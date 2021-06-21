فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

خسر السائق والفريق فرصة فوزٍ أول في البطولة خلال سباق المكسيك الأول يوم السبت وذلك بعد شطب نتيجة التأهل بسبب عدم التصريح الصحيح عن مجموعات الإطارات ضمن التوصيف التقني للسيارة.

وبينما اعترضت بورشه على القرار، لكن فيرلاين خسر مركزه الثاني في سباق الأحد بعد عقوبة خمس ثوانٍ أرجعته إلى المركز الرابع.

وكان فيرلاين قيد التحقيق بسبب استعمال طاقة أكبر من المسموح، حيث وصف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ذلك بأنه نتيجة استعمال غير صحيح لنظام "دفعة الجمهور" أو "فان بوست".

حيث جاء في بيان "فيا": "تلقى الحكام تقريراً تقنياً حيال استعمال مفرط للطاقة".

وأكمل البيان: "لكن الحكام لم يجدوا استعمالاً مفرطاً، بل تطبيقاً غير صحيح لنظام دفعة الجمهور".

وتابع: "أظهرت البيانات التقنية أن السائق فعّل ذلك النظام، لكن وبسبب الكمية القليلة المتبقية من الطاقة في السيارة، لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى البالغ 240 كيلو واط من الطاقة".

وأردف البيان: "نظراً لهذا الدليل، وجد الحكام أنه لم يكن هناك استعمال مفرط للطاقة، مع تطبيقٍ للعقوبة المنصوصة أعلاه".

وجاء هذا البيان بعد ما يقارب ثلاث ساعات من انتهاء السباق الذي أحرز فيه إدواردو مورتارا وفريقه فانتوري الفوز الثاني في البطولة.

ونتيجة لذلك، تقدم نيك كاسيدي ناشئ فيرجن إلى المركز الثاني، بينما بات أوليفر رولاند سائق نيسان بالمركز الثالث.

وهذا يعني أيضاً أن خسارة فيرلاين من النقاط خلال عطلة نهاية الأسبوع وصلت إلى 32 نقطة حيث يحتل المركز التاسع ضمن الترتيب العام بفارق 24 نقطة عن المتصدر الحالي مورتارا.

يشار إلى أن بورشه ستستأنف الحكم خلال الأيام المقبلة، لكن يبدو أن أي تغيير في نتيجة يوم السبت أمر مستبعد، نظراً لطبيعة الجولة المزدوجة وكيفية تأثير ذلك على خسارته للنقاط ومن ثم موقعه ضمن مجموعة التصفيات لسباق الأحد.