فورمولا إي: فرينز ينطلق أوّلًا في السباق الثاني في الدرعيّة وسط غياب مرسيدس

بدأت التصفيات بمفاجأة تمثّلت في إعلان إدارة السباق حرمان مرسيدس وفانتوري من التوجّه إلى المسار في التصفيات في ظلّ مواصلة التحقيق في سبب حادث إدواردو مورتارا خلال التجارب الحرّة.

ولم يتمكّن سائقو المجموعة الأولى من تسجيل أزمنة تنافسيّة قويّة، وكما هو معتاد فقد تحسّنت الأزمنة مع تقدّم المجموعات.

ونجح روبن فرينز من المجموعة الثالثة في تسجيل الزمن الأسرع في مرحلة المجموعات بتوقيت وقدره دقيقة و7.810 ثانية وهو الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى تلك المرحلة.

وانضمّ إليه كلٌ من سيرجيو سيتي كامارا، وطون بلومكفيست، وسام بيرد، وأوليفر تورفي ونيكو مولر في مرحلة السوبر بول الحماسيّة.

وكان الأداء متقاربًا في المرحلة الحاسمة، ونجح البريطاني سام بيرد ثالث الداخلين إلى الحلبة في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:08.405 دقيقة مع بقاء سيتي كامارا وفرينز فقط من دون زمن.

ولم يُخيّب البرازيلي الشاب الآمال، حيث تمكّن من التفوّق على بيرد بفارق 0.227 ثانية ليحصل على قطب الانطلاق الأوّل المؤقّت ويبقى الجميع بانتظار ما سيفعله فرينز.

وبالفعل نجح الهولندي في تكرار وتيرته من مرحلة المجموعات ليخطف قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته بتوقيت وقدره 1:07.887 دقيقة.

وسينطلق سيتي كامارا من المركز الثاني أمام بيرد سائق جاغوار الذي سيسعى لتجاوز خيبة أمل سباق الأمس.

وسيبدأ تورفي سباقه من المركز الرابع أمام بلومكفيست، بينما حقّق فريق دي اس تيشيتاه تقدّمًا كبيرًا بالمقارنة مع الأداء المخيّب بالأمس وسينطلق سائقاه بطلا المواسم الثلاثة الماضية جون-إريك فيرن وأنطونيو فيليكس دا كوستا من المركزين السابع والعاشر على التوالي بينما سيتوسّطهما سيباستيان بويمي وأليكسندر لين.

نتيجة التصفيات: