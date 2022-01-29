فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر

بالنظر إلى تحسّن مستويات التماسك على إثر مجريات جولة الأمس، كانت الأزمنة أسرع بكثيرٍ منذ البداية هذه المرّة.

وتمكّن السائقون من دخول فلك 1:08 دقيقة منذ الثلث الأوّل من عمر الحصّة.

لكن مع تجاوز منتصف زمن الحصّة فقد تعرّض نيك كاسيدي سائق فيرجن لحادث ألحق ضررًا بسيارته، وهو ما يترك مشاركته في التجارب التأهيليّة ضبابيّة في الوقت الحاضر بالنظر إلى ضيق الوقت لتصليح سيارته.

وأدّى الحادث إلى رفع العلم الأحمر حينها من أجل إبعاد السيارة، وكان إدواردو مورتارا حينها في الصدارة بـ 1:07.656 دقيقة في تلك المرحلة.

وبالرغم من أنّ زمن الحصّة انتهى في ظروف العلم الأحمر، فقد قرّرت إدارة السباق منح السائقين ثماني دقائق إضافيّة.

وبالفعل عاد العديد من السائقين لتحسين أزمنتهم بشكلٍ لافت في تلك الدقائق المتبقية، وآلت الصدارة في النهاية إلى فيرلاين الذي سجّل 1:07.215 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى جون-إريك فيرن سائق دي.اس تيشيتاه بفارق رُبع ثانية، في حين أكمل أوليفر رولاند ترتيب الثلاثة الأوائل.

وتواجد مورتارا رابعًا أمام أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل لقب الموسم ما قبل الماضي، بينما حلّ ثالث سباق الأمس جايك دينيس في المركز السادس أمام أندريه لوتيرر.

وبعد أن كان في طريقه لتحقيق زمنٍ قويٍ يضعه في مراكز الصدارة، واجه الفائز بالسباق الافتتاحيّ نيك دي فريز الزحام في نهاية لفّته ليكتفي بالمركز الثامن أمام سيباستيان بويمي، بينما أكمل روبن فرينز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: