07.931 0.716 0.040 132.169
12 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 20 1:07.943 0.728 0.012 132.146
13 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 20 1:07.944 0.729 0.001 132.144
14 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 17 1:08.020 0.805 0.076 131.996
15 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 19 1:08.159 0.944 0.139 131.727
16 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 16 1:08.186 0.971 0.027 131.675
17 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 16 1:08.224 1.009 0.038 131.601
18 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 17 1:08.433 1.218 0.209 131.199
19 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 17 1:08.444 1.229 0.011 131.178
20 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 8 1:08.894 1.679 0.450 130.321
21 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 18 1:09.010 1.795 0.116 130.102
22 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 18 1:09.331 2.116 0.321 129.500
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