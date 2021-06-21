تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب التالي / فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا
فورمولا إي / جائزة بويبلا 2 أخبار

فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

حُرم باسكال فيرلاين من منصة تتويج ثانية له في الفورمولا إي على حلبة بويبلا المكسيكية وذلك بعد تلقي فريقه بورشه عقوبة زمنية لاستعمال نظام "دفعة الجمهور" أو "فان بوست" بشكل غير صحيح خلال السباق.

فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

خسر السائق والفريق فرصة فوزٍ أول في البطولة خلال سباق المكسيك الأول يوم السبت وذلك بعد شطب نتيجة التأهل بسبب عدم التصريح الصحيح عن مجموعات الإطارات ضمن التوصيف التقني للسيارة.

وبينما اعترضت بورشه على القرار، لكن فيرلاين خسر مركزه الثاني في سباق الأحد بعد عقوبة خمس ثوانٍ أرجعته إلى المركز الرابع.

وكان فيرلاين قيد التحقيق بسبب استعمال طاقة أكبر من المسموح، حيث وصف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ذلك بأنه نتيجة استعمال غير صحيح لنظام "دفعة الجمهور" أو "فان بوست".

حيث جاء في بيان "فيا": "تلقى الحكام تقريراً تقنياً حيال استعمال مفرط للطاقة".

وأكمل البيان: "لكن الحكام لم يجدوا استعمالاً مفرطاً، بل تطبيقاً غير صحيح لنظام دفعة الجمهور".

وتابع: "أظهرت البيانات التقنية أن السائق فعّل ذلك النظام، لكن وبسبب الكمية القليلة المتبقية من الطاقة في السيارة، لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى البالغ 240 كيلو واط من الطاقة".

وأردف البيان: "نظراً لهذا الدليل، وجد الحكام أنه لم يكن هناك استعمال مفرط للطاقة، مع تطبيقٍ للعقوبة المنصوصة أعلاه".

اقرأ أيضاً:

وجاء هذا البيان بعد ما يقارب ثلاث ساعات من انتهاء السباق الذي أحرز فيه إدواردو مورتارا وفريقه فانتوري الفوز الثاني في البطولة.

ونتيجة لذلك، تقدم نيك كاسيدي ناشئ فيرجن إلى المركز الثاني، بينما بات أوليفر رولاند سائق نيسان بالمركز الثالث.

وهذا يعني أيضاً أن خسارة فيرلاين من النقاط خلال عطلة نهاية الأسبوع وصلت إلى 32 نقطة حيث يحتل المركز التاسع ضمن الترتيب العام بفارق 24 نقطة عن المتصدر الحالي مورتارا.

يشار إلى أن بورشه ستستأنف الحكم خلال الأيام المقبلة، لكن يبدو أن أي تغيير في نتيجة يوم السبت أمر مستبعد، نظراً لطبيعة الجولة المزدوجة وكيفية تأثير ذلك على خسارته للنقاط ومن ثم موقعه ضمن مجموعة التصفيات لسباق الأحد.

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب

المقال السابق

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب

المقال التالي

فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا

فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

58دقيقة
2
فورمولا 1

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

18س
3
فورمولا 1

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل

4
فورمولا 1

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

17س
5
فورمولا 1

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود

أحدث الأخبار
فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا
فورمولا إي

فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا

فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"
فورمولا إي

فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب
فورمولا إي

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب

10س
فورمولا إي: رولاند يتفوّق على فيرلاين وينطلق أوّلًا في سباق بويبلا الثاني
فورمولا إي

فورمولا إي: رولاند يتفوّق على فيرلاين وينطلق أوّلًا في سباق بويبلا الثاني

14س
جائزة بويبلا: دي فريز يتصدّر التجارب الحرّة أمام فيرن
فورمولا إي

جائزة بويبلا: دي فريز يتصدّر التجارب الحرّة أمام فيرن

17س
أحدث ملفات الفيديو
فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022 03:29
فورمولا إي
06-05-2021

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول 07:06
فورمولا إي
28-04-2021

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني 00:48
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني 00:30
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني

جاغوار ريسينغ | أسبوع السباق في فالنسيا 04:31
فورمولا إي
26-04-2021

جاغوار ريسينغ | أسبوع السباق في فالنسيا

باسكال فيرلاين More from
باسكال فيرلاين
فيرلاين يغادر صفوف ماهيندرا في الفورمولا إي
فورمولا إي

فيرلاين يغادر صفوف ماهيندرا في الفورمولا إي

فيرلاين: الأحوال الجوية ساهمت بانخفاض أداء "ماهيندرا" في الفورمولا إي جائزة روما
فورمولا إي

فيرلاين: الأحوال الجوية ساهمت بانخفاض أداء "ماهيندرا" في الفورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي يخطف الفوز من فيرلاين في اللحظات الأخيرة في المكسيك جائزة المكسيك
فورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي يخطف الفوز من فيرلاين في اللحظات الأخيرة في المكسيك

فريق بورشه More from
فريق بورشه
لوتيرر: من الصعب تكرار نجاح "إل إم بي1" خلال موسم بورشه الثاني في الفورمولا إي
فورمولا إي

لوتيرر: من الصعب تكرار نجاح "إل إم بي1" خلال موسم بورشه الثاني في الفورمولا إي

بورشه تبدأ العمل على أولى الخطوات التطويرية لسيارتها للفورمولا إي
فورمولا إي

بورشه تبدأ العمل على أولى الخطوات التطويرية لسيارتها للفورمولا إي

بورشه تحطم الرقم القياسي لحلبة نوردشليفه مع "919 إيفو"
دبليو إي سي

بورشه تحطم الرقم القياسي لحلبة نوردشليفه مع "919 إيفو"

الأكثر شعبية اليوم

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

ماركيز: الفوز بسباق ألمانيا يُعوّض كلّ "آلامي ومعاناتي"
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: الفوز بسباق ألمانيا يُعوّض كلّ "آلامي ومعاناتي"

هورنر: ريد بُل سيكون بمقدورها هزيمة مرسيدس في أي مكان إذا فازت في بول ريكار
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل سيكون بمقدورها هزيمة مرسيدس في أي مكان إذا فازت في بول ريكار

أحدث الأخبار

فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فيرن الغاضب يدعو لعدم العودة "مطلقاً" إلى حلبة بويبلا

فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب

فورمولا إي: رولاند يتفوّق على فيرلاين وينطلق أوّلًا في سباق بويبلا الثاني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: رولاند يتفوّق على فيرلاين وينطلق أوّلًا في سباق بويبلا الثاني

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.