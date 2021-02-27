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السابق / عدم السماح لمرسيدس وفينتوري بالمشاركة في تصفيات سباق الدرعية الثاني إثر حادثة مورتارا
فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فرينز ينطلق أوّلًا في السباق الثاني في الدرعيّة وسط غياب مرسيدس

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تواصلت أحداث الفورمولا إي في ربوع المملكة العربيّة السعوديّة من خلال التجارب التأهيليّة للسباق الثاني على حلبة الدرعيّة، حيث أحرز روبن فرينز قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته وسط غياب مرسيدس أثناء تواصل التحقيق في سبب حادث إدواردو مورتارا.

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فورمولا إي: فرينز ينطلق أوّلًا في السباق الثاني في الدرعيّة وسط غياب مرسيدس

بدأت التصفيات بمفاجأة تمثّلت في إعلان إدارة السباق حرمان مرسيدس وفانتوري من التوجّه إلى المسار في التصفيات في ظلّ مواصلة التحقيق في سبب حادث إدواردو مورتارا خلال التجارب الحرّة.

ولم يتمكّن سائقو المجموعة الأولى من تسجيل أزمنة تنافسيّة قويّة، وكما هو معتاد فقد تحسّنت الأزمنة مع تقدّم المجموعات.

ونجح روبن فرينز من المجموعة الثالثة في تسجيل الزمن الأسرع في مرحلة المجموعات بتوقيت وقدره دقيقة و7.810 ثانية وهو الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى تلك المرحلة.

وانضمّ إليه كلٌ من سيرجيو سيتي كامارا، وطون بلومكفيست، وسام بيرد، وأوليفر تورفي ونيكو مولر في مرحلة السوبر بول الحماسيّة.

وكان الأداء متقاربًا في المرحلة الحاسمة، ونجح البريطاني سام بيرد ثالث الداخلين إلى الحلبة في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:08.405 دقيقة مع بقاء سيتي كامارا وفرينز فقط من دون زمن.

ولم يُخيّب البرازيلي الشاب الآمال، حيث تمكّن من التفوّق على بيرد بفارق 0.227 ثانية ليحصل على قطب الانطلاق الأوّل المؤقّت ويبقى الجميع بانتظار ما سيفعله فرينز.

وبالفعل نجح الهولندي في تكرار وتيرته من مرحلة المجموعات ليخطف قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته بتوقيت وقدره 1:07.887 دقيقة.

وسينطلق سيتي كامارا من المركز الثاني أمام بيرد سائق جاغوار الذي سيسعى لتجاوز خيبة أمل سباق الأمس.

وسيبدأ تورفي سباقه من المركز الرابع أمام بلومكفيست، بينما حقّق فريق دي اس تيشيتاه تقدّمًا كبيرًا بالمقارنة مع الأداء المخيّب بالأمس وسينطلق سائقاه بطلا المواسم الثلاثة الماضية جون-إريك فيرن وأنطونيو فيليكس دا كوستا من المركزين السابع والعاشر على التوالي بينما سيتوسّطهما سيباستيان بويمي وأليكسندر لين.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:07.889   132.251
2 7 Brazil سيرجيو كامارا دراغون/بنسكي 1:08.178 0.289 131.690
3 10 United Kingdom سام بيرد جاغوار ريسينغ 1:08.405 0.516 131.253
4 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:08.439 0.550 131.188
5 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:08.732 0.843 130.629
6 6 Switzerland نيكو مولر دراغون/بنسكي 1:09.060 1.171 130.008
7 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:08.471 0.582 131.127
8 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:08.544 0.655 130.987
9 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:08.632 0.743 130.819
10 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:08.649 0.760 130.787
11 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:08.733 0.844 130.627
12 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:08.797 0.908 130.505
13 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:08.798 0.909 130.503
14 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:08.876 0.987 130.356
15 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:08.970 1.081 130.178
16 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:09.601 1.712 128.998
17 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:11.194 3.305 126.111
18 20 New Zealand ميتش إيفانز جاغوار ريسينغ 1:13.868 5.979 121.546
19 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:13.954 6.065 121.405
20 17 Netherlands نيك دي فريز مرسيدس      
21 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري      
22 5 Belgium ستوفيل فاندورن مرسيدس      
23 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري      
24 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه      
عدم السماح لمرسيدس وفينتوري بالمشاركة في تصفيات سباق الدرعية الثاني إثر حادثة مورتارا

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عدم السماح لمرسيدس وفينتوري بالمشاركة في تصفيات سباق الدرعية الثاني إثر حادثة مورتارا
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الكاتب مروان الوافي

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